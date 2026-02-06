Bé gái 6 tuổi bị "đục" 20 lỗ ở não, suýt thành người thực vật: 5 góc khuất chứa đầy "chất độc vô hình" phải cẩn trọng khi dọn dẹp nhà đón Tết

Tại Trung Quốc, một bé gái 6 tuổi sau khi phụ giúp dọn dẹp nhà cũ đã sốt cao liên tục suốt 17 ngày. Khi được đưa đi bệnh viện, bác sĩ phát hiện não của bé xuất hiện hơn 20 ổ tổn thương, suýt dẫn đến hoại tử não và rơi vào trạng thái sống thực vật. Nguyên nhân đến từ việc bé đã hít phải lượng lớn bụi mốc phát sinh từ đồ đạc ẩm mốc lâu ngày. Các xét nghiệm cho thấy não bộ của bé bị nhiễm nấm Aspergillus fumigatus, hay còn gọi là nấm khói. Bác sĩ cảnh báo, nếu không được can thiệp kịp thời, loại nấm này có thể xâm nhập não, gây hoại tử mô và để lại di chứng cực kỳ nặng nề.

Aspergillus fumigatus là chủng nấm có độc lực mạnh nhất trong họ nấm Aspergillus. Chúng thường tồn tại trong ngũ cốc, đất và đặc biệt phát triển mạnh ở môi trường ẩm, nhiệt độ từ 37 đến 45 độ C, rất phổ biến trong nhà cũ, góc tường, trần nhà, thảm lâu ngày không vệ sinh. Bào tử của loại nấm này cực nhỏ, chỉ từ 2 đến 10 micromet, dễ dàng theo không khí đi vào đường hô hấp.

Với trẻ em, người cao tuổi, bệnh nhân ung thư hoặc người suy giảm miễn dịch, nguy cơ biến chứng nặng như suy cơ quan là rất cao. Theo tài liệu của hệ thống Mayo Clinic (Hoa Kỳ), bệnh do nấm Aspergillus có thể biểu hiện từ nhẹ đến rất nặng, bao gồm phản ứng dị ứng gây sốt và nặng hen suyễn, hình thành khối nấm trong phổi với biểu hiện ho ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, cho đến thể xâm lấn nguy hiểm nhất gây đau đầu, rối loạn ý thức và tổn thương các cơ quan quan trọng.

5 góc khuất phải cẩn trọng khi dọn dẹp nhà đón Tết

Đáng nói, trần nhà và góc tường không phải là nơi duy nhất tiềm ẩn mầm bệnh. Trong sinh hoạt thường ngày, nhiều gia đình vô tình bỏ qua những “ổ vi khuẩn” quen thuộc khác.

- Cửa thoát khí của máy điều hòa: Khi máy điều hòa hoạt động, hơi nước sẽ ngưng tụ. Hơi nước này kết hợp với bụi bẩn và không gian tối bên trong máy, nó sẽ tạo thành một "môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển". Phương pháp làm sạch là sử dụng nước pha baking soda hoặc dung dịch xịt tẩy nấm mốc chuyên dụng cho máy điều hòa.

- Cạnh cửa tủ lạnh: Chênh lệch nhiệt độ khi mở và đóng tủ lạnh có thể gây ngưng tụ hơi nước trên các gioăng cao su, và thức ăn thừa rơi vào các khe hở có thể dễ dàng tạo điều kiện cho vi khuẩn Listeria phát triển (gây ra các triệu chứng như sốt và tiêu chảy). Để làm sạch, bạn có thể dùng kem đánh răng để làm sạch.

- Gioăng cao su và lồng giặt trong của máy giặt: Máy giặt hoạt động trong môi trường nóng ẩm trong thời gian dài, do đó cặn bột giặt và bụi bẩn từ quần áo sẽ tích tụ trên lớp ngoài của lồng giặt bên trong. Để làm sạch, bạn nên đổ đầy nước nóng vào máy giặt, thêm 200 gram bột natri percarbonat, chạy máy trong 5 phút, sau đó để yên trong 4 giờ.

- Khăn lau và miếng bọt biển rửa bát: Khăn lau bát đĩa và miếng bọt biển rửa bát nếu luôn ở trạng thái bán khô sẽ nhanh chóng trở nên bẩn hơn cả bồn cầu. Bạn hãy thêm nước cốt chanh hoặc bột axit citric khi giặt khăn để diệt vi khuẩn.

- Máy hút mùi: Khi dầu mỡ tích tụ, nó sẽ hút bụi từ không khí, tạo thành những lớp dầu mỡ khó chịu. Để làm sạch, bạn nên trộn baking soda với nước để tạo thành hỗn hợp sệt, thoa lên lưới lọc, để yên trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước nóng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, tổng vệ sinh cần được thực hiện đúng quy trình để vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo vệ sức khỏe. Trước khi dọn dẹp, nên đeo khẩu trang đạt chuẩn như N95 và mở cửa thông gió ít nhất 30 phút. Việc lau dọn nên tiến hành từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ khô đến ướt để hạn chế bụi mốc phát tán. Nếu phát hiện mảng nấm mốc diện tích lớn hoặc mùi ẩm mốc nặng, tuyệt đối không nên tự xử lý mà cần nhờ đến dịch vụ chuyên nghiệp.

Câu chuyện của bé gái 6 tuổi là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng, tổng vệ sinh nhà cửa không chỉ là vấn đề sạch hay bẩn, mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn sức khỏe. Trong môi trường kín, ẩm và nhiều đồ đạc cũ, những “kẻ thù vô hình” như nấm mốc có thể trở thành mối nguy hiểm thực sự, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: HK01