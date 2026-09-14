Ăn nhiều rau củ thì tốt đấy nhưng không phải loại nào cũng "thân thiện" với người tiểu đường.

Tiểu đường đang trở thành "sát thủ âm thầm" với tốc độ gia tăng đáng báo động trên toàn cầu. Theo báo cáo từ Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế (IDF), toàn thế giới hiện có hơn 537 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh tiểu đường và con số này dự kiến sẽ vọt lên 783 triệu người.

Điều nguy hiểm nhất không nằm ở bản thân chỉ số đường huyết cao, mà nằm ở các biến chứng âm thầm nhưng tàn khốc. Mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn 6,7 triệu ca tử vong liên quan đến tiểu đường, trong đó nguyên nhân hàng đầu xuất phát từ các biến chứng cấp và mạn tính như suy thận giai đoạn cuối, đột quỵ, biến cố mạch máu não, hoại tử chi và nhồi máu cơ tim.

Ảnh minh họa

Trong phác đồ kiểm soát bệnh, lời khuyên kinh điển luôn là tăng cường rau củ để bổ sung chất xơ. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân lại rơi vào bẫy tâm lý "cứ là rau củ thì ăn bao nhiêu cũng được". Bác sĩ Fan Hui, Trưởng khoa Nội tiết tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh, Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc), đưa ra cảnh báo: "Nhiều loại rau củ thực chất chứa hàm lượng carbohydrate và tinh bột ẩn ngang ngửa cơm trắng. Khi tiêu thụ quá đà dưới dạng rau, chúng khiến đường huyết tăng vọt đột ngột, làm tăng độ nhớt của máu và đẩy nhanh tiến trình biến chứng mạch máu".

Vì vậy, có 7 loại rau củ quen thuộc mà người bệnh tiểu đường tuyệt đối không được chủ quan tiêu thụ thả ga:

1. Khoai môn

Khoai môn thường xuất hiện trong các món canh hay món hầm hằng ngày với hương vị thơm bùi đậm đà. Dù mang lại giá trị dinh dưỡng cao nhưng khoai môn lại chứa mật độ tinh bột vô cùng đậm đặc.

Khi đi vào hệ tiêu hóa, lượng tinh bột này nhanh chóng bị phân hủy thành đường đơn glucose và xả thẳng vào hệ tuần hoàn. Nhiều người có thói quen xếp khoai môn vào nhóm rau và ăn song song với cơm trắng. Việc nạp hai nguồn tinh bột cùng lúc khiến tuyến tụy bị quá tải, làm chỉ số đường huyết tăng vọt sau ăn và gia tăng áp lực lên hệ thống mạch máu thận.

Ảnh minh họa

2. Củ ấu

Củ ấu là món ăn vặt ưa thích của nhiều gia đình nhờ vị ngọt thanh và giòn sần sật. Dù vậy, đây lại là "kẻ thù" giấu mặt đối với người đang vật lộn với bệnh tiểu đường.

Bên cạnh hàm lượng carbohydrate cao dễ làm tăng xút đường máu, củ ấu còn chứa lượng khoáng chất kali rất dồi dào. Bác sĩ Fan Hui nhấn mạnh, đối với bệnh nhân tiểu đường đã có tổn thương hoặc suy giảm chức năng thận, khả năng đào thải kali của cơ thể bị suy giảm nghiêm trọng. Việc ăn nhiều củ ấu khiến nồng độ kali trong máu tăng cao đột ngột, dễ dẫn đến hiện tượng loạn nhịp tim và ngưng tim cấp tính.

3. Củ sen

Củ sen thường được ưa chuộng trong các món canh bổ dưỡng nhờ tác dụng thanh nhiệt. Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích dinh dưỡng, củ sen sở hữu chỉ số carbohydrate cao vượt trội so với các loại rau củ thông thường.

