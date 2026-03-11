Không chủ quan với dấu hiệu rong kinh, đau bụng kéo dài

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa Phúc Thọ (Hà Nội) vừa phẫu thuật thành công u xơ tử cung kích thước lớn cho bệnh nhân Đ.T.T. (46 tuổi), trú tại xã Hát Môn, Hà Nội.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng dưới, ra máu kéo dài bất thường, cơ thể mệt mỏi và suy nhược, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc.

Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm và các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung kích thước khoảng 92x78 mm. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách u xơ và bảo tồn tử cung.

Ca phẫu thuật do BSCKI. Đoàn Văn Phú - Phó Trưởng khoa Phụ sản cùng ekip bác sĩ của bệnh viện thực hiện. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp nhịp nhàng, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được bóc tách thành công.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện. Hiện tình trạng sức khỏe ổn định, các triệu chứng trước đó giảm rõ rệt, bệnh nhân có thể ăn uống và vận động nhẹ.

Theo BSCKI Đoàn Văn Phú, u xơ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến ở phụ nữ. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã lớn và gây triệu chứng như rong kinh, đau bụng kinh nhiều, căng tức vùng bụng dưới, tiểu nhiều lần, táo bón hoặc đau khi quan hệ tình dục.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ từ 30-40 tuổi. Nguy cơ mắc bệnh có thể cao hơn ở người có tiền sử gia đình mắc u xơ tử cung hoặc thừa cân, béo phì.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như rong kinh, đau bụng kéo dài, phụ nữ cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Phụ nữ cũng nên khám phụ khoa định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần nhằm tầm soát sớm các bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng và các bệnh phụ khoa khác. Việc phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả hơn và hạn chế nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.