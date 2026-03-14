Cảnh báo: 4 nhãn hiệu khăn ướt có thể nhiễm vi khuẩn nguy hiểm, hơn 60 người mắc bệnh, 6 người đã tử vong

Kết quả điều tra cho thấy các sản phẩm này có liên quan đến hơn 60 ca nhiễm trùng tại Anh , trong đó 6 người tử vong trong vòng 30 ngày sau khi nhiễm bệnh .

Phát hiện vi khuẩn trong một số loại khăn ướt

Theo thông tin được công bố trên tạp chí y khoa Eurosurveillance , nhiều ca bệnh tại Anh được xác định nhiễm vi khuẩn Burkholderia stabilis . Đây là loại vi khuẩn thường tồn tại trong đất và nguồn nước tự nhiên .

Đối với người khỏe mạnh, vi khuẩn này thường không gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, ở những người có hệ miễn dịch yếu, bệnh nền hoặc đang điều trị y tế , nó có thể gây ra các nhiễm trùng nghiêm trọng .

Cuộc điều tra cho thấy chuỗi ca bệnh có thể đã bắt đầu từ tháng 1/2018 và được theo dõi cho đến ngày 3/2/2026 .

Trong thời gian này, Anh ghi nhận 59 ca nhiễm được xác định có liên quan trực tiếp đến các sản phẩm khăn ướt , cùng với một số trường hợp nghi ngờ khác, nâng tổng số người bị ảnh hưởng lên hơn 60 người .

Độ tuổi bệnh nhân dao động rất rộng, từ trẻ sơ sinh đến người 93 tuổi , trong đó có cả trẻ em và thanh thiếu niên. Một số ca nhiễm được phát hiện qua mẫu máu , trong khi những trường hợp khác phát hiện vi khuẩn trong mẫu từ vết thương . Tổng cộng 31 bệnh nhân phải nhập viện điều trị .

4 thương hiệu khăn ướt liên quan đến các ca nhiễm

Sau quá trình điều tra, UKHSA xác định các ca bệnh có liên quan đến 4 thương hiệu khăn ướt không chứa cồn , gồm ValueAid, Microsafe, Steroplast Sterowipe và Reliwipe.

Đáng chú ý, 3 trong số các thương hiệu này được sản xuất tại cùng một nhà máy ở Anh .

Các chuyên gia cho biết những sản phẩm này không được sản xuất trong môi trường vô trùng . Nếu chúng được sử dụng để làm sạch vết thương hoặc vùng da trước khi tiêm truyền , nguy cơ vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể sẽ tăng lên đáng kể.

Trong trường hợp vi khuẩn xâm nhập vào dòng máu , người bệnh có thể đối mặt với nhiễm trùng huyết , thậm chí dẫn đến suy đa cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

Nhiều gia đình vẫn có thể đang sử dụng sản phẩm này

Theo cơ quan y tế Anh, những loại khăn ướt này ban đầu được thiết kế để vệ sinh da , nhưng trong thực tế chúng cũng thường được đặt trong hộp sơ cứu để làm sạch vết thương.

Nếu sản phẩm bị nhiễm vi khuẩn, việc dùng khăn ướt để lau vết thương hở hoặc vùng da tổn thương có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Hiện tại, 4 sản phẩm liên quan đã được yêu cầu ngừng lưu hành , tuy nhiên cơ quan chức năng cảnh báo rằng chúng có thể vẫn còn trong gia đình, tủ thuốc cá nhân hoặc bộ dụng cụ y tế .

Vì vậy, người dân được khuyến cáo kiểm tra các sản phẩm khăn ướt đang sử dụng tại nhà .

Khi xử lý vết thương cần chú ý điều gì?

Cơ quan Quản lý Thuốc và Sản phẩm Y tế Anh (MHRA) khuyến nghị rằng nếu cần dùng khăn ướt để xử lý vết thương, người dùng nên chọn sản phẩm có ghi rõ “vô trùng” (sterile) và sử dụng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Ngoài ra, nếu vết thương xuất hiện các dấu hiệu như đỏ, sưng; đau tăng dần; chảy dịch; sốt hoặc mệt mỏi; người bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra càng sớm càng tốt .

Các chuyên gia cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy vi khuẩn Burkholderia stabilis lây từ người sang người , nhưng việc sử dụng sản phẩm vệ sinh an toàn vẫn là yếu tố quan trọng để phòng tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Nguồn và ảnh: Health 2.0