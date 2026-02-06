10 lợi ích tuyệt vời của rau húng quế với sức khoẻ

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Healthmeup cho biết, lá húng quế chứa nhiều chất chống oxy hóa và các tinh dầu giúp sản xuất ra các chất như eugenol, methy eugenol và caryphyllene. Đây đều là những chất có tác dụng hỗ trợ cho các tế bào beta của tụy tạng (những tế bào có chức năng dự trữ và phóng thích insulin) hoạt động bình thường.

Điều này giúp làm tăng khả năng nhạy cảm với insulin, làm giảm mức đường huyết nên có thể điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả.

Bảo vệ tim

Hợp chất chống oxy hóa có tên gọi là eugenol vốn rất dồi dào trong húng quế giúp bảo vệ tim bằng cách giữ cho mức huyết áp luôn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời còn làm giảm mức cholesterol trong cơ thể. Chỉ cần nhai vài lá húng quế khi bụng còn đói mỗi ngày, bạn đã có thể bảo vệ sức khỏe cho tim, giúp phòng tránh những căn bệnh về tim.

Phân hủy sỏi trong thận

Húng quế là một trong những loại thuốc lợi tiểu và khử độc rất tốt cho thận. Chúng làm giảm lượng axit uric trong máu (một trong những lý do chính gây bệnh sỏi thận là do tình trạng dư thừa của axit uric trong máu), giúp làm sạch thận. Để chữa sỏi thận, bạn có thể uống nước ép từ lá húng quế với mật ong mỗi ngày trong vòng 6 tháng.

Phòng chống ung thư

Giàu chất chống oxy hóa, lá húng quế được cho là có thể giúp làm ngừng quá trình phát triển của bệnh ung thư vú và ung thư miệng (do nhai thuốc lá). Những hợp chất có trong loại rau này sẽ ngăn máu chảy về các khối u bằng cách tấn công vào những mạch máu nuôi sống chúng.

Tốt cho đường ruột và tiêu hoá

Rau húng quế chứa nhiều hợp chất chống viêm và chống oxy hóa như eugenol, linalool và citronellol. Báo Lao động dẫn nguồn trang Onlymyhealth cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các nghiên cứu từ Trung tâm Quốc gia về Y học Bổ sung và Thay thế của Hoa Kỳ (NCCIH), những hợp chất này có khả năng làm giảm viêm nhiễm trong dạ dày và ruột, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm loét dạ dày và các vấn đề về đường ruột.

Bên cạnh đó, chúng còn có tác dụng giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Cùng với đó, các chất chống oxy hóa trong rau húng quế giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày khỏi tác động của các gốc tự do, góp phần giảm nguy cơ tổn thương và viêm loét.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (AND), rau húng quế có thể giúp giảm căng thẳng, một yếu tố quan trọng trong các vấn đề tiêu hóa. Căng thẳng có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa và gây ra các triệu chứng như đau dạ dày, đầy hơi.

Eugenol, một thành phần chính trong húng quế, được cho là có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và giảm căng thẳng, qua đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Rau húng quế rất tốt cho sức khoẻ

Giảm đau do viêm khớp

Thành phần có tên là eugenol trong tinh dầu húng quế được đã được chứng minh tác dụng trong việc ngăn chặn hoạt động của enzym cyclooxygenase (COX) gây viêm, cơ chế tương tự các chất chống viêm NSAID. Do đó, húng quế có thể làm giảm các triệu chứng sưng đau, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân viêm khớp.

Đun nước lá húng quế uống trong khi bị đau do viêm khớp sẽ giúp giảm đau nhức.

Giảm nhức đầu

Húng quế còn có công dụng trong việc chữa trị chứng đau đầu và tiền đình. Xông hơi bằng tinh dầu húng quế để chữa đau đầu kèm theo các triệu chứng khó chịu khác như buồn nôn, chóng mặt. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng đường uống với lá húng quế.

Tăng cường hệ miễn dịch

Trong rau húng quế cũng rất giàu chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất. Khi ăn sống có thể tăng cường các chức năng miễn dịch của cơ thể. Có thể dùng kết hợp với mật ong thì thấy hiệu quả tăng rõ rệt.

Chữa sốt

Húng quế có khả năng sát trùng, diệt nấm mốc, kháng khuẩn hiệu quả nên có thể dùng để chữa bệnh sốt. Loại rau này có thể làm dịu nhiều kiểu sốt khác nhau, từ các cơn sốt có liên quan đến những căn bệnh nhiễm khuẩn thông thường đến bệnh sốt rét. Theo y học cổ truyền của người Ấn Độ, để cắt cơn sốt, người bệnh cần uống nước sắc từ lá húng quế.

Bảo vệ sức khỏe cho da và tóc

Lá rau húng quế có khả năng thanh lọc cơ thể rất hiệu quả. Khi ăn sống loại gia vị này, chúng sẽ lọc sạch máu cung cấp cho da, mang lại cho bạn một làn da sáng bóng và ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện của mụn.

Bên cạnh đó, hung quế còn có tác dụng làm dịu cảm giác ngứa rát trên da đầu, chống rụng tóc. Ăn lá húng quế, uống nước ép hoặc đắp mặt nạ từ hỗn hợp lá húng quế giã nát đều có tác dụng tốt cho da và tóc.