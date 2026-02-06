Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, họ Vương (đã thay đổi họ tên) sống tại Tuyền Châu (Phúc Kiến, Trung Quốc) đi khám vì ho có đờm nặng. Bác sĩ phát hiện có nốt mờ trong phổi và nghi ngờ đây là dấu hiệu giai đoạn đầu của ung thư phổi.

Sau quá trình trao đổi, bác sĩ vô cùng kinh ngạc khi ông Vương cho biết, cha ông đã qua đời vì ung thư thực quản. Không chỉ vậy, trong số 12 anh chị em trong gia đình, có 5 người được chẩn đoán mắc ung thư phổi và 2 người đã không may qua đời. Ngoài ra cũng có người chị cả mắc ung thư dạ dày và người em thứ 8 mắc ung thư thực quản.

Với số lượng lớn những người trong cùng gia đình mắc ung thư như vậy, ai cũng đặt ra câu hỏi: Liệu có phải do di truyền?

Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện ra rằng mặc dù 3 anh em mắc ung thư phổi không sống cùng nhau, nhưng họ đều là những người nghiện thuốc lá nặng. Mỗi người hút trung bình 2 gói thuốc mỗi ngày. Còn người mắc ung thư dạ dày và ung thư thực quản thì nhận ra có liên quan tới thói quen của người dân địa phương. Cụ thể, khu vực ở Tuyền Châu mà hai người này sống nhiều năm đều thích ăn và uống đồ cực nóng, thậm chí trên 80 độ C.

Như vậy, bí ẩn của gia đình này đã được giải đáp. Đúng là nhiều loại ung thư có tính di truyền cao, nhưng với gia đình này thì không phải, mà là do lối sống. Đây cũng là yếu tố vô cùng phổ biến gây ra "hiện tượng" nhiều người trong cùng gia đình hay sống cùng nhau cùng mắc một loại bệnh ung thư.

Qua trường hợp nhà ông Vương, bác sĩ cũng cảnh báo một số loại ung thư có "tính chất gia đình", tức là di truyền cao như:

1. Ung thư vú

Bác sĩ Trần Tú Xuân, Trưởng khoa Ngoại vú Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc) cho biết 20 đến 25% ca ung thư vú có tính gia đình. Trong đó 55 đến 60% liên quan đến đột biến gen BRCA1. Nếu mẹ mắc bệnh, nguy cơ ở con gái cao gấp 2 - 3 lần. Người mang gen BRCA1 cũng dễ mắc ung thư buồng trứng hơn.

2. Ung thư buồng trứng

Theo bác sĩ Ngô Tiểu Hoa, Trưởng khoa Ung thư và Phụ khoa Bệnh viện Ung thư Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), hơn 90% ung thư buồng trứng di truyền liên quan đến gen BRCA1 hoặc BRCA2. Phụ nữ có tiền sử gia đình nên tư vấn di truyền và xét nghiệm gen sớm. Một số trường hợp nguy cơ cao có thể cần biện pháp phòng ngừa theo chỉ định chuyên môn.

3. Ung thư dạ dày

Bác sĩ Trần Tố Quỳnh, Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Nhân dân số 1 Ngân Xuyên (Trung Quốc) cho biết ung thư dạ dày không phải bệnh di truyền trực tiếp. Tuy nhiên người có tiền sử gia đình mắc bệnh có nguy cơ cao gấp 2 - 3 lần. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thói quen ăn uống và sinh hoạt chung kéo dài.

4. Ung thư gan

Bác sĩ Vương Khiêm, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật tụy Bệnh viện Ung thư Hà Nam (Trung Quốc) cho biết ung thư gan chủ yếu liên quan đến lây nhiễm virus viêm gan B và C trong gia đình. Con của mẹ mang virus viêm gan B có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn. Kiểm soát tốt viêm gan giúp giảm đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư.

