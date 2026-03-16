5 thói quen buổi sáng tốt cho tim mạch, có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ

Theo trang Eatingwell , dưới đây là những thói quen tốt bạn nên thực hiện vào buổi sáng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ.

Thiền giúp giữ tinh thần thoải mái

Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, vì vậy việc giữ tinh thần thư giãn ngay từ buổi sáng là điều cần thiết. Một số nghiên cứu cho thấy thiền định có thể giúp hạ huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo bác sĩ Christie M. Ballantyne, Trưởng khoa Tim mạch, Đại học Y Baylor và Viện Tim Texas (Mỹ), việc giảm căng thẳng không nhất thiết phải thực hiện những hình thức thiền phức tạp. Cầu nguyện hoặc đọc những câu nói truyền cảm hứng vào buổi sáng cũng có thể giúp thư giãn tinh thần và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Ngoài ra, một cái ôm với người thân, bạn bè hoặc thú cưng cũng có thể giúp giảm căng thẳng. Một số nghiên cứu cho thấy sự tiếp xúc cơ thể như cái ôm có thể làm giảm mức cortisol, hormone liên quan đến stress.

Hạn chế thêm đường, chất tạo ngọt vào cà phê

Nếu có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, bạn nên chú ý đến loại chất tạo ngọt được sử dụng. Một số nghiên cứu gợi ý rằng một số chất tạo ngọt nhân tạo như xylitol có thể liên quan đến nguy cơ hình thành cục máu đông, yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên uống cà phê nguyên chất hoặc hạn chế thêm đường và chất tạo ngọt.

Vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng

Tập thể dục trước khi đi làm là lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian để thực hiện. Vì vậy, bác sĩ Christie M. Ballantyne khuyến nghị nên duy trì các hoạt động vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng.

Những thói quen đơn giản như đạp xe đi làm, đỗ xe xa nơi làm việc hoặc chọn đi cầu thang thay vì thang máy cũng có thể giúp tăng mức độ vận động trong ngày. Ngoài ra, các thiết bị theo dõi sức khỏe hoặc ứng dụng đếm bước chân có thể hỗ trợ theo dõi hoạt động và tạo động lực vận động nhiều hơn.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ngồi quá lâu trong ngày có thể liên quan đến nguy cơ đột quỵ cao hơn. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên duy trì vận động thường xuyên và cố gắng đạt khoảng 7.000 bước mỗi ngày hoặc hơn để hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Ăn bữa sáng cân bằng

Theo bác sĩ Christie M. Ballantyne, bữa sáng cân bằng có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ông cho biết bữa sáng có thể kết hợp trái cây tươi cùng các loại hạt như hạt lanh.

Hạt lanh chứa axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật và chất xơ, những dưỡng chất được cho là có lợi cho sức khỏe mạch máu. Việc bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa sáng được xem là cách đơn giản để cải thiện chế độ ăn uống.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến nghị hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung trong bữa sáng. Tiêu thụ quá nhiều đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường, một yếu tố liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy

Sau một đêm ngủ kéo dài, cơ thể có thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ do không được bổ sung nước trong nhiều giờ. Việc uống một cốc nước vào buổi sáng, đặc biệt là nước ấm, có thể giúp cơ thể nhanh chóng bù nước và hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu.

Một số chuyên gia cho rằng duy trì đủ nước có thể giúp máu lưu thông tốt hơn, từ đó góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ. Đây được xem là thói quen đơn giản nhưng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu duy trì thường xuyên.

(Nguồn: Eatingwell)