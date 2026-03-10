Thịt lợn để trong tủ lạnh theo kiểu này cực gây hại, chuyên gia chỉ 5 điểm cần phải vứt ngay

Thời gian bảo quản thịt đông lạnh là bao lâu?

Hiện nay, với nhịp sống bận rộn, nhiều người có thói quen mua thịt với số lượng lớn để dự trữ trong tủ lạnh. Thông tin cho rằng thịt để lâu trong tủ lạnh có thể sinh độc tố gây ung thư là chưa chính xác. Tuy nhiên, bảo quản thịt quá lâu vẫn khiến dinh dưỡng hao hụt và có nguy cơ phát sinh chất gây hại cho sức khỏe.

Thời gian bảo quản thịt trong ngăn đá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thịt và nhiệt độ, trong đó nhiệt độ đóng vai trò quan trọng nhất. Nếu nhiệt độ quá cao, thịt dễ ôi thiu do vi khuẩn phát triển; ngược lại, nhiệt độ quá thấp có thể khiến thịt bị đông cứng, mất nước và giảm chất lượng.

Ảnh minh họa

Theo Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.HCM từng chia sẻ nhìn chung, thịt được đóng gói để mang đi xuất khẩu sẽ được bảo quản trong kho lạnh ở nhiệt độ rất thấp, -50 độ C, có thể để 6 tháng.

Còn với tủ lạnh gia đình, ngăn đông chỉ khoảng từ -12 đến -18 độ C, thịt có thể để được đến một tháng. Vì vậy, gia đình bạn để thịt trong tủ lạnh một tháng, khi bỏ ra rã đông vẫn có thể ăn.

Những dấu hiệu thịt lợn không ăn được dù chưa qua 6 tháng trong tủ lạnh

- Màu sắc thịt bất thường: Thịt chuyển sang nâu sẫm, xám đen hoặc có mảng loang lổ như xác sống. Đây là dấu hiệu oxy hóa và phân hủy protein. Khi đó, chất lượng đã suy giảm nghiêm trọng.

- Thịt lợn có cùi lạ khó chịu: Nếu khi rã đông xuất hiện mùi tanh nồng, mùi chua, mùi rỉ sét hoặc giống giẻ ẩm lâu ngày, tuyệt đối không nên tiếc. Mùi là chỉ báo rõ ràng nhất của quá trình phân hủy.

- Thịt lợn mất bề mặt nhớt, dính: Chạm vào thấy lớp nhầy như có keo, không còn khô ráo tự nhiên. Đây là dấu hiệu vi khuẩn đã phát triển mạnh.

- Thịt mất độ đàn hồi: Ấn vào không còn độ bật trở lại, mềm bở hoặc nhão như cao su. Protein đã biến tính, thịt không còn an toàn để sử dụng.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia tủ đông không phải "két sắt" bảo vệ thực phẩm vĩnh viễn. Nếu thịt lợn đã quá thời gian an toàn hoặc xuất hiện một trong 5 dấu hiệu trên, đừng tiếc rẻ. Sức khỏe của bạn đáng giá hơn nhiều so với một miếng thịt để quên trong góc tủ lạnh.

Mẹo bảo quản thịt lợn tươi ngon, giữ trọn giá trị dinh dưỡng

Thịt lợn quen thuộc nhưng nếu bảo quản sai cách sẽ mất đi hương vị và dinh dưỡng. Với vài mẹo đơn giản, có thể giữ thịt tươi ngon lâu hơn, an toàn cho sức khỏe.

Nên chia nhỏ thịt trước khi cấp đông: Không nên cấp đông cả khối lớn, bởi việc rã đông rồi cấp đông lại sẽ làm thịt mất nước, thay đổi cấu trúc sợi cơ và dễ nhiễm vi sinh vật. Theo đó khi mua thịt về nên chia thành các phần vừa đủ cho từng bữa ăn.

Thấm khô thịt: Thịt cần được thấm khô hoàn toàn bằng khăn giấy sạch trước khi cấp đông. Nếu còn nước, khi đông đá, các tinh thể băng hình thành sẽ phá vỡ cấu trúc sợi cơ, làm thịt kém săn chắc và giảm hương vị sau khi chế biến.

Nên bọc kín và hút chân không: Thịt sau khi thoa dầu nên được bọc bằng màng bọc thực phẩm, cho vào túi hút chân không hoặc bọc thêm lớp giấy bạc. Việc loại bỏ không khí giúp ngăn hình thành sương đá và hạn chế quá trình oxy hóa, nhờ đó thịt bảo quản được lâu hơn.

Trúc Chi (t/h)