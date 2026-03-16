Muốn biết gan khỏe hay yếu, chỉ cần nhìn vào làn da sẽ rõ: Có 5 dấu hiệu này phải đi khám ngay

Gan là cơ quan giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe. Không chỉ tham gia chuyển hóa chất dinh dưỡng, gan còn đảm nhiệm chức năng giải độc, sản xuất mật hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa nhiều quá trình sinh học quan trọng khác.

Theo các chuyên gia y tế, khi gan gặp vấn đề, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo khá sớm. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là những thay đổi nhỏ trên da hoặc biểu hiện mệt mỏi thông thường. Trên thực tế, làn da có mối liên hệ mật thiết với chức năng gan. Khi gan suy giảm khả năng giải độc hoặc chuyển hóa, các chất dư thừa trong cơ thể có thể tích tụ và biểu hiện ra ngoài da.

Da và mắt chuyển vàng

Vàng da là một trong những dấu hiệu điển hình nhất của các bệnh lý về gan. Tình trạng này xảy ra khi bilirubin - một sắc tố màu vàng được tạo ra từ quá trình phân hủy hồng cầu gây nên sự tích tụ quá mức trong máu.

Khi gan bị tổn thương hoặc đường mật bị tắc nghẽn, bilirubin không được chuyển hóa hiệu quả, dẫn đến hiện tượng vàng da.

Người bị vàng da thường nhận thấy lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng, da cũng có sắc vàng rõ rệt, đặc biệt dễ nhận ra ở vùng mặt hoặc lòng bàn tay.

Vàng da có thể liên quan đến nhiều bệnh lý như viêm gan virus, gan nhiễm mỡ nặng, xơ gan hoặc tắc mật. Vì vậy, nếu nhận thấy dấu hiệu này, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Ngứa da kéo dài không rõ nguyên nhân

Ngứa da là triệu chứng dễ bị bỏ qua vì nhiều người thường nghĩ đó là do dị ứng hoặc do thời tiết khô hanh. Tuy nhiên, ngứa kéo dài không rõ nguyên nhân cũng có thể là dấu hiệu liên quan đến chức năng gan. Triệu chứng này thường gặp ở các bệnh lý như ứ mật hoặc bệnh gan mãn tính.

Theo các chuyên gia, gan hoạt động kém dẫn đến quá trình lọc và loại bỏ độc tố cũng bị ảnh hưởng. Những chất này sau đó lắng đọng dưới da và gây ra cảm giác ngứa.

Tình trạng ngứa do bệnh gan thường có một số đặc điểm khá đặc trưng. Người bệnh có thể cảm thấy ngứa ở nhiều vùng trên cơ thể, thậm chí lan tỏa toàn thân nhưng lại không thấy nổi mẩn rõ ràng trên da. Cơn ngứa thường trở nên khó chịu hơn vào ban đêm và dù gãi nhiều cũng không cải thiện đáng kể.

Xuất hiện dấu sao mạch trên da

Dấu sao mạch là một u mạch nổi trên da, thường có một chấm đỏ nhỏ ở trung tâm và các tia mạch máu mảnh tỏa ra xung quanh, tạo thành hình giống như ngôi sao. Khi dùng tay ấn nhẹ vào điểm trung tâm, mạch máu có thể tạm thời biến mất nhưng sẽ nhanh chóng xuất hiện trở lại khi bỏ tay ra.

Những mạch máu này thường xuất hiện ở vùng mặt, cổ, ngực hoặc vai. Các chuyên gia cho biết tình trạng này có thể liên quan đến sự thay đổi hormone và rối loạn tuần hoàn khi gan bị tổn thương.

Dù không phải mọi trường hợp nổi mạch máu hình sao đều do bệnh gan, nhưng nếu số lượng mạch máu tăng nhanh hoặc xuất hiện kèm theo các triệu chứng bất thường khác, người bệnh nên đi khám để kiểm tra.

Lòng bàn tay đỏ bất thường

Lòng bàn tay đỏ cũng là một biểu hiện có thể liên quan đến bệnh gan. Ở những người có dấu hiệu này, lòng bàn tay thường có màu đỏ hồng rõ rệt nhưng lại không gây đau hoặc ngứa. Khi dùng tay ấn vào vùng da đỏ, màu sắc có thể nhạt đi trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là liên quan đến sự thay đổi trong hệ thống mạch máu và hormone khi gan hoạt động không bình thường. Ban đỏ lòng bàn tay thường được ghi nhận ở những người mắc bệnh gan mãn tính, đặc biệt là xơ gan.

Tuy nhiên, dấu hiệu này cũng có thể xuất hiện ở một số trường hợp khác như phụ nữ mang thai. Vì vậy, nếu thấy lòng bàn tay đỏ bất thường kéo dài, người bệnh nên đi khám để được đánh giá chính xác.

Da dễ bầm tím hoặc xuất hiện vết xuất huyết nhỏ

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất nhiều loại protein cần thiết cho quá trình đông máu. Khi gan bị tổn thương, khả năng tạo ra các yếu tố đông máu sẽ giảm, khiến cơ thể dễ bị bầm tím hơn bình thường.

Một số người có thể nhận thấy chỉ cần va chạm nhẹ cũng xuất hiện các vết bầm trên da. Ngoài ra, trên bề mặt da đôi khi xuất hiện những chấm đỏ hoặc tím nhỏ do xuất huyết dưới da. Tình trạng này thường xuất hiện khi chức năng gan đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Làm gì để bảo vệ gan?

Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu cơ thể xuất hiện những thay đổi bất thường trên da kéo dài, đặc biệt là vàng da hoặc ngứa dai dẳng, người bệnh không nên chủ quan.

Để duy trì sức khỏe gan lâu dài, các chuyên gia khuyến nghị mỗi người nên xây dựng lối sống lành mạnh, hạn chế đồ uống có cồn. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống cân bằng với nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm nhiều chất béo cũng giúp giảm gánh nặng cho gan. Việc duy trì cân nặng hợp lý và tập thể dục thường xuyên cũng góp phần bảo vệ cơ quan này.