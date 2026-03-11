Người đàn ông 45 tuổi mắc ung thư đại tràng: Bác sĩ cảnh báo thói quen dùng tủ lạnh TAI HẠI làm tăng nguy cơ mắc bệnh

Lý Minh (45 tuổi), sống tại Trung Quốc, là một lập trình viên làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đặc thù công việc bận rộn, anh thường lựa chọn cách mua sắm thực phẩm với số lượng lớn để tiết kiệm thời gian.

Vào mỗi dịp cuối tuần, Lý Minh thường mua nhiều đồ ăn rồi bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần trong những ngày tiếp theo, thậm chí kéo dài hơn một tuần. Thói quen tích trữ này giúp anh hạn chế việc đi chợ thường xuyên, nhưng cũng khiến phần lớn bữa ăn hằng ngày đều là thực phẩm đã được bảo quản trong thời gian dài.

Tháng 10/2023, Lý Minh bắt đầu nhận thấy một số dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa. Thói quen đi tiêu thay đổi rõ rệt khi anh xuất hiện tình trạng tiêu chảy và táo bón xen kẽ, đôi khi trong phân có vệt máu đỏ sẫm. Ban đầu, anh cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường do áp lực công việc nên không quá chú ý.

Tuy nhiên, vài tuần sau đó, các triệu chứng không những không giảm mà còn trở nên rõ rệt hơn. Lý Minh thường xuyên xuất hiện các cơn đau âm ỉ ở vùng bụng, vị trí đau không cố định. Có lúc cơn đau xuất hiện ở vùng bụng dưới bên phải, khi khác lại lan lên vùng bụng trên bên trái. Cùng thời gian này, anh nhận thấy cân nặng giảm nhanh dù không thực hiện chế độ ăn kiêng nào.

Trong khoảng hai tháng, Lý Minh sụt gần 10 kg và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể thiếu năng lượng dù vẫn duy trì thời gian nghỉ ngơi bình thường. Trước những biểu hiện ngày càng rõ rệt, đầu năm 2024 theo lời khuyên của gia đình, anh đã đến khám tại khoa tiêu hóa của một bệnh viện.

Sau khi hỏi về triệu chứng và thói quen sinh hoạt, bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu như thay đổi thói quen đại tiện, xuất hiện máu trong phân, đau bụng kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân cần được kiểm tra chuyên sâu. Bệnh nhân được chỉ định thực hiện xét nghiệm máu ẩn trong phân và nội soi đại tràng.

Kết quả xét nghiệm của anh cho phản ứng dương tính, cho thấy có dấu hiệu xuất huyết trong đường tiêu hóa.Sau khi tiến hành nội soi đại tràng, bác sĩ phát hiện một polyp tại đại tràng lên với đường kính khoảng 1,5 cm, bề mặt không đều nên đã lấy mẫu mô để sinh thiết.

Khoảng một tuần sau, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy đây là tân sinh nội biểu mô độ cao - một dạng tổn thương được xem là giai đoạn sớm của quá trình hình thành ung thư đại trực tràng. Các bác sĩ cho biết nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, những tổn thương kiểu này có thể tiến triển nhanh theo thời gian.

Theo các bác sĩ, một trong những yếu tố có thể liên quan đến tình trạng này là thói quen sử dụng thực phẩm đã được bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh. Bác sĩ cảnh báo đây là thói quen tiềm ẩn rủi ro mà nhiều gia đình vẫn đang làm, có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa nếu kéo dài.

Một số loại thực phẩm như thịt để lâu ngày, hải sản rã đông nhiều lần, rau củ hoặc trái cây bắt đầu hư hỏng có thể phát sinh các hợp chất không có lợi cho sức khỏe nếu bảo quản không đúng cách. Trong một số trường hợp, việc lưu trữ quá lâu cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc hình thành các chất như nitrit hoặc độc tố nấm mốc.

Việc tiêu thụ thực phẩm bảo quản lâu ngày trong thời gian dài có thể gây kích thích niêm mạc đường ruột và làm tăng nguy cơ xuất hiện các tổn thương ở niêm mạc đại tràng. Sau khi được chẩn đoán, Lý Minh được chỉ định cắt bỏ polyp qua nội soi nhằm loại bỏ tổn thương và hạn chế nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Sau can thiệp, anh được khuyến nghị điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Theo đó, anh hạn chế sử dụng thực phẩm đã bảo quản lâu trong tủ lạnh, ưu tiên các nguyên liệu tươi, tăng cường rau xanh, trái cây và các loại ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời giảm các món nướng, thực phẩm chế biến sẵn và đồ muối chua.

Khoảng hai tuần sau khi điều chỉnh chế độ sinh hoạt, các triệu chứng đau bụng của Lý Minh giảm rõ rệt, thói quen đại tiện trở lại bình thường và không còn xuất hiện máu trong phân. Một tháng sau, cân nặng của anh ổn định và tình trạng mệt mỏi cũng được cải thiện đáng kể. Kết quả tái khám sau đó cho thấy niêm mạc đại tràng hồi phục tốt và không phát hiện thêm tổn thương mới.

Trường hợp của Lý Minh cho thấy những thay đổi bất thường ở đường tiêu hóa như thay đổi thói quen đi tiêu, xuất hiện máu trong phân hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được kiểm tra y tế sớm. Đồng thời, việc bảo quản và sử dụng thực phẩm đúng cách cũng là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý đường tiêu hóa.

Nguồn baidu