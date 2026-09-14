Người phụ nữ 32 tuổi mắc ung thư gan, món rau quen thuộc khiến bác sĩ "giật mình"

Những cơn đau bụng kéo dài khiến người phụ nữ 32 tuổi ở Trung Quốc đi khám và phát hiện ung thư gan giai đoạn cuối. Trước đó, cô có thói quen thường xuyên ăn một món rau quen thuộc, được bác sĩ lưu ý về cách sử dụng.

Ở tuổi 32, cô Trạch, sống tại Thiểm Tây, Trung Quốc, luôn nghĩ mình có sức khỏe tốt bởi không hút thuốc, không uống rượu và chú trọng ăn rau củ. Thế nhưng, một cơn đau bụng dữ dội đã khiến cô phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói trước 2 tuần khi nhập viện, cô bắt đầu xuất hiện những cơn đau bụng bất thường kèm sốt và mệt mỏi. Sau 4 ngày uống thuốc nhưng không thuyên giảm, tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Đến ngày thứ 5, cơn đau dữ dội khiến cô gần như không thể đứng vững.

Tại Bệnh viện Chữ thập đỏ Tây An, các bác sĩ tiến hành nhiều xét nghiệm và phát hiện cô đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Trong quá trình tìm hiểu tiền sử sinh hoạt và ăn uống, bác sĩ được biết cô Trạch có thói quen ăn rau củ muối trong nhiều năm. Người phụ nữ này đặc biệt yêu thích các món rau củ muối vì cho rằng chúng dễ bảo quản, kích thích vị giác và thuận tiện khi muốn giảm cân. Có thời điểm, cô ăn rau củ muối thay cho cả bữa sáng hoặc bữa tối. Đáng chú ý, cô vẫn sử dụng thực phẩm ngay cả khi đã xuất hiện lớp váng bất thường trên bề mặt. Cô thường rửa qua rồi tiếp tục ăn vì tiếc bỏ đi.

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Theo các bác sĩ, đây là thói quen cần đặc biệt tránh. Thực phẩm lên men, muối chua nếu được chế biến hoặc bảo quản không đúng cách có thể bị nhiễm vi sinh vật gây hại. Một số thực phẩm bảo quản kém cũng có nguy cơ hình thành các chất không có lợi cho sức khỏe.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào trường hợp của một bệnh nhân để kết luận rau củ muối là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư gan. Ung thư gan thường liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó có viêm gan virus mạn tính, xơ gan, rượu bia, gan nhiễm mỡ và một số yếu tố chuyển hóa, môi trường.

Trường hợp của cô Trạch cũng cho thấy một vấn đề đáng lưu ý ung thư gan có thể không gây ra triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm.

Theo các chuyên gia, người bệnh có thể không cảm thấy đau ở vùng gan trong thời gian dài. Khi xuất hiện những biểu hiện rõ như đau bụng, sụt cân, mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc bụng to bất thường, bệnh có thể đã tiến triển. Chính vì vậy, việc cho rằng bản thân khỏe mạnh chỉ vì không uống rượu, không hút thuốc hoặc ăn uống nhiều rau củ là chưa đủ.

Những người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh gan nên được kiểm tra sức khỏe và tầm soát theo hướng dẫn của bác sĩ.

Rau củ muối không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Tuy nhiên, cần chú ý cách chế biến, bảo quản và lượng sử dụng. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị ưu tiên rau củ tươi trong khẩu phần hằng ngày, hạn chế thực phẩm quá mặn và tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã có dấu hiệu nấm mốc, hư hỏng hoặc biến đổi bất thường.

Theo các chuyên gia, không nên coi rau củ muối là nguồn rau chính thay thế rau tươi.

Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế rượu bia, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe gan.

Những thực phẩm quen thuộc giúp lá gan khỏe mạnh Tỏi: Theo Stylecraze tỏi chứa allicin và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong tỏi có thể hỗ trợ hoạt động của hệ thống enzyme tham gia quá trình chuyển hóa các chất tại gan. Trà xanh: Trà xanh giàu polyphenol, đặc biệt là catechin - nhóm hợp chất có đặc tính chống oxy hóa. Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống trà và sức khỏe gan. Khi sử dụng, nên ưu tiên trà nguyên chất, hạn chế thêm nhiều đường để tránh làm tăng lượng đường và năng lượng trong khẩu phần. Cà phê: Cà phê không chỉ giúp tỉnh táo mà còn được nghiên cứu về mối liên quan với sức khỏe gan. Một số nghiên cứu cho thấy người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc một số bệnh gan thấp hơn. Nghệ: Nghệ chứa curcumin, hợp chất được quan tâm nhờ đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Curcumin đang được nghiên cứu về nhiều khía cạnh liên quan đến sức khỏe gan. Tuy nhiên, sử dụng nghệ trong chế độ ăn không đồng nghĩa với việc có thể phòng hoặc điều trị bệnh gan. Không nên tự ý dùng các sản phẩm curcumin liều cao nếu chưa có tư vấn của chuyên gia y tế. Bông cải xanh: Bông cải xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật có lợi. Đây là loại rau phù hợp với chế độ ăn cân bằng, đặc biệt khi được chế biến theo cách ít dầu mỡ. Một số nghiên cứu trên động vật và người cho thấy nhóm rau họ cải có thể liên quan đến việc cải thiện một số yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ. Cà rốt: Cà rốt giàu beta-carotene, chất xơ và nhiều dưỡng chất. Đưa cà rốt vào khẩu phần ăn có thể giúp tăng lượng rau củ và chất chống oxy hóa trong chế độ dinh dưỡng. Nên ăn cà rốt nguyên củ hoặc chế biến đơn giản thay vì lạm dụng nước ép, đặc biệt khi nước ép được bổ sung đường. Rau xanh: Rau lá xanh như cải xanh, rau bina, cải thìa, xà lách... cung cấp chất xơ, vitamin, khoáng chất và nhiều hợp chất thực vật. Tăng cường rau xanh đồng thời giảm thực phẩm nhiều đường, chất béo bão hòa và đồ ăn chế biến sẵn có thể góp phần xây dựng chế độ ăn tốt cho sức khỏe chuyển hóa, trong đó có sức khỏe gan. Bơ: Bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, chất xơ và nhiều dưỡng chất. Khi ăn với lượng phù hợp, bơ có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng, vì vậy không nên ăn quá nhiều nếu đang kiểm soát cân nặng. Chanh: Tác dụng bảo vệ gan của nước chanh là do nó chứa nhiều vitamin (đặc biệt là vitamin C) và hàm lượng khoáng chất. Một nghiên cứu được thực hiện cho biết uống nước chanh có thể giúp giảm tổn thương gan do rượu và giảm nồng độ men gan để bảo vệ gan tổng thể.



