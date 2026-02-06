Cứu sống bệnh nhân nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’ nguy kịch

Bệnh nhân là Nguyễn Văn Trọng, 54 tuổi, ở phường Phúc Yên, có nhiều bệnh lý nền, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm khuẩn nặng.

Bệnh nhân là Nguyễn Văn Trọng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Trước khi nhập viện khoảng 2 ngày, người bệnh xuất hiện sốt, ho, khó thở, tự dùng thuốc tại nhà nhưng không đỡ. Khi vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, suy hô hấp trên nền đái tháo đường, điều trị kháng sinh và hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng chuyển nặng, tụt huyết áp, tiến triển sốc nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân hồi sức tích cực, đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch và tiến hành nuôi cấy đờm. Kết quả xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Burkholderia pseudomallei. Phác đồ kháng sinh được điều chỉnh kịp thời, kết hợp hồi sức tích cực giúp bệnh nhân dần thoát sốc, cắt sốt, rút ống thở sau 6 ngày điều trị.

Sau 21 ngày, bệnh nhân ổn định, xét nghiệm không còn vi khuẩn và được xuất viện, tiếp tục điều trị duy trì bằng thuốc uống trong 3 tháng để phòng tái phát.

Theo bác sĩ điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Whitmore là bệnh nhiễm khuẩn nguy hiểm, diễn tiến nhanh và dễ gây sốc nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn hoặc điều trị không đúng phác đồ. Vi khuẩn thường tồn tại trong đất, nước bẩn và xâm nhập qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, tim mạch, suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh và diễn biến nặng cao hơn.

Bác sĩ khuyến cáo hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và Whitmore không lây từ người sang người. Người dân cần hạn chế tiếp xúc đất, nước bẩn khi có vết thương hở; mang găng tay, ủng bảo hộ khi lao động; ăn chín, uống sôi, sử dụng nguồn nước sạch. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao kéo dài, ho, khó thở, đau nhức cơ hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.