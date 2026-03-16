"Bác sĩ, tôi không thể sống thiếu thuốc lá suốt đời, vậy nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa" . Đó là lời đáp trả đầy bướng bỉnh của ông Wei, một người đàn ông 55 tuổi tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc) khi được các bác sĩ khuyên ngăn về thói quen đã kéo dài gần nửa đời người. Làm việc tại bến cảng với nhiều áp lực, ông Wei coi điếu thuốc là người bạn duy nhất để "giải tỏa căng thẳng". Từ vài điếu mỗi ngày những năm tháng tuổi 20, ông dần tăng lên 2 gói. Với ông, điếu thuốc là "liều thuốc an thần" rẻ tiền và hiệu quả nhất.

Bi kịch từ những lần tặc lưỡi bỏ qua "lời cầu cứu" của cơ thể

Suốt nhiều năm, cơ thể liên tục phát đi những tín hiệu cầu cứu nhưng ông Wei đều phớt lờ. Những cơn ho dai dẳng được ông coi là bệnh mãn tính của dân bến tàu. Chứng khàn giọng kéo dài được ông tự chẩn đoán là do mình nóng trong, "cơ địa" như vậy, hút thuốc lâu năm thì khó tránh. Ngay cả khi thấy máu trong phân, ông cũng tặc lưỡi cho rằng đó chỉ là bệnh trĩ.

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi ông bắt đầu ho ra máu đặc, bụng đau quặn thắt và sụt cân không phanh. Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm đã khiến toàn bộ đội ngũ bác sĩ phải sững sờ: các tổn thương khối u ác tính xuất hiện ở rất nhiều nơi. Ông Wei cùng lúc mắc 3 loại ung thư nguy hiểm: ung thư phổi, ung thư thanh quản và ung thư đại trực tràng.

"Thủ phạm" chính không ai khác, là thói quen hút thuốc quá nhiều suốt mấy chục năm. Cộng thêm ăn uống thất thường, thức khuya làm việc, áp lực gia đình và công việc nặng nhọc.

Thế nhưng, điều khiến bác sĩ sốc hơn cả việc ông Wei mắc cùng lúc 3 loại ung thư là cách mà ông phản ứng khi được khuyên bỏ thuốc.

Khi cảm giác hút thuốc còn quý hơn cả... mạng sống

Đứng trước "án tử" của 3 bệnh ung thư, câu hỏi duy nhất của ông Wei vẫn là: "Vậy có nghĩa là tôi sẽ không được hút thuốc sao?"

Khi biết phải bỏ thuốc ngay lập tức để điều trị, ông im lặng hồi lâu rồi ký vào đơn từ bỏ điều trị để xin xuất viện. Quyết định của ông để lại một nỗi xót xa lớn, cho thấy sự lệ thuộc khủng khiếp vào thuốc lá đã khiến một người sẵn sàng đánh cược cả sự sống để đổi lấy những phút giây "giải tỏa" ảo ngắn ngủi.

Ông cho biết, đưa ra quyết định này cũng không dễ dàng gì. "Tôi biết nó hại, nhiều lần muốn thay đổi nhưng cứ căng thẳng hay mệt mỏi là không thể không nhớ tới " - ông nói. Ông Wei thừa nhận mình đã phụ thuộc vào thuốc lá. Rất nhiều nam giới khác cũng giống như ông, tìm đến hút thuốc như cách giải toả căng thẳng và mệt mỏi, rồi không có nó thì làm gì cũng thấy như "không ra hồn". Thậm chí bỏ thuốc một thời gian, lại hút lại.

Các bác sĩ ung thư nhận định, khói thuốc chứa hơn 7.000 chất độc hại, trong đó ít nhất 70 chất gây ung thư. Khi hút thuốc nặng, chất độc không chỉ tấn công phổi mà còn theo máu đi khắp cơ thể, gồm cả thực quản, dạ dày và đại tràng. Quá trình sửa chữa DNA thất bại sau nhiều năm bị tấn công liên tục chính là lúc những "quả bom hẹn giờ" này phát nổ đồng loạt.

Ông Wei không chỉ không bỏ được thuốc, mà còn sợ mình không còn nhiều thời gian do mắc 3 loại ung thư cùng lúc. Ông muốn những năm tháng cuối đời sống theo sở thích, hơn nữa chi phí điều trị cũng là áp lực rất lớn với gia đình vốn chẳng khá giả gì cho cam.

Giải pháp giảm độc tính và hỗ trợ cai thuốc

Dù bỏ thuốc là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe, nhưng với những người chưa thể dừng lại ngay, việc giảm thiểu độc tính và áp dụng các mẹo hỗ trợ là cực kỳ quan trọng. Dù ở giớ tính hay độ tuổi nào, bạn nên cố gắng kiểm soát lượng hút, tìm các sở thích lành mạnh để giải toả căng thẳng, ngủ nghỉ đều đặn, vận động vừa phải. Đặc biệt là nên bổ sung một số thực phẩm "đối kháng" chất độc:

- Tăng cường vitamin C: Thuốc lá tiêu tốn vitamin c rất nhanh, làm đứt gãy collagen và suy yếu miễn dịch. Hãy ăn nhiều cam, bưởi, ổi để bù đắp và bảo vệ tế bào.

- Uống trà xanh mỗi ngày: Các chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp trung hòa gốc tự do và hỗ trợ gan đào thải nicotin hiệu quả hơn.

- Ăn nhiều rau họ cải: Súp lơ, bắp cải chứa các hợp chất giúp làm sạch phổi và hỗ trợ hệ tiêu hóa trước các tác nhân gây ung thư.

Ngoài ra, các chuyên gia đưa ra một vài mẹo nhỏ để kiểm soát cơn thèm thuốc bạn nên áp dụng:

- Trì hoãn bằng nước lạnh: Mỗi khi cơn thèm ập đến, hãy uống một ly nước lạnh thật chậm hoặc đánh răng ngay lập tức. Cảm giác sảng khoái trong khoang miệng sẽ giúp ức chế ham muốn hút thuốc.

- Quy tắc 5 phút: Khi muốn hút, hãy ép mình đợi thêm 5 phút và làm một việc khác như đi bộ hoặc nghe nhạc. Đa số cơn thèm thuốc sẽ dịu đi sau khoảng thời gian này.

Nếu cần, hãy tìm đến sự hỗ trợp của chuyên gia để cai thuốc. Đồng thời nên kiểm tra sức khoẻ thường xuyên để phát hiện mầm mống ung thư, bênh tật do thuốc ngay từ giai đoạn sớm nhất.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health Sent, China News