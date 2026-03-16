Thấy dấu hiệu này ở chân, cẩn thận kẻo tim, thận đang "lâm nguy"

Sưng mắt cá chân là tình trạng khá phổ biến và có thể xảy ra với nhiều người trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi hiện tượng sưng không giảm sau khi nghỉ ngơi hoặc xuất hiện lặp lại nhiều lần, các bác sĩ cho rằng cần chú ý hơn vì đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang bị giữ nước (phù nề).

Sưng mắt cá chân có thể là dấu hiệu cho thấy tim hoặc thận đang gặp vấn đề (Ảnh minh họa).

Để kiểm tra tình trạng này, bác sĩ thường sử dụng một phương pháp đơn giản gọi là bài kiểm tra phù ấn lõm. Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ sẽ dùng ngón tay ấn nhẹ vào vùng da quanh mắt cá chân hoặc xương ống chân trong vài giây. Sau khi bỏ tay ra, nếu da nhanh chóng trở lại bình thường, tình trạng sưng có thể chỉ là tạm thời. Nhưng nếu vết lõm vẫn còn trên da trong vài giây, đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang tích tụ dịch.

Mắt cá chân và bàn chân thường là nơi dễ xuất hiện phù nề nhất vì trọng lực khiến dịch dư thừa trong cơ thể dồn xuống phần dưới của chân.

Sưng chân có thể liên quan đến bệnh tim

Theo các chuyên gia, sưng mắt cá chân kéo dài đôi khi có thể liên quan đến suy tim. Khi tim không bơm máu hiệu quả, quá trình tuần hoàn bị chậm lại và dịch có thể tích tụ trong các mô, đặc biệt là ở chân và mắt cá chân.

Những người gặp tình trạng này đôi khi còn có thêm các triệu chứng khác như khó thở, mệt mỏi hoặc tăng cân nhanh do cơ thể giữ nước.

Thận suy yếu cũng có thể gây phù chân

Tổn thương thận (Ảnh minh họa).

Thận có vai trò quan trọng trong việc lọc chất thải và loại bỏ lượng dịch dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm, nước và natri có thể tích tụ trong cơ thể, dẫn đến tình trạng sưng ở mắt cá chân, bàn chân và thậm chí cả khuôn mặt.

Một số bệnh lý như bệnh thận mạn tính có thể khiến tình trạng giữ nước diễn ra từ từ, nhưng theo thời gian sẽ ngày càng rõ rệt.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Cures cho thấy ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính, phù nề thậm chí có thể lan rộng từ hông xuống đến các ngón chân.

Không phải mọi trường hợp sưng chân đều nguy hiểm

Dù vậy, không phải mọi trường hợp sưng mắt cá chân đều liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng. Một số nguyên nhân phổ biến có thể gây sưng tạm thời gồm:

Đứng hoặc ngồi quá lâu

Ăn nhiều muối

Mang thai

Tác dụng phụ của một số loại thuốc

Tuần hoàn tĩnh mạch kém

Trong những trường hợp này, tình trạng sưng thường giảm dần sau khi nghỉ ngơi hoặc thay đổi tư thế.

Khi nào cần đi khám?

Các chuyên gia khuyến cáo nên đi khám nếu tình trạng sưng chân kéo dài, ngày càng nặng hoặc đi kèm với các dấu hiệu bất thường khác.

Một số triệu chứng cần đặc biệt chú ý gồm:

Khó thở

Đau hoặc tức ngực

Tăng cân nhanh bất thường

Mệt mỏi kéo dài

Lượng nước tiểu giảm

Trong những trường hợp này, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu hoặc các phương pháp chẩn đoán hình ảnh để tìm nguyên nhân.