Ghép cơ thon vi phẫu giúp người phụ nữ 44 tuổi tìm lại nụ cười

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Đ.T.X.T. (44 tuổi, Hải Phòng) bị liệt mặt bên trái từ khi khoảng 2 tuổi sau một đợt ốm kéo dài. Tình trạng khiến các cơ mặt bên trái mất vận động, khuôn mặt lệch rõ rệt khi cười, nói hoặc biểu lộ cảm xúc, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý và giao tiếp.

Năm 25 tuổi, bệnh nhân từng được GS.TS Nguyễn Tài Sơn phẫu thuật đặt thần kinh xuyên mặt nhằm dẫn truyền tín hiệu thần kinh từ bên mặt lành sang bên liệt, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi vận động. Tuy nhiên sau đó người bệnh không quay lại thực hiện giai đoạn phẫu thuật tiếp theo.

Sau nhiều năm, khi khuôn mặt ngày càng sa trễ, người bệnh quyết định đến Bệnh viện E thăm khám. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị liệt dây thần kinh VII bên trái kéo dài, khiến các cơ mặt teo và mất chức năng.

Sau hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật chuyển cơ thon kết hợp nối thần kinh để tái tạo vận động khuôn mặt. Điểm đặc biệt của ca mổ là cơ ghép được kết nối với hai nguồn thần kinh gồm thần kinh cơ cắn và thần kinh xuyên mặt từ bên lành.

Theo TS.BS Nguyễn Hồng Nhung - Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện E, việc sử dụng hai nguồn thần kinh giúp cơ ghép nhận tín hiệu vận động sớm, đồng thời tạo sự đồng bộ giữa hai bên khuôn mặt, từ đó giúp người bệnh có thể cười tự nhiên hơn.

Trong phẫu thuật, các bác sĩ lấy một phần cơ thon ở mặt trong đùi, cùng mạch máu và thần kinh nuôi cơ, sau đó chuyển lên vùng mặt bị liệt. Dưới kính hiển vi phẫu thuật, ekip tiến hành nối mạch máu và nối thần kinh bằng chỉ vi phẫu cực nhỏ để tạo đường dẫn truyền tín hiệu vận động.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 8-9 giờ do phải thực hiện nối hai nguồn thần kinh. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chặt chẽ, đồng thời kết hợp tập phục hồi chức năng để giúp cơ ghép thích nghi với hoạt động trên khuôn mặt.

Theo GS.TS Nguyễn Tài Sơn, ghép cơ thon vi phẫu là kỹ thuật phức tạp trong điều trị liệt mặt lâu năm, đặc biệt ở những trường hợp cơ mặt đã teo. Tuy nhiên, với sự phát triển của vi phẫu hiện đại, nhiều người bệnh vẫn có cơ hội cải thiện vận động và thẩm mỹ khuôn mặt, ngay cả khi di chứng đã kéo dài hàng chục năm.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nhắm mắt không kín hoặc yếu một bên mặt, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ để lại di chứng kéo dài.