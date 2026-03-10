Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Nguyễn Thu cho biết, trong những năm gần đây, nước chanh nghệ trở thành thức uống quen thuộc trong nhiều chế độ chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Thức uống này thường được pha từ nước ấm, nước cốt chanh tươi và một lượng nhỏ bột nghệ. Một số người còn thêm gừng, tiêu đen hoặc mật ong để tăng hương vị.

Chanh cung cấp vitamin C và các hợp chất flavonoid có đặc tính chống oxy hóa. Nghệ chứa curcumin – hoạt chất được nghiên cứu rộng rãi nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Khi sử dụng với lượng vừa phải, nước chanh nghệ có thể bổ sung một số hợp chất sinh học có lợi cho cơ thể.

Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm hay đồ uống nào nếu dùng không phù hợp cũng có thể gây tác động bất lợi. Với nước chanh nghệ, một số nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra khi uống thường xuyên hoặc sử dụng không đúng cách.

Những người không nên uống nước chanh nghệ buổi sáng

Dưới đây là những người không nên uống nước chanh nghệ:

Người bị bệnh dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản

Đối với những người bị viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản, axit trong chanh có thể làm tăng cảm giác nóng rát, đau thượng vị hoặc ợ chua. Vì vậy, nhóm này nên hạn chế uống nước chanh nghệ khi bụng đói hoặc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nước chanh nghệ là thức uống được nhiều người sử dụng uống vào buổi sáng

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Curcumin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi kết hợp với các thuốc chống đông máu như aspirin hoặc warfarin. Do đó, những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có rối loạn đông máu cần thận trọng khi dùng nghệ thường xuyên trong thực phẩm hoặc đồ uống.

Người mắc bệnh túi mật

Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiết mật. Điều này có thể gây khó chịu ở những người bị sỏi mật hoặc bệnh túi mật. Vì vậy, người mắc các bệnh lý liên quan đến túi mật nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nghệ thường xuyên.

Người có dạ dày nhạy cảm

Một số người có thể bị buồn nôn, đầy bụng hoặc khó chịu khi uống nước chanh nghệ, đặc biệt khi uống lúc đói. Trong trường hợp này, nên giảm lượng chanh hoặc uống sau bữa ăn nhẹ.

Nước chanh pha nghệ tốt cho gan, thận khi uống vào buổi sáng

Báo Lao động dẫn nguồn trang NIH & WJG pha 2 hỗn hợp trên đúng cách là hòa tan 1/2 quả chanh vắt lấy nước, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nguyên chất trong 200ml nước ấm (khoảng 40–50°C).

Nên uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng khả năng hấp thu. Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất để dễ uống và tăng cường tác dụng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nước chanh pha nghệ có thể là một hỗn hợp hỗ trợ tốt cho gan và thận khi dùng đúng cách, đúng liều lượng và kết hợp cùng lối sống lành mạnh.