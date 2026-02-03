Bé trai bị sốt và co giật, bác sĩ phát hiện ra điều đáng sợ

Một em bé 10 tháng tuổi ở Vân Nam, Trung Quốc, đã phải nhập viện sau khi bị một cây kim đâm vào cổ. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng mẹ của bé đã dùng kim đâm em hơn 600 lần.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), người phụ nữ tên Dao đã dùng kim khâu giày đâm vào cổ đứa trẻ, khiến kim bị gãy và găm vào đốt sống cổ.

Theo Sina Weibo, bé trai này đã được đưa vào bệnh viện với triệu chứng sốt và co giật, sau đó trải qua phẫu thuật và điều trị chống nhiễm trùng.

Theo thông tin được biết, cậu bé đã được xuất viện và đang hồi phục tốt.

Trong một clip đăng tải trực tuyến vào ngày 14/1, bác sĩ phẫu thuật cột sống Sui Wenyuan, người đã điều trị cho bé, cho biết rằng bất cứ khi nào đứa trẻ bị cảm lạnh hoặc sốt, Dao sẽ dùng kim đâm vào người bé để lấy máu như một hình thức trừng phạt hoặc biện pháp chữa trị theo "bài thuốc dân gian".

Theo báo cáo của SCMP, bác sĩ Sui ước tính đứa trẻ đã bị đâm khoảng 600 lần. Hình ảnh được ghi lại cho thấy nhiều vết đâm và các mảng vảy sẫm màu xuất hiện khắp bàn chân, đầu và thân mình của bé trai.

Bé trai bị nhiều vết kim đâm khắp cơ thể. Ảnh: Red Star News

Bác sĩ Sui cho biết ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do cha mẹ không xác định được hình dạng chính xác của cây kim, cũng như việc kim có ngạnh hay không. Việc rút kim sai hướng có thể khiến đầu kim móc vào các mô khác và gây tổn thương nghiêm trọng.

Ngày 21/1, một tổ điều tra liên ngành gồm công an, ủy ban y tế, cơ quan dân chính và liên hiệp phụ nữ đã ra thông báo chính thức.

Kết luận cho thấy các vết kim trên cơ thể bé trai do chính người mẹ gây ra. Cơ quan chức năng cho biết Dao ít học, thiếu kiến thức khoa học và có dấu hiệu bất ổn về mặt cảm xúc.

Theo các nguồn tin, một báo cáo đã được lập cho cảnh sát và các nhà chức trách đang điều tra vụ việc.

(t/h)