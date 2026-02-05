5 loại nước được bác sĩ ví như "kem dưỡng trắng da từ bên trong", phụ nữ sau tuổi 40 nhất định phải chăm uống

Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào kem bôi hay serum đắt tiền. Nhiều bác sĩ da liễu cho rằng chăm sóc da từ bên trong mới là nền tảng lâu dài.

Bác sĩ da liễu Zhuang Yingyan, Phòng khám Da liễu Mei Shang Mei tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc nói rõ hơn, những gì chúng ta uống mỗi ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sắc da, độ ẩm và tốc độ lão hóa. Khi cơ thể được cung cấp đủ chất chống oxy hóa, vitamin và nước, làn da sẽ cải thiện tông màu và trở nên tươi sáng tự nhiên.

Với phụ nữ sau tuổi 40, điều này càng quan trọng. Giai đoạn tiền mãn kinh khiến estrogen suy giảm, hàng rào bảo vệ da yếu đi. Da dễ sạm, khô và xuất hiện nếp nhăn. Việc duy trì những loại nước phù hợp mỗi ngày được xem như dùng kem dưỡng trắng da từ bên trong.

5 loại nước được ví như "kem dưỡng trắng da từ bên trong"

1. Nước ép cà chua

Đây là nguồn cung cấp lycopene - chất chống oxy hóa mạnh nhất trong họ carotenoid. Lycopene giúp trung hòa các gốc tự do hình thành bởi tia UV, bảo vệ cấu trúc collagen không bị đứt gãy. Vitamin C dồi dào trong cà chua còn hỗ trợ làm sáng tông da một cách tự nhiên và đồng đều.

Bạn có thể thêm một vài giọt dầu oliu vào nước ép để hòa tan lycopene, giúp cơ thể hấp thụ tối đa dưỡng chất. Tránh uống khi bụng đói vì tính axit tự nhiên có thể làm xót dạ dày.

2. Trà xanh

Trà xanh chứa nhóm polyphenol, đặc biệt là hoạt chất EGCG có khả năng chống oxy hóa gấp 100 lần vitamin C. EGCG giúp ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid trên bề mặt da, se khít lỗ chân lông và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây ung thư. Với phụ nữ trung niên, trà xanh còn giúp giảm các cơn bốc hỏa và ổn định tinh thần.

Nhưng chỉ nên uống vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn 1 giờ. Tránh uống trà đặc vào buổi tối để không gây mất ngủ, khiến da xỉn màu vì thiếu ngủ.

3. Nước/sữa đậu nành

Nó chứa hàm lượng isoflavone cực cao, một hoạt chất có cấu trúc phân tử tương đương với estrogen của cơ thể. Nó giúp bù đắp sự thiếu hụt nội tiết tố, từ đó ức chế hoạt động của enzyme tyrosinase (tác nhân gây nám và tàn nhang). Việc uống đậu nành thường xuyên giúp làm dày lớp hạ bì, giữ nước cho da và giảm thiểu tình trạng da nhão chùng và cân bằng nội tiết tố cho chị em sau tuổi 40.

Tốt nhất nên tự xay nấu tại nhà để đảm bảo nguyên chất, hạn chế đường và không nên uống quá 500ml mỗi ngày để tránh gây đầy bụng, khó tiêu.

4. Nước ép lựu

Chứa punicalagin và anthocyanin cực mạnh, giúp tăng cường lưu thông máu dưới da, mang lại sắc diện hồng hào thay vì trắng xanh. Lựu còn có khả năng kích thích nguyên bào sợi sản sinh collagen và elastin, giúp bề mặt da căng mọng, giảm bớt các rãnh nhăn sâu thường xuất hiện do biến đổi nội tiết.

Nên ép cả phần hạt lựu vì đây là nơi tập trung nhiều dưỡng chất nhất. Mỗi ngày dùng khoảng 150ml là đủ để cơ thể tái tạo làn da khỏe mạnh.

5. Nước chanh mật ong ấm

Vitamin C trong chanh đóng vai trò là chất tẩy trắng sinh học, giúp làm sạch hắc sắc tố từ bên trong. Mật ong cung cấp các axit amin và axit folic cần thiết để nuôi dưỡng các tế bào da mới khỏe mạnh. Sự kết hợp này còn giúp thanh lọc gan, giúp da giảm hẳn mụn và các mẩn đỏ do độc tố tích tụ.

Tuy nhiên, nhớ dùng nước ấm khoảng 40 độ C. Nếu dùng nước quá nóng sẽ phá hủy các enzyme quý trong mật ong và làm chanh bị đắng, mất đi lượng vitamin C cần thiết. Đây cũng là loại nước giúp chị em tiền mãn kinh ngủ ngon hơn, giảm bốc hỏa.

Nguồn và ảnh: Sohu, Hk01