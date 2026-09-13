Đồng Nai mở “cửa” cho 9 dự án dưỡng lão giữa làn sóng già hóa dân số

Hơn 670.000 người cao tuổi nhưng chỉ một cơ sở ngoài công lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hiện đại, Đồng Nai đang đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi đầu tư lĩnh vực dưỡng lão.

Đồng Nai đang đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc người cao tuổi khi quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh. Trong khi đó, hệ thống cơ sở dưỡng lão trên địa bàn còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Rà soát quỹ đất, mở rộng không gian dưỡng lão

Theo lãnh đạo UBND Tp.Đồng Nai, địa phương hiện có khoảng 5 triệu dân, trong đó hơn 671.000 người cao tuổi. Toàn thành phố có 21 cơ sở trợ giúp xã hội nhưng chỉ một cơ sở ngoài công lập hoạt động theo mô hình doanh nghiệp hiện đại chuyên chăm sóc người cao tuổi.

Nhân viên chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi trong sinh hoạt hằng ngày tại một cơ sở dưỡng lão.

Khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ đang đặt ra yêu cầu phải mở rộng các loại hình chăm sóc người cao tuổi, đồng thời tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia đầu tư.

Trước nhu cầu ngày càng tăng, Sở Y tế Tp.Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát một số cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để nghiên cứu khả năng chuyển đổi công năng thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Hoạt động này được triển khai theo kết luận của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Lê Trường Sơn tại chương trình Tọa đàm về phát triển cơ sở dưỡng lão thành phố Đồng Nai diễn ra cuối tháng 6/2026.

Đoàn công tác đã khảo sát một số địa điểm do địa phương giới thiệu, trong đó có Trụ sở Nhà khách Tỉnh ủy Bình Phước cũ tại phường Bình Phước.

Tại phường Trấn Biên, đoàn khảo sát Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trụ sở cơ sở 6 tại số 189 đường Phan Đình Phùng và cơ sở 7 tại số 75 đường Hà Huy Giáp. Một số địa điểm khác cũng được đưa vào diện khảo sát theo đề xuất của địa phương.

Việc đánh giá không chỉ tập trung vào diện tích khu đất mà còn xem xét hiện trạng cơ sở vật chất, cảnh quan, không gian sinh hoạt, khả năng cải tạo, sửa chữa và kết nối giao thông.

Đoàn công tác khảo sát trụ sở Nhà khách Tỉnh ủy Bình Phước (cũ) tại phường Bình Phước, đánh giá khả năng chuyển đổi công năng thành cơ sở chăm sóc người cao tuổi.

Theo cơ quan chức năng, vị trí là yếu tố quan trọng đối với cơ sở dưỡng lão. Ngoài môi trường sống phù hợp, cơ sở cần thuận tiện kết nối với hệ thống y tế và các dịch vụ thiết yếu, nhất là trong trường hợp người cao tuổi cần khám, chữa bệnh hoặc cấp cứu.

Tuy nhiên, các địa điểm trên mới được khảo sát, đánh giá bước đầu. Việc chuyển đổi công năng còn phải được xem xét trên nhiều phương diện như quy hoạch, quản lý và sử dụng tài sản công, đất đai, xây dựng và các quy định chuyên ngành.

Việc rà soát quỹ đất được kỳ vọng giúp Tp.Đồng Nai xác định những địa điểm phù hợp, tận dụng hiệu quả nguồn lực hiện có và tạo thêm điều kiện để phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh việc tận dụng cơ sở sẵn có, địa phương cũng đang tìm kiếm các giải pháp để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này.

Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 9 dự án dưỡng lão

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.Đồng Nai, cho biết phát triển hệ thống cơ sở dưỡng lão ngoài công lập được địa phương xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng trong bối cảnh già hóa dân số.

Bà Phạm Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế Tp.Đồng Nai.

Theo bà Hương, thành phố đang chủ động tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư, tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch và bố trí quỹ đất tại những vị trí có lợi thế về giao thông, cảnh quan sinh thái và khả năng kết nối với hệ thống y tế.

Hiện Đồng Nai kêu gọi xã hội hóa đối với 9 dự án dưỡng lão với nhiều quy mô và mô hình khác nhau.

"Điểm quan trọng là phải tạo được môi trường thuận lợi để nhà đầu tư yên tâm nghiên cứu, triển khai dự án, đồng thời bảo đảm các cơ sở sau khi hình thành đáp ứng yêu cầu chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi", bà Hương chia sẻ.

Định hướng của địa phương không chỉ tập trung vào các viện dưỡng lão cao cấp mà hướng tới nhiều mô hình như khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc chuyên sâu, mô hình kết hợp bệnh viện - phục hồi chức năng, cơ sở dưỡng lão trung cấp, trung tâm chăm sóc ban ngày và phục hồi chức năng sau điều trị.

Việc đa dạng hóa mô hình được xem là cần thiết để đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả khác nhau của người dân. Người cao tuổi cần chăm sóc dài hạn sẽ có lựa chọn khác với những trường hợp chỉ cần dịch vụ ban ngày, phục hồi chức năng hoặc theo dõi sức khỏe.

Địa phương cũng định hướng khuyến khích ứng dụng công nghệ, hồ sơ sức khỏe điện tử, mô hình xanh, tiết kiệm năng lượng và tăng cường kết nối giữa các cơ sở dưỡng lão với hệ thống y tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì tọa đàm với chủ đề “Phát triển cơ sở dưỡng lão thành phố Đồng Nai”.

Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết, Thành phố cam kết đồng hành cùng các nhà đầu tư trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và bình đẳng. Thành phố kỳ vọng sẽ sớm hình thành hệ thống dưỡng lão hiện đại, chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số mà còn mở ra một lĩnh vực đầu tư giàu tiềm năng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững địa phương trong những năm tới.

Thành phố giao Sở Y tế làm đầu mối kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư và các sở, ngành trong quá trình xúc tiến triển khai các dự án cơ sở dưỡng lão.

Theo lãnh đạo thành phố, phát triển các cơ sở dưỡng lão chuyên nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc người cao tuổi mà còn mở ra một lĩnh vực đầu tư có tiềm năng trong dài hạn.

Tuy nhiên, để thị trường này phát triển bền vững, quỹ đất và nguồn vốn mới chỉ là điều kiện ban đầu. Các dự án còn phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân lực, y tế, phòng cháy chữa cháy, môi trường và chất lượng chăm sóc.

Chi phí dịch vụ cũng là vấn đề cần được tính toán. Mức phí quá cao sẽ khiến nhiều gia đình khó tiếp cận, trong khi chất lượng không bảo đảm sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Do đó, việc thu hút đầu tư cần đi cùng với xây dựng các phân khúc dịch vụ phù hợp, từ mô hình cao cấp đến các cơ sở có mức chi phí vừa phải, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người cao tuổi.

Một cơ sở dưỡng lão đang hoạt động tại Tp.Đồng Nai, cung cấp dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt và theo dõi sức khỏe cho người cao tuổi.

Trong bối cảnh số người cao tuổi tiếp tục tăng, dư địa cho lĩnh vực dưỡng lão tại Đồng Nai được đánh giá còn lớn. Nếu khai thác hiệu quả quỹ đất, cải thiện môi trường đầu tư và huy động tốt nguồn lực xã hội, địa phương có thể từng bước hình thành mạng lưới chăm sóc người cao tuổi đa dạng, chuyên nghiệp.

Đây không chỉ là bài toán an sinh xã hội mà còn mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tham gia một thị trường dịch vụ được dự báo tiếp tục tăng trưởng cùng quá trình già hóa dân số.