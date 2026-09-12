Thêm nhiều người nhập viện nghi do ngộ độc tập thể tại công ty dệt may ở Huế

Số ca nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Scavi Huế tiếp tục tăng với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn...

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại Công ty dệt may Scacvi Huế (Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế), theo báo cáo mới nhất của Sở Y tế TP Huế, tính đến 10h ngày 12/9, có 133 trường hợp điều trị đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và Bệnh viện Trung Ương Huế cơ sở 2.

Trong đó, 16 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và 117 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn, đi cầu phân lỏng. Chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp, nghi ngộ độc thực phẩm.

Một số ca nghi bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty dệt may Sacvi Huế đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. (Ảnh: CTV)

Sự việc đang được Sở Y tế TP Huế tiếp tục điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và xử lý. Sở yêu cầu Trung tâm Y tế Phong Điền tạo điều kiện hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị và thường xuyên theo dõi sức khỏe của công nhân, nhân viên Công ty Scavi Huế; phối hợp với UBND xã Phong Điền, Trạm Y tế xã điều tra, xử lý và báo cáo.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 được đề nghị tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất trong công tác khám, điều trị, chăm sóc và theo dõi sức khỏe đối với các bệnh nhân, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong quá trình theo dõi, điều trị các bệnh nhân và xác định nguyên nhân vụ việc.

Trước đó Báo Điện tử VTC News đưa tin, vụ ngộ độc tập thể xảy ra vào khoảng 10h ngày 11/9 tại Công ty dệt may Scavi Huế. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP Huế, đến tối 11/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận 95 trường hợp và Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 13 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc.

Cùng ngày, ông Phan Quý Phương, Ủy viên thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp TP Huế và ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế trực tiếp đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 thăm hỏi các công nhân đang điều trị tại đây.

Lãnh đạo TP Huế yêu cầu bệnh viện tập trung cao nhất cho công tác cấp cứu, điều trị, theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử trí các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng.

Lãnh đạo TP Huế thăm hỏi công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 nghi do ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Trần Bốn)

Lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và Công ty dệt may Scavi Huế để điều tra, xác minh nguyên nhân, khẩn trương hoàn thiện các quy trình lấy mẫu, xét nghiệm và giám sát dịch tễ. Việc xử lý phải được thực hiện khẩn trương, khách quan, chính xác, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang có xu hướng ổn định, chưa ghi nhận diễn biến nặng. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự cố sức khỏe tập thể chưa được xác định; các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục làm rõ trên cơ sở kết quả xét nghiệm, điều tra dịch tễ và các thông tin liên quan.