Bi Rain thừa nhận đang mắc thêm một căn bệnh nguy hiểm

Chia sẻ với tờ Nate, ca sĩ, diễn viên Bi Rain cho biết, anh bắt đầu bị những cơn đau lưng dữ dội gần đây. Không chịu nổi, anh đến bác sĩ khám và được chẩn đoán trật khớp cột sống cổ. Thông tin này hiện khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Ở tuổi 43, sức khỏe xương khớp đã như vậy thật sự rất đáng lo. Bởi trước nay, chúng ta vẫn luôn quan niệm bệnh xương khớp nói chung là bệnh người già. Thông tin bệnh tình của Bi Rain cũng là lời nhắc người trẻ cần chú ý sức khỏe xương khớp của mình, không nên chủ quan.

Bi Rain chia sẻ tình hình sức khỏe hiện tại. Ảnh: Nate

Trật khớp cột sống cổ là bệnh gì?

Theo Science Direct, trật khớp cột sống cổ là một tổn thương nghiêm trọng của cột sống cổ, trong đó các đốt sống bị lệch khỏi vị trí bình thường. Đây thường là kết quả của chấn thương mạnh do tai nạn, té ngã, va đập trong thể thao hoặc tai nạn giao thông.

Tổn thương này thường đi kèm với gãy xương và ảnh hưởng đến cấu trúc ba cột của cột sống, gây mất ổn định cột sống và nguy cơ nghiêm trọng cho tủy sống.

Nguyên nhân thường gặp dẫn đến trật khớp cột sống cổ

Các nguyên nhân chính gây trật đốt sống cổ gồm:

Chấn thương mạnh do va chạm trong tai nạn giao thông.

Va chạm thể thao gây tải trọng dọc trục lên cổ (như trong bóng bầu dục, lặn ở vùng nước nông, hay khúc côn cầu).

Triệu chứng nào cảnh báo trật khớp cột sống cổ?

Các dấu hiệu điển hình của gãy hoặc trật đốt sống cổ gồm:

Ảnh minh hoạ

Đau dữ dội, khu trú ở vùng cổ.

Cảm giác cứng cổ, khó vận động cổ.

Đau lan xuống vai, cánh tay, hoặc cả chân nếu dây thần kinh bị ảnh hưởng.

Tê yếu, mất cảm giác, yếu lực ở chi khi có chèn ép thần kinh.

Trong trường hợp trầm trọng ở vùng cao (gần đầu), có thể ảnh hưởng tới khả năng hô hấp, khiến bệnh nhân khó thở sâu hoặc có biểu hiện khó thở.

Làm thế nào để phòng tránh trật đốt sống cổ trong cuộc sống hàng ngày?

Giới chuyên gia khuyến cáo mọi người nên chú ý:

1. Bảo vệ cổ khi tham gia giao thông

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây trật, gãy cột sống cổ. Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng cách, không đội mũ thời trang mỏng.

Thắt dây an toàn khi ngồi ô tô, kể cả ghế sau.

Tránh lái xe khi buồn ngủ, say rượu hoặc dùng chất kích thích.

Với xe máy, không cúi đầu nghe điện thoại, không quay đầu đột ngột khi đang chạy.

Nhiều ca trật cổ xảy ra không phải do tai nạn quá lớn, mà do cú giật cổ đột ngột.

Ảnh minh hoạ

2. Cẩn trọng khi chơi thể thao và vận động mạnh

Tránh các môn va chạm mạnh (bóng bầu dục, võ đối kháng, lặn nước nông…) nếu không có huấn luyện và bảo hộ.

Khởi động kỹ vùng cổ - vai - lưng trên trước khi tập.

Không nhào lộn, lộn vòng, trồng chuối… khi chưa được huấn luyện đúng kỹ thuật.

Khi ngã, tránh chống đầu hoặc gập cổ đột ngột.

3. Phòng ngừa té ngã, đặc biệt ở người cao tuổi

Người lớn tuổi có nguy cơ trật/gãy cổ cao hơn nhiều dù chỉ ngã nhẹ. Sàn nhà khô ráo, chống trơn trượt. Có tay vịn ở cầu thang, nhà tắm. Đeo kính đúng độ, kiểm tra thị lực định kỳ. Điều trị các bệnh dễ gây choáng, chóng mặt (hạ huyết áp, rối loạn tiền đình…).

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

4. Giữ cổ khỏe mạnh trong sinh hoạt hàng ngày

Cổ yếu, cơ cổ kém bền, dễ chấn thương hơn khi có lực tác động. Tránh cúi đầu quá lâu khi dùng điện thoại, máy tính. Điều chỉnh màn hình ngang tầm mắt. Gối ngủ không quá cao, không quá mềm; giữ cổ ở tư thế trung tính. Tập các bài tăng sức mạnh cơ cổ - vai - lưng trên nhẹ nhàng, đều đặn.

5. Tuyệt đối không tự bẻ, vặn cổ

Không tự bẻ cổ “cho đỡ mỏi”. Không để người không chuyên nắn chỉnh, bẻ khớp cổ. Những động tác xoay, giật cổ mạnh có thể gây trật khớp hoặc tổn thương tủy sống, đã có nhiều ca ghi nhận.

6. Khi có chấn thương: Bất động cổ ngay lập tức

Nếu có tai nạn, té ngã, va đập vùng đầu - cổ:

Không cố gắng đứng dậy, xoay cổ hay gật đầu.

Giữ đầu - cổ - thân mình thẳng trục.

Gọi cấp cứu, dùng nẹp cổ nếu có.

Việc di chuyển sai cách có thể biến một tổn thương nhẹ thành trật cổ kèm liệt.