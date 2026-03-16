Mẹ bầu nghiện ăn gà rán, hamburger, tăng 5kg chỉ sau 1 tuần, cả mẹ lẫn con phải đi cấp cứu

Theo quan niệm quen thuộc “mang thai phải ăn thật tốt”, một thai phụ họ Trương (28 tuổi, tên đã được thay đổi) đã thực hiện điều đó theo cách cực đoan. Kết quả là cô phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Ăn gà rán, hamburger suốt một tuần, tăng gần 5kg

Trước đó, trong quá trình mang thai, chị Trương được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ. Vì lo cho sức khỏe của em bé, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ: kiểm soát chế độ ăn và theo dõi đường huyết đều đặn. Các chỉ số sức khỏe nhìn chung đều ổn định.

Khi thai kỳ bước sang tuần thứ 35, đúng dịp Tết, chị nghĩ rằng: “Sắp sinh rồi, ăn ngon một chút chắc cũng không sao”.

Thế là cô bắt đầu một tuần “ăn uống thả phanh”: mỗi ngày đều ăn gà rán, hamburger uống cùng nước ngọt, thậm chí còn mê món thịt kho. Bữa nào cũng ăn một bát lớn.

Chỉ trong một tuần, cân nặng của cô tăng gần 5kg.

Sau một tuần ăn uống như vậy, chị Trương bắt đầu thấy đau âm ỉ vùng bụng dưới. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là cơn co thắt giả nên không để ý. Nhưng khi cơn đau ngày càng nặng, gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm máu khiến các bác sĩ bàng hoàng:

chỉ số triglycerid của cô lên tới 71 mmol/L (mức bình thường dưới 1,7 mmol/L), cao gần 40 lần so với mức bình thường. Máu của cô thậm chí chuyển sang màu trắng đục giống như “sữa đặc”.

Nhận thấy tình trạng cực kỳ nguy hiểm, bệnh viện địa phương lập tức chuyển chị Trương đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu (Trung Quốc).

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm tụy cấp do tăng mỡ máu, có nguy cơ suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng của cả mẹ lẫn con.

Nhau thai phủ đầy lớp mỡ trắng, mẹ và con cùng đi cấp cứu

“Không còn thời gian chần chừ, phải chấm dứt thai kỳ ngay lập tức!” – bác sĩ quyết định tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bề mặt nhau thai cũng phủ một lớp mỡ trắng dày, cho thấy tình trạng rối loạn mỡ máu nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, em bé được sinh ra an toàn. Tuy nhiên do chưa đủ tháng, trẻ phải chuyển ngay đến khoa hồi sức sơ sinh (NICU) để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trong khi đó, tình trạng của người mẹ vẫn rất nguy kịch nên được đưa vào ICU để lọc huyết tương.

Sau một tuần điều trị tích cực, chỉ số mỡ máu của chị Trương dần trở lại bình thường, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Em bé cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Cuối cùng, hai mẹ con đã được xuất viện an toàn, khép lại một “cuộc thử thách sinh tử” chỉ vì ăn uống thiếu kiểm soát.

Vì sao ăn đồ chiên rán lại nguy hiểm như vậy?

Theo các bác sĩ, trường hợp của chị Trương không phải cá biệt, đặc biệt vào các dịp lễ Tết khi chế độ ăn dễ mất kiểm soát.

Trong thai kỳ, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi về chuyển hóa. Hormone estrogen và progesterone tăng cao khiến gan sản xuất nhiều triglycerid hơn, đồng thời khả năng phân giải chất béo giảm.

Ở phụ nữ khỏe mạnh, đây là cơ chế tự nhiên giúp dự trữ năng lượng cho thai nhi. Nhưng với người bị tiểu đường thai kỳ, cơ thể vốn đã kháng insulin và khả năng điều hòa đường – mỡ kém hơn.

Khi tiêu thụ quá nhiều thực phẩm nhiều chất béo và đường, mỡ máu có thể tăng vọt trong thời gian ngắn, thậm chí kích hoạt viêm tụy cấp nặng, đe dọa tính mạng.

Mẹ bầu bị tiểu đường thai kỳ nên ăn uống thế nào?

Các chuyên gia khuyến cáo, dù dịp lễ Tết có nhiều món ngon, thai phụ bị tiểu đường thai kỳ tuyệt đối không nên “nghỉ phép” chế độ ăn.

Một số nguyên tắc cần lưu ý:

Tinh bột: ưu tiên gạo lứt, yến mạch, ngô…

Protein: chọn thịt nạc, cá, tôm, trứng, đậu

Rau xanh: ít nhất 500g mỗi ngày

Hạn chế: đồ chiên rán, thịt mỡ, nội tạng, bánh kem, đồ uống ngọt và kẹo

Ngoài ra nên chia nhỏ bữa ăn thành 5–6 bữa mỗi ngày, ăn khoảng 70–80% no để tránh tăng đường huyết và mỡ máu đột ngột.

Cách chế biến nên ưu tiên luộc, hấp, hầm hoặc trộn, lượng dầu ăn mỗi ngày không quá 20g và tránh dùng mỡ động vật.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu thai phụ có tiểu đường thai kỳ hoặc thừa cân và xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi sau khi ăn uống nhiều chất béo, cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Ngay cả khi thai đã gần đủ tháng, việc kiểm soát chế độ ăn và theo dõi sức khỏe vẫn vô cùng quan trọng.

Các chuyên gia nhấn mạnh:

Mang thai không phải là lúc “ăn uống thả phanh”, mà càng cần ăn uống khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Nguồn: Sohu