Thành phố trực thuộc TƯ thứ 7 "mở cửa" đón đầu "kinh tế bạc: Sắp có 9 viện dưỡng lão, lớn nhất rộng 130 ha, tích hợp dưỡng lão sinh thái kết hợp chăm sóc sức khỏe

Thành phố Đồng Nai đang kêu gọi đầu tư 9 dự án dưỡng lão với nhiều quy mô khác nhau. Trong đó, một địa điểm rộng khoảng 130 ha được định hướng phát triển mô hình dưỡng lão thế hệ mới, tích hợp chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, lưu trú và công viên dưỡng sinh.

Ngày 30/4/2026, Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương chính thức có hiệu lực. Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của cả nước, sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế. Thành phố mới được hình thành trên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai trước đây.

Theo thông tin từ địa phương, thành phố Đồng Nai có diện tích hơn 12.700 km², dân số gần 4,5 triệu người, thuộc nhóm những địa phương có quy mô dân số lớn nhất cả nước. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó bên cạnh công nghiệp, đô thị và hạ tầng, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội đang được chú ý hơn.

Với hiện trạng có gần 700.000 người cao tuổi trên tổng số khoảng 4,5 triệu dân, xu hướng già hóa dân số ngày càng rõ nét, một trong những lĩnh vực đang được thành phố Đồng Nai chủ động tìm kiếm nhà đầu tư là dưỡng lão. Việc thu hút đầu tư phát triển hệ thống viện dưỡng lão vừa góp phần bảo đảm an sinh xã hội, vừa mở ra dư địa phát triển "kinh tế bạc" - lĩnh vực được nhiều quốc gia quan tâm trong bối cảnh dân số già.

9 địa điểm được đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư

Theo Báo Đồng Nai, thành phố đã rà soát quy hoạch và xây dựng danh mục 9 địa điểm tiềm năng để kêu gọi đầu tư các cơ sở dưỡng lão ngoài công lập với nhiều quy mô. Mục tiêu là hình thành các cơ sở dưỡng lão, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe được đầu tư bài bản, hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn khu vực.

Đáng chú ý nhất là địa điểm tại phường Long Hưng, nằm trong khu đô thị ven sông Buông, có diện tích khoảng 130 ha.

Theo định hướng quy hoạch, nơi đây có thể phát triển thành mô hình viện dưỡng lão thế hệ mới, không chỉ cung cấp nơi lưu trú cho người cao tuổi mà còn tích hợp chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, khu lưu trú, công viên dưỡng sinh và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Quy mô 130 ha khiến dự án này khác biệt đáng kể so với hình dung thông thường về một cơ sở dưỡng lão. Nếu được triển khai theo định hướng, đây có thể là một quần thể dịch vụ dành cho người cao tuổi, kết hợp giữa không gian sống, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ Long Hưng, một số địa điểm khác cũng được định hướng theo những mô hình khá đặc biệt.

Tại phường Phước Long, thành phố đề xuất 2 phương án với quy mô khoảng 22 ha và 21 ha. Một phương án nằm dưới chân núi Bà Rá, có suối tự nhiên và cảnh quan sinh thái, được đánh giá phù hợp để phát triển làng dưỡng lão sinh thái, trung tâm điều dưỡng cao cấp và khu phục hồi chức năng.

Phương án còn lại nằm gần hành lang cảnh quan sông Bé, hướng tới mô hình cơ sở dưỡng lão kết hợp công viên sinh thái, hoạt động văn hóa và thể thao dành cho người cao tuổi.

Trong khi đó, tại xã Nha Bích, một khu đất khoảng 31 ha được giới thiệu để mời gọi dự án viện dưỡng lão - trung tâm y tế, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Khu vực này nằm ven hồ Phước Hòa, được định hướng phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe gắn với du lịch sinh thái.

Vị trí đất được giới thiệu và mô hình viện dưỡng lão ở xã Nha Bích. ảnh: Cổng thông tin Y tế Đồng Nai

Các địa phương như Bàu Hàm, Đồng Tâm, Đồng Xoài, Bình Phước, Tà Lài và Phú Lý cũng có quỹ đất được giới thiệu cho các mô hình dưỡng lão quy mô vừa và lớn.

Từ “viện dưỡng lão” đến hệ sinh thái an dưỡng

Điểm đáng chú ý trong danh mục của Đồng Nai là sự đa dạng về mô hình. Thay vì chỉ xây dựng các cơ sở lưu trú tập trung, địa phương đang hướng tới những mô hình kết hợp giữa dưỡng lão - nghỉ dưỡng - y tế - phục hồi chức năng - sinh thái.

Theo thông tin được địa phương công bố, các dự án được ưu tiên thu hút có thể bao gồm viện dưỡng lão cao cấp, khu dưỡng lão sinh thái, trung tâm chăm sóc chuyên sâu, mô hình dưỡng lão kết hợp bệnh viện và phục hồi chức năng. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của nhóm người cao tuổi, khi việc chăm sóc không chỉ dừng ở ăn ở mà còn liên quan đến sức khