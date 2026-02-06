Tránh 9 thực phẩm quen thuộc, người đàn ông 59 tuổi trông trẻ hơn tuổi thật… gần 30 năm

Edson Brandao đến từ thành phố Teresina, bang Piauí, Brazil, cho biết điều duy nhất ông có là sự kiên trì. “Tôi chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ, chưa từng tiêm Botox. Thứ tôi có chỉ là thói quen đều đặn. Bất cứ ai cũng có thể làm được”, ông nói.

Khi còn trẻ, sức khỏe chưa từng là ưu tiên hàng đầu của Edson. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi ông bước sang tuổi 40. Lúc đó, ông nhận ra lão hóa không đến trong một đêm, mà là kết quả tích lũy của những thói quen hằng ngày. Nếu không bắt đầu chăm sóc bản thân sớm, cơ thể sẽ “đòi nợ” về sau.

Suốt 18 năm qua, Edson duy trì gần như không đổi một lối sống kỷ luật. Tháng này, ông sẽ bước sang tuổi 59. Với ông, tập thể dục là điều bắt buộc. Ngày nào ông cũng đến phòng gym, kết hợp giữa tập tạ và cardio. Không phải để cực đoan, mà để cơ thể được vận động đều đặn.

Theo Edson, tập sức mạnh giúp anh giữ vóc dáng, tư thế và năng lượng trẻ trung, còn cardio giúp tim mạch khỏe và đầu óc minh mẫn. Cơ thể sẽ phản hồi đúng với những gì con người yêu cầu từ nó. Khi ngừng vận động, cơ thể cũng dần “ngừng hợp tác”.

Chế độ ăn uống của Edson cũng được kiểm soát kỹ lưỡng. Ông không liệt kê những thực phẩm cần tránh để phán xét ai, mà để cho thấy ăn uống ảnh hưởng đến quá trình lão hóa từ bên trong như thế nào. Trong danh sách “né càng xa càng tốt” của ông có bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường, đồ chiên rán, thức ăn nhanh, phô mai chế biến sẵn, bánh kẹo ngọt, chocolate ngọt, nước ngọt có đường và các loại snack siêu chế biến.

Theo Edson, những thực phẩm này khiến cơ thể hao năng lượng và đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Nhiều người muốn trông trẻ, nhưng lại không muốn thay đổi thói quen ăn uống.

Ngược lại, ông tập trung vào thực phẩm nguyên bản và trái cây theo mùa như bơ, đu đủ, sung, các loại quả mọng, cam, dâu tây, mâm xôi đen, thanh long. “Quên Botox đi, tôi ăn trái cây”, ông nói.

Với Edson, thức ăn nên được xem như thuốc. Không thể dùng thực phẩm bổ sung để “vá” cho một chế độ ăn kém lành mạnh. Trong thực đơn thường xuyên của ông có tỏi giúp chống viêm, việt quất tốt cho não bộ, cá hồi tự nhiên cho tim mạch, nghệ giúp làm dịu tế bào, mật ong sống hỗ trợ miễn dịch, gan bò ăn cỏ giàu vi chất và trứng nuôi thả tự nhiên.

Chăm sóc da của Edson lại cực kỳ tối giản. Một thói quen được nhiều người chú ý là mỗi ngày ông dùng dưa leo đông lạnh lăn lên mặt để giảm sưng và làm tươi da. Theo ông, trẻ trung không nhất thiết phải tốn kém hay phụ thuộc vào phòng khám.

Ông cũng chia sẻ nhiều thực phẩm hỗ trợ chuyển hóa và giảm mỡ bụng như sữa chua Hy Lạp, bông cải xanh, yến mạch, cá hồi, trà xanh, dầu ô liu, hạnh nhân, trứng, các loại đậu, rau bina, quinoa, cà phê đen, giấm táo, chanh và ớt cayenne.

Ngoài ăn uống và vận động, Edson duy trì hàng loạt thói quen nhỏ nhưng đều đặn. Ông ngủ ngửa để hạn chế nếp nhăn, dán miệng khi ngủ để thở bằng mũi, chải khô cơ thể trước khi tắm, uống nước điện giải để giữ đủ nước, bổ sung đủ chất xơ cho đường ruột, dùng magie glycinate vào buổi tối để ngủ sâu, duy trì lượng protein ổn định để giữ cơ bắp và dùng vỏ gối lụa để bảo vệ da.

Mỗi ngày, Edson đều viết nhật ký và thực hành lòng biết ơn để kiểm soát căng thẳng. Theo ông, căng thẳng khiến con người già nhanh hơn cả thời gian. Một nghi thức buổi sáng ông chưa bao giờ bỏ là dùng gừng. Gừng giúp tăng năng lượng, sự tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời tạo “nhịp khởi động” cho cả ngày.

Bước sang năm 2026, Edson hy vọng câu chuyện của mình giúp mọi người nhìn việc lão hóa theo cách khác. Với ông, trẻ trung không phải để hơn người khác, mà để cảm thấy mạnh mẽ, tự tin và sống trọn vẹn ở bất kỳ độ tuổi nào.

Theo Edson, không bao giờ là quá muộn để thay đổi. Con số trên giấy khai sinh không quyết định tương lai, mà chính thói quen hằng ngày mới là yếu tố then chốt. Với nhiều người theo dõi anh trên mạng xã hội, thông điệp này đã thực sự thay đổi cuộc sống. Còn với Edson, việc truyền cảm hứng cho người khác cũng quan trọng không kém việc giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Nguồn và ảnh: The Mirror