Clip hơn 20 triệu lượt xem: Chồng mở camera xem con ngủ, kinh hoàng khi thấy vợ "mắt trợn trừng", bò lê dưới sàn

Theo hình ảnh từ camera, vợ anh nằm ngửa, mắt mở to, lặng lẽ bò từng chút một ra khỏi phòng, trông chẳng khác gì cảnh trong phim ma.

Nhưng sự thật phía sau lại khiến hàng triệu phụ huynh gật gù: đó là “kỹ năng sinh tồn” của một bà mẹ có con cực khó ngủ.

Nhân vật chính trong câu chuyện là vợ chồng anh Tyron và chị Caryn Morris, sống tại Nam Phi. Tối hôm đó, hai vợ chồng tổ chức tiệc ăn tối tại nhà cùng bạn bè. Trong khi mọi người đang vui vẻ ở tầng dưới, cậu con trai Brody, 15 tháng tuổi, lại nhất quyết không chịu ngủ.

Caryn đành rời bàn tiệc, lên tầng trên để ru con, để mặc chồng tiếp khách. Thời gian trôi qua lâu bất thường, Tyron bắt đầu lo lắng vì không thấy vợ quay lại. Anh mở ứng dụng camera an ninh trong phòng con, và rồi… cả bữa tiệc chết lặng.

Trên màn hình, Caryn xuất hiện với tư thế nằm ngửa sát sàn nhà. Dưới ánh hồng ngoại của camera, đôi mắt mở to không chớp, còn cơ thể thì dùng chân đẩy nhẹ, bò chậm rãi từng centimet ra ngoài, y hệt một cảnh trong phim kinh dị.

Nhưng không hề có yếu tố tâm linh nào ở đây.

Caryn sau đó giải thích: Brody là kiểu trẻ ngủ rất nông và cực kỳ bám mẹ. Chỉ cần mẹ đứng dậy hay phát ra tiếng bước chân, cậu bé sẽ tỉnh giấc và khóc ngay. Vì vậy, cô nghĩ ra “chiêu cuối”: nằm sát sàn để con vẫn nhìn thấy mẹ, đợi khi con ngủ sâu mới bò ngược ra ngoài, tránh mọi tiếng động và tránh để con phát hiện mẹ đã đứng dậy.

Khi Caryn bò ra khỏi phòng và quay lại tầng dưới, cô mới biết toàn bộ chồng và bạn bè đã xem “livestream” màn thoát thân của mình trên điện thoại và cười đến không thở nổi.

Tyron đăng đoạn video lên trang cá nhân, và nó lập tức lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 20 triệu lượt xem. Cư dân mạng vừa cười lăn vừa đồng cảm, đồng loạt phong cho Caryn danh hiệu “Spider Mom - bà mẹ nhện”, biểu tượng cho những phụ huynh sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để con ngủ yên.

Câu chuyện hài hước này nhanh chóng chạm đúng tâm lý của hàng triệu bậc cha mẹ. Bởi ai từng nuôi con nhỏ đều hiểu: để con ngủ được, người lớn có thể bỏ hết sĩ diện, logic và tư thế bình thường của con người.

Đôi khi, những khoảnh khắc tưởng như “kinh dị” nhất lại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hy sinh thầm lặng của các bậc làm cha mẹ.

Và nếu bạn từng rón rén, nín thở, bò ra khỏi phòng con như một điệp viên… thì xin chúc mừng, bạn không hề cô đơn.

5 cách để đối phó với "trẻ em khó ngủ và dễ thức giấc"

Nếu con bạn, giống như Brody, khó thức dậy sớm, hãy thử những kỹ thuật sau:

- Tạo tiếng ồn trắng: Phát âm thanh tiếng mưa hoặc tiếng quạt nhỏ để át đi tiếng ồn bên ngoài.

- Thiết lập một thói quen rõ ràng: Thực hiện các hoạt động giống nhau trước khi đi ngủ, chẳng hạn như tắm nước ấm hoặc đọc truyện, để cơ thể trẻ học được rằng "đã đến giờ ngủ".

- Tránh các tác nhân kích thích trước khi ngủ: Tránh các hoạt động gắng sức hoặc xem màn hình trước khi đi ngủ.

- Dạy con bạn cách tự trấn an bản thân: Nếu con bạn thức giấc giữa đêm, hãy thử đợi một lúc và để con tự ngủ lại trước khi vội vàng bế con lên.

- Theo dõi giấc ngủ của con bạn: Ghi lại thời gian thức dậy để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của việc khó thức giấc.



Nguồn và ảnh: TimesLIVE Video