Các nghiên cứu độc chất và dinh dưỡng lâm sàng cho thấy khi chế biến củ sen thành các món hầm kỹ, cấu trúc tinh bột bị phá vỡ hoàn toàn khiến tốc độ hấp thu đường vào máu diễn ra nhanh gấp nhiều lần. Bệnh nhân tiểu đường nếu muốn ăn củ sen chỉ nên dùng một lượng rất nhỏ và bắt buộc phải giảm bớt phần cơm tương ứng trong bữa ăn.

4. Củ dền

Mặc dù thuộc nhóm rau củ tươi, củ dền lại sở hữu hàm lượng đường tự nhiên (fructose và glucose) cao hơn hẳn mặt bằng chung các loại rau lá xanh.

Ảnh minh họa

Màu đỏ đậm bắt mắt của củ dền đi kèm với chỉ số tải lượng đường huyết (GL) không hề nhỏ. Việc ăn nhiều củ dền hoặc uống nước ép củ dền nguyên chất khiến lượng đường lỏng hấp thu thẳng vào hệ tuần hoàn, gây nhiễu loạn tác dụng của các loại thuốc hạ đường huyết và làm tăng nguy cơ tổn thương võng mạc do đường huyết biến động mạnh.

5. Khoai tây

Khoai tây là thực phẩm bị nhầm lẫn nhiều nhất khi xếp vào danh mục rau củ ăn hằng ngày. Chỉ số đường huyết (GI) của khoai tây khi chiên, nướng hoặc làm khoai tây nghiền có thể tương đương hoặc thậm chí cao hơn cả đường tinh luyện.

Tinh bột trong khoai tây thuộc dạng rất dễ tiêu hóa. Khi tiêu thụ khoai tây như một món rau, lượng đường giải phóng đột ngột sẽ kích thích các phản ứng viêm mạn tính trên thành mạch, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch. Đây là tiền đề dẫn đến biến chứng nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

6. Củ mài (khoai mỡ)

Trong Y học cổ truyền, củ mài được đánh giá cao nhờ tác dụng hỗ trợ ổn định đường và mỡ máu. Nhưng chính đặc tính này lại khiến nhiều bệnh nhân sinh ra tâm lý lạm dụng.

Bản chất củ mài vẫn là một loại củ chứa lượng tinh bột đáng kể. Bác sĩ Fan Hui cảnh báo việc "lợi dụng" ăn quá nhiều củ mài với suy nghĩ càng ăn càng hạ đường sẽ phản tác dụng hoàn toàn, gây tích tụ năng lượng dư thừa, đẩy đường huyết tăng cao và làm trầm trọng thêm hội chứng kháng insulin.

6. Bí đỏ

Bí đỏ chứa nhiều vitamin A, C cùng các hợp chất hỗ trợ hoạt động của insulin. Nhưng mặt trái của bí đỏ, đặc biệt là những quả bí già, lại nằm ở hàm lượng đường tự nhiên rất cao.

Ảnh minh họa

Quá trình nấu chín kỹ khiến bí đỏ giải phóng lượng đường tối đa vào nước canh. Khi người bệnh tiêu thụ bí đỏ vô độ, chỉ số đường huyết sau ăn sẽ tăng vọt nhanh chóng, trực tiếp làm suy giảm khả năng tự điều hòa nội tiết của tuyến tụy.

Để kiểm soát bệnh tiểu đường an toàn và phòng ngừa biến chứng tim mạch hay suy thận, bạn nên ưu tiên lấp đầy đĩa ăn bằng các loại rau lá xanh chứa rất ít carbohydrate như cải bẹ, cải ngọt, cải thảo, rau cần tây, rau xà lách và dưa chuột. Lượng chất xơ hòa tan dồi dào từ nhóm rau này sẽ tạo thành lớp màng bảo vệ niêm mạc ruột, giúp ổn định đường huyết và bảo vệ hệ mạch máu luôn khỏe mạnh.

Nguồn và ảnh: Sohu, Good Morning Health