Chồng triệt sản 1 năm, vợ vẫn mang thai "như thường": Lời giải thích của bác sĩ còn khó tin hơn

Vì không muốn vợ tiếp tục chịu đựng những vất vả của thai nghén và sinh nở, một người chồng đã quyết định "triệt sản”. Thế nhưng chỉ một năm sau ca triệt sản được xác nhận là thành công, bụng vợ anh lại lớn dần. Khi kết quả kiểm tra được đưa ra, ngay cả bác sĩ cũng phải sững sờ.

Câu chuyện hy hữu này xảy ra tại thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc). Anh Mã cho biết vợ chồng anh đã có ba con. Xuất phát từ sự thương yêu và muốn chia sẻ gánh nặng với vợ, anh chủ động đi làm triệt sản nam giới, tức phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, để chấm dứt khả năng có thai ngoài ý muốn.

Một tháng sau phẫu thuật, anh quay lại bệnh viện kiểm tra theo lịch hẹn. Kết quả xét nghiệm tinh dịch cho thấy không phát hiện tinh trùng. Bác sĩ khẳng định ca triệt sản đạt hiệu quả hoàn toàn và cho biết hai vợ chồng có thể sinh hoạt tình dục bình thường mà không cần dùng thêm biện pháp tránh thai nào khác.

Thế nhưng điều không ai ngờ tới đã xảy ra vào tháng 12 năm ngoái. Vợ anh Mã phát hiện mình mang thai lần thứ tư. Ngỡ ngàng và hoang mang, anh lập tức quay lại bệnh viện kiểm tra lại. Kết quả lần này khiến tất cả “đứng hình”: số lượng tinh trùng trong tinh dịch của anh đã trở lại mức bình thường, giống như chưa từng trải qua ca triệt sản nào.

Phía bệnh viện sau đó đã lên tiếng thừa nhận trách nhiệm và giải thích đây là một biến cố y khoa hiếm gặp mang tên “recanalization”, tức hiện tượng ống dẫn tinh đã bị cắt và buộc lại nhưng sau đó tự nối thông trở lại một cách tự nhiên. Tình trạng này xảy ra với tỷ lệ rất thấp, nhưng không phải là không thể.

Về phía anh Mã và vợ, sau khi cân nhắc, họ quyết định giữ lại đứa trẻ và tiếp tục nuôi dưỡng.

Từ trường hợp này, các bác sĩ cũng nhấn mạnh một thực tế quan trọng: không có biện pháp tránh thai nào đạt hiệu quả tuyệt đối 100%. Các phương pháp tránh thai lâu dài như triệt sản nam, triệt sản nữ hay đặt vòng tránh thai có tỷ lệ thành công rất cao, nhưng vẫn tồn tại nguy cơ thất bại cực thấp. Trong khi đó, các biện pháp ngắn hạn như tính ngày an toàn, xuất tinh ngoài hay dùng thuốc tránh thai khẩn cấp có tỷ lệ rủi ro cao hơn nhiều.

Theo giới chuyên môn, phương pháp vừa giúp tránh thai hiệu quả vừa phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục tốt nhất vẫn là sử dụng bao cao su. Ngoài ra, thuốc tránh thai uống hằng ngày nếu dùng đúng cách cũng có thể đạt hiệu quả bảo vệ gần như tuyệt đối.

Nguồn và ảnh: CTWant, Mirror Media