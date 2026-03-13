Một gia đình 8 người cùng nhiễm ''vi khuẩn ăn thịt người'', tỷ lệ tử vong có thể tới 50%: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu đau này không nên xem nhẹ

Một vụ lây nhiễm tập thể trong gia đình do vi khuẩn được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người” vừa xảy ra tại huyện Nhị Lâm, tỉnh Chương Hóa (Đài Loan, Trung Quốc), khiến giới y tế cảnh báo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những cơn đau họng dữ dội bất thường.

Theo thông tin từ Bệnh viện Chương Hóa trực thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc) , một gia đình đã có 8 người lần lượt xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng ở cổ họng, trong đó 6 người phải nhập viện điều trị gần một tuần .

Cậu bé 8 tuổi đau họng đến mức “như bị dao cắt”

Người mẹ trong gia đình, chị Ngô (39 tuổi), cho biết con trai thứ hai của chị, 8 tuổi, đột nhiên ngủ li bì suốt một ngày và kêu đau họng dữ dội. Cậu bé khóc và mô tả cảm giác “cổ họng như bị dao cắt”.

Khi đưa đi khám, bác sĩ phát hiện amidan sưng to, trẻ gần như không thể há miệng, cổ họng đau rát như bị xé toạc.

Không lâu sau đó, các thành viên khác trong gia đình cũng xuất hiện triệu chứng tương tự. Tổng cộng 8 người mắc bệnh , gồm người mẹ, 4 người con, chị dâu và 2 cháu gái. Trong số này 6 người phải nhập viện điều trị 6 ngày vì triệu chứng nặng.

Kết quả nuôi cấy vi khuẩn xác nhận nguyên nhân là liên cầu khuẩn nhóm A - loại vi khuẩn đôi khi được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Vì sao gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”?

Theo bác sĩ Mã Thụy Sam , Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Chương Hóa, vi khuẩn liên cầu nhóm A chủ yếu tấn công niêm mạc và mô mềm của cơ thể , đặc biệt là vùng họng.

Trong nhiều trường hợp, bệnh chỉ gây viêm họng cấp hoặc viêm amidan . Tuy nhiên, nếu vi khuẩn xâm nhập sâu vào mô mềm, nó có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm mô tế bào, viêm cơ mủ; v iêm cân mạc hoại tử - tình trạng phá hủy nhanh các mô mềm, vì vậy được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”; hội chứng sốc nhiễm độc dẫn đến suy đa cơ quan.

Những biến chứng này có thể diễn tiến cực nhanh và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 30- 50% nếu không được điều trị kịp thời.

Dễ lây lan trong môi trường đông người

Bác sĩ cho biết vi khuẩn này lây truyền chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp hoặc tiếp xúc gần , vì vậy các môi trường đông người như trường học, gia đình đông thành viên hoặc các buổi tụ họp rất dễ trở thành nơi lây lan.

Trong trường hợp gia đình trên, các thành viên không hề đi du lịch nước ngoài gần đây , nên nhiều khả năng ca bệnh ban đầu xuất hiện ở một người rồi lây lan trong các bữa ăn hoặc sinh hoạt chung của gia đình.

Những triệu chứng cần đặc biệt cảnh giác

Theo các bác sĩ, người nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A thường có các biểu hiện như đau họng dữ dội đột ngột, amidan sưng đỏ, sốt cao kéo dài, khó nuốt hoặc khó há miệng. Trong một số trường hợp, bệnh còn có thể tiến triển thành sốt phát ban, viêm cầu thận cấp, thấp tim cấp, viêm mô tế bào hoặc viêm cân mạc hoại tử.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau họng nghiêm trọng bất thường, người bệnh nên đi khám ngay để xác định nguyên nhân và điều trị sớm.

Không có vaccine phòng bệnh

Bác sĩ Mã Thụy Sam nhấn mạnh rằng liên cầu khuẩn nhóm A khác với phế cầu khuẩn, và hiện nay chưa có vaccine phòng ngừa loại vi khuẩn này.

Nếu được chẩn đoán nhiễm bệnh, bệnh nhân cần tuân thủ đầy đủ phác đồ kháng sinh trong khoảng 10 ngày . Việc tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng giảm có thể khiến bệnh tái phát hoặc dẫn đến kháng kháng sinh.

Hai biện pháp đơn giản giúp giảm nguy cơ lây nhiễm

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên thực hiện hai biện pháp cơ bản để giảm nguy cơ lây nhiễm:

Thứ nhất, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi đến nơi đông người.

Thứ hai, nếu trong gia đình có người bị nhiễm bệnh, người bệnh cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc gần với các thành viên khác , nhằm tránh lây lan trong cùng một hộ gia đình.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng đau họng thông thường thường không quá nghiêm trọng, nhưng nếu cơn đau đột ngột dữ dội, kèm sốt cao hoặc khó nuốt, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng nguy hiểm và cần được kiểm tra y tế càng sớm càng tốt.

Nguồn và ảnh: SETN