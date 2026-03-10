Tê ngón tay út tưởng chuyện nhỏ, người đàn ông 51 tuổi suýt bị teo cả bàn tay

Vừa qua, Khoa Chấn thương chỉnh hình – Phẫu thuật tạo hình và Y học thể thao, Bệnh viện 19-8 , Bộ Công an vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân V.T.D (51 tuổi) mắc hội chứng chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu sau nhiều tháng chịu đựng tình trạng tê bì và yếu tay.

Theo các bác sĩ, trước đó bệnh nhân từng mổ nội soi khớp khuỷu phải để lấy u sụn lồi cầu trong tại một cơ sở y tế khác.

ThS.BSCKII Vũ Văn Vinh (Trưởng khoa, bên phải) và ThS.BSNT Hà Đức Anh (bác sĩ khoa CTCH – PTTH & YHTT, BV 19-8) thực hiện ca mổ.

Sau mổ, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cảm giác tê nhẹ ở ngón út mỗi khi làm việc lâu. Do triệu chứng không quá dữ dội, người bệnh chủ quan.

Tuy nhiên, theo thời gian, tê lan sang ngón áp út, lực bàn tay giảm dần, cầm nắm không chắc và thường xuyên làm rơi đồ.

Tại viện qua thăm khám lâm sàng và siêu âm thần kinh, các bác sĩ phát hiện dây thần kinh trụ tại rãnh khuỷu tăng kích thước rõ rệt, có dấu hiệu bị chèn ép. Bệnh nhân được chẩn đoán hội chứng chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu một bệnh lý thần kinh ngoại biên khá phổ biến ở chi trên, chỉ đứng sau hội chứng ống cổ tay.

Theo các bác sĩ, dây thần kinh trụ đi qua rãnh ròng rọc phía trong khuỷu tay, vị trí rất dễ bị tổn thương. Khi bị chèn ép kéo dài, người bệnh có thể yếu tay, teo cơ bàn tay và nguy cơ mất chức năng không hồi phục nếu không điều trị kịp thời.

Với trường hợp này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật giải phóng và chuyển vị thần kinh trụ nhằm giảm áp lực chèn ép. Ca mổ diễn ra thuận lợi. Sau phẫu thuật, tình trạng tê bì giảm rõ rệt, lực bàn tay cải thiện dần. Người bệnh hiện đã ổn định, sinh hoạt gần như bình thường.

Các chuyên gia khuyến cáo, những dấu hiệu như tê bì ngón út và ngón áp út, tê tăng khi gập khuỷu lâu (nghe điện thoại, ngủ co tay), yếu tay, cầm nắm kém hoặc đau lan từ khuỷu xuống bàn tay không nên xem nhẹ. Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể điều trị bảo tồn bằng thay đổi thói quen sinh hoạt, nẹp khuỷu ban đêm và vật lý trị liệu. Tuy nhiên, khi triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nặng, phẫu thuật là giải pháp cần thiết để ngăn ngừa teo cơ và phục hồi chức năng bàn tay.

Theo các bác sĩ việc thăm khám chuyên khoa sớm khi có biểu hiện bất thường là yếu tố quyết định giúp tránh tổn thương thần kinh vĩnh viễn.