Mỹ Tâm càng ngày càng trẻ nhờ chăm uống 1 loại nước trong nước lọc: Cực kỳ giàu collagen, ngon tuyệt đối lại dân dã Việt Nam đầy ắp 4 mùa

"Họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm mới ngày nào giờ đã bước sang tuổi 45. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện, từ sân khấu ca nhạc cho tới đời thường, nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng trầm trồ vì gương mặt rạng rỡ, làn da căng bóng và vóc dáng săn chắc. Không chạy theo trào lưu thẩm mỹ ồn ào, Mỹ Tâm chọn cho mình phong cách sống chậm rãi, giản dị, ưu tiên chăm sóc sức khỏe từ bên trong.

Trong nhiều chia sẻ, "họa mi tóc nâu" từng bật mí một thói quen rất dân dã nhưng được cô duy trì đều đặn suốt nhiều năm: Uống nước dừa thường xuyên. Thứ nước trong veo, thanh mát, quen thuộc với người Việt này lại chính là "trợ thủ" giúp Mỹ Tâm trẻ lâu hơn tuổi thật.

Loại nước "trong như nước lọc" giúp Mỹ Tâm giữ làn da căng bóng, chợ Việt quanh năm có

Nước dừa từ lâu đã gắn liền với tuổi thơ của nhiều người Việt. Nhưng ít ai biết rằng, dưới góc độ khoa học, nước dừa là một loại nước điện giải tự nhiên rất quý.

Nước dừa tốt cho làn da như thế nào?

Theo các tài liệu dinh dưỡng uy tín, nước dừa chứa nhiều kali, magie, vitamin C, cùng các chất chống oxy hóa. Những thành phần này giúp:

Bù nước hiệu quả, cải thiện tình trạng da khô, xỉn màu.

Hỗ trợ cân bằng điện giải, giúp làn da trông căng mịn hơn.

Góp phần giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân khiến da lão hóa sớm.

Khi cơ thể được cấp đủ nước và khoáng chất, làn da sẽ phản ánh rất rõ bằng độ đàn hồi và độ "bóng khỏe" tự nhiên. Đây cũng là lý do Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng uống nước dừa giúp da cô căng và tươi hơn, nhất là trong những giai đoạn làm việc cường độ cao.

Nước dừa tốt cho sức khỏe ra sao?

Không chỉ tốt cho da, nước dừa còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe:

Hỗ trợ hệ tiêu hóa nhờ tính mát, dễ hấp thu

Giúp tim mạch khỏe mạnh nhờ hàm lượng kali cao

Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng vì ít calo, không chứa chất béo xấu

Với phụ nữ trung niên, việc lựa chọn một loại nước vừa giải khát, vừa nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong như nước dừa là lựa chọn rất thông minh.

Ngoài nước dừa, Mỹ Tâm cũng cho biết cô rất thích ăn thạch dừa. Thạch dừa được lên men từ nước dừa, chứa chất xơ hòa tan tốt cho đường ruột.

Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, khả năng hấp thu dưỡng chất sẽ tốt hơn, từ đó gián tiếp giúp làn da sáng và mịn màng hơn. Thạch dừa còn tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người muốn giữ dáng nhưng vẫn thích ăn vặt lành mạnh.

Uống nước dừa thế nào để đẹp da, đẹp dáng, tránh phản tác dụng?

Dù tốt nhưng nước dừa không nên uống tùy tiện. Các chuyên gia khuyên phụ nữ lưu ý những điểm sau:

Không uống quá 1 quả dừa/ngày, tránh dư thừa kali

Không uống nước dừa vào buổi tối muộn vì dễ gây đầy bụng

Người có huyết áp thấp nên uống với lượng vừa phải

Ưu tiên nước dừa tươi, hạn chế các loại đóng chai nhiều đường

Đẹp da là cả một quá trình cân bằng, chứ không phải càng nhiều càng tốt

Không chỉ nước dừa, Mỹ Tâm còn trẻ lâu nhờ những thói quen này

Ngoài nước dừa, Mỹ Tâm còn duy trì nhiều thói quen đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả:

Uống nước mật ong ấm vào buổi sáng để hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng

Tập vũ đạo, nhảy nhiều, vừa là công việc, vừa là cách giúp cơ thể săn chắc, dẻo dai

Luôn giữ tinh thần tích cực, làm việc với đam mê, yếu tố quan trọng giúp phụ nữ trẻ lâu từ bên trong

Vậy đó, trẻ lâu không đến từ những thứ quá đắt đỏ mà đến từ những thói quen nhỏ, bền bỉ và phù hợp với cơ thể. Nước dừa, thứ nước dân dã của người Việt, khi được sử dụng đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành "bí quyết dưỡng nhan" tự nhiên, giống như cách Mỹ Tâm đã và đang áp dụng.

Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến nữ ca sĩ sinh năm 1981 ngày càng trẻ, bỏ mặc thời gian trôi.

