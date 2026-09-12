Chủ cửa hàng trái cây 30 năm tiết lộ: 4 loại chuối chỉ "người dại" mới mang về nhà

Chuối ngon và bổ nhưng không phải loại chuối nào cũng đáng mua. Nếu bạn gặp phải 4 loại này khi đi chợ hay siêu thị, hãy quay lưng rời đi, ngay cả khi người bán giảm giá rẻ bất ngờ.

Chuối là loại trái cây quen thuộc, bổ dưỡng và có giá thành vô cùng bình dân. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, ăn chuối thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho hệ tiêu hóa cũng như sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, chọn được những quả chuối tươi ngon, an toàn lại không phải điều ai cũng biết.

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Chủ một cửa hàng trái cây họ Trần, ngoài 60 tuổi (Trung Quốc) với hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề chia sẻ trên Sohu, không ít người tiêu dùng vì ham rẻ hoặc thiếu kinh nghiệm nên vô tình mua phải những quả chuối đã biến chất, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Ông Trần tiết lộ, những người sành ăn hoặc dân trong nghề tuyệt đối tránh xa 4 loại chuối dưới đây:

1. Chuối bị thối cuống

Tại các sạp hoa quả, những nải chuối xuất hiện phần cuống bị thâm đen, nhũn thối thường được tiểu thương bán thanh lý với giá siêu rẻ. Nhiều người đi chợ thích mặc cả thường vội vàng mua về vì nghĩ đơn giản chỉ cần cắt bỏ phần cuống thối là vẫn ăn được phần thịt bên trong bình thường.

"Thực tế, phần cuống chính là đường dẫn dinh dưỡng trực tiếp vào quả chuối. Khi cuống đã thối, vi khuẩn và nấm mốc sẽ sinh sôi với tốc độ phi mã, từ từ xâm nhập sâu vào bên trong phần thịt qua các sợi xơ. Dù phần thịt nhìn có vẻ chưa hỏng nhưng thực chất đã bị nhiễm khuẩn, ăn vào rất dễ gây rối loạn tiêu hóa", ông Trần phân tích.

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2. Chuối tỏa ra mùi rượu

Nhiều người khi mua chuối, nhất là sau khi mang về nhà thường ngửi thấy mùi cồn nồng hắc phát ra từ quả chuối nhưng lại chủ quan cho rằng đó là dấu hiệu chuối đã chín mọng, chuối sạch có "mùi men tự nhiên".

Tuy nhiên, các phân tích về dinh dưỡng lại không như vậy. Mùi rượu xuất hiện do hai nguyên nhân. Một là đường trong chuối chín quá đà tiếp xúc với men tự nhiên lên men thành cồn. Hai là chuối đã bị vi sinh vật xâm nhập, phân hủy đường fructose tạo thành ethanol.

Ông Trần nhấn mạnh: "Nếu chuối đã bốc mùi rượu tức là cấu trúc thịt quả đã bị vi khuẩn ăn mòn và biến chất. Việc tiếc rẻ tiếp tục ăn loại chuối này có thể khiến hệ tiêu hóa bị kích ứng, gây đau bụng, buồn nôn".

3. Chuối có đốm đen lan rộng, thịt chuối bị thâm nát

Những đốm đen nhỏ li ti trên vỏ chuối (chuối trứng cút) thường là dấu hiệu chuối đạt độ chín ngon nhất, ngọt thơm đậm đà. Nhưng cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa chuối chín tới và chuối hỏng nằm ở tình trạng phần thịt bên trong.

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Nếu các đốm đen trên vỏ bắt đầu mở rộng thành từng mảng lớn, vỏ nhũn sang màu đen tuyền và khi bóc ra phần thịt đã chuyển màu nâu thẫm, chảy nước thì tuyệt đối không nên ăn. Lúc này, chuối đã bị phân hủy hoàn toàn, sinh ra nhiều độc tố vi khuẩn. Tiêu thụ loại chuối biến chất này sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm nặng. Tốt nhất đừng mua, ở nhà có cũng đừng dại mà ăn!

4. Chuối có vỏ bị nứt sâu

Ông Trần thật thà kể: "Không ít người đến mua chuối lầm tưởng những vết nứt trên vỏ chuối là do quả quá căng chín, thịt sẽ ngọt hơn. Trên thực tế, các vết nứt thường xuất hiện do chuối bị ép chín nhân tạo bằng hóa chất, hoặc chịu tác động đột ngột từ nhiệt độ và độ ẩm cao trong quá trình bảo quản, vận chuyển. Tôi thường nói rõ với khách hàng và giảm giá sâu nếu chẳng may lô nhập có chuối như thế".

Lớp vỏ đóng vai trò như màng chắn bảo vệ tự nhiên. Khi vỏ bị nứt gãy, màng bảo vệ này mất đi tác dụng, tạo cơ hội cho bụi bẩn, vi khuẩn và vi sinh vật độc hại bên ngoài không khí xâm nhập trực tiếp vào phần thịt. Ăn chuối nứt vỏ kéo dài sẽ âm thầm đưa mầm bệnh vào cơ thể, gây hại nghiêm trọng cho đường ruột.

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Ông Trần khuyến nghị, người tiêu dùng nên ưu tiên chọn những quả chuối có vỏ vàng đều tự nhiên, cuống còn tươi xanh, thân quả cứng cáp và tỏa ra mùi thơm nhẹ đặc trưng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Không nên mua chuối chín kỹ về nhà ăn không hết dễ hư hại và sinh ra nấm mốc. Cũng tuyệt đối đừng mua chuối xanh còn non về ép chín, ăn vừa ít dinh dưỡng vừa độc hại.