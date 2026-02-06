Ăn 5 món này để đào thải nồng độ cồn trong máu nhanh nhất

Say rượu ảnh hưởng thế nào?

Theo bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, say rượu xảy ra khi cơ thể dung nạp lượng cồn vượt quá khả năng chuyển hóa của gan. Tùy cơ địa, có người chỉ uống 1 - 2 lon bia đã say, trong khi người khác cần uống nhiều hơn mới xuất hiện triệu chứng.

Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, cơ thể thường có các biểu hiện như nhịp thở chậm; đau đầu, chóng mặt; buồn nôn hoặc nôn; thiếu tỉnh táo, phản xạ chậm; mất thăng bằng; buồn ngủ, mệt mỏi kéo dài.

Các triệu chứng say rượu không chỉ xuất hiện ngay sau khi uống mà còn có thể kéo dài 12 -15 tiếng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Ăn gì để đào thải nhanh nồng độ cồn trong máu sau khi uống rượu?

Ăn gì giải rượu nhanh, đào thải nồng độ cồn trong máu?

Bác sĩ Medlatec tư vấn 5 món ăn quen thuộc, dễ tìm, giúp bù nước điện giải, hỗ trợ đào thải cồn và cải thiện tình trạng say rượu.

Phở

Phở là một trong những món ăn giải rượu hiệu quả nhờ nước súp nóng, giúp bù lại lượng nước và muối đã mất do cồn. Khi ăn phở nóng, cơ thể toát mồ hôi, từ đó hỗ trợ giảm nồng độ cồn trong máu.

Đặc biệt, phở chứa axit amin cysteine, có tác dụng: Hỗ trợ gan giải độc rượu; Ức chế acetaldehyde - chất gây hại trong quá trình chuyển hóa cồn; Ăn phở sau khi say rượu giúp giảm đau đầu, chóng mặt, hạn chế buồn nôn và giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn.

Cháo trắng

Cháo trắng là lựa chọn phù hợp cho người say rượu bị nôn mửa hoặc đau dạ dày. Đây là món ăn dễ tiêu hóa, giúp làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm co thắt, hạn chế nôn ói

Cháo nóng còn giúp cơ thể toát mồ hôi, hỗ trợ đào thải cồn. Sau khi ăn cháo khoảng 30 phút đến 1 tiếng, người say rượu thường cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn. Có thể thêm hành, tiêu để tăng hiệu quả giải rượu.

Súp loãng

Tương tự cháo trắng, các loại súp loãng như súp gà, súp rau củ, súp sườn bò giúp bổ sung nước và điện giải, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể suy nhược. Nước súp nóng không chỉ hỗ trợ đào thải cồn mà còn giúp hạn chế mệt mỏi, uể oải kéo dài sang ngày hôm sau.

Chuối

Uống rượu bia khiến cơ thể mất nhiều kali và điện giải, dẫn đến mệt mỏi, choáng váng. Chuối là loại trái cây giàu kali, rất phù hợp để giải rượu.

Người say nhẹ: ăn 2 - 3 quả chuối

Người say nặng: có thể ăn 4 - 5 quả

Chuối còn giúp giảm kích ứng dạ dày, hạn chế buồn nôn và nôn ói hiệu quả.

Trứng gà

Trứng gà cũng chứa axit amin cysteine, tác dụng đào thải acetaldehyde từ đó giảm các triệu chứng đau đầu, chóng mặt do ảnh hưởng của cồn. Ngoài ra taurine amino acid trong trứng gà cũng là thành phần có khả năng đảo ngược tổn thương gan do rượu giúp hạn chế ảnh hưởng đến chức năng gan.

Trứng gà có thể ăn luộc, ốp la nhưng không nên chiên trứng với phô mai để hạn chế đầy hơi, chướng bụng. Có thể chiên trứng cùng hành tây, rau mùi, thì là hoặc ngải cứu để tăng hiệu quả giải rượu.

Bác sĩ Medlatec cũng lưu ý để giải rượu an toàn, hiệu quả, không uống thêm rượu bia khi đang say, uống đủ nước, có thể bổ sung oresol nếu mệt nhiều, tránh dùng cà phê hoặc nước tăng lực để “giải rượu”, nghỉ ngơi đầy đủ, không lái xe khi chưa tỉnh táo.