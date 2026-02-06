Thuốc Pembroria của Nga về Việt Nam: Bệnh nhân ung thư nào đủ điều kiện sử dụng?

Thuốc Pembroria do Nga sản xuất vừa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của nhiều bệnh nhân ung thư. Tuy nhiên, đại diện Bệnh viện K khẳng định, không phải mọi bệnh nhân mắc các bệnh ung thư nằm trong danh mục chỉ định đều có thể sử dụng Pembrolizumab.

Việc dùng thuốc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng người bệnh, loại đột biến gene của khối u, giai đoạn bệnh, đáp ứng với các phác đồ điều trị trước đó và nguy cơ tác dụng phụ.

“Trong điều trị ung thư, chỉ định thuốc miễn dịch phải được đánh giá rất chặt chẽ. Không có chuyện cứ đúng bệnh là dùng được thuốc”, bác sĩ nói. Mọi trường hợp sử dụng Pembrolizumab đều cần được bác sĩ chuyên khoa và hội đồng chuyên môn cân nhắc kỹ lưỡng.

Bệnh nhân ung thư nào đủ điều kiện sử dụng thuốc Pembroria.

Pembroria thuộc nhóm thuốc điều trị miễn dịch trong ung thư, có bản chất là kháng thể đơn dòng kháng PD-1 (Pembrolizumab). Thuốc được sử dụng bằng đường truyền tĩnh mạch tại các cơ sở y tế, theo phác đồ điều trị được bác sĩ chuyên khoa chỉ định.

Việc sinh phẩm tương tự do Nga sản xuất được cấp phép tại Việt Nam kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội tiếp cận điều trị cho người bệnh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí điều trị ung thư bằng thuốc miễn dịch còn cao.

Theo hướng dẫn sử dụng, thuốc Pembroria của Nga có chỉ định điều trị miễn dịch đối với nhiều loại ung thư, bao gồm: u hắc tố, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy vùng đầu – cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày – thực quản và ung thư biểu mô đường mật.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, người bệnh không nên tự tìm mua hoặc đặt quá nhiều kỳ vọng vào thuốc mới, mà cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị để được tư vấn cụ thể, phù hợp với tình trạng bệnh và khả năng đáp ứng điều trị.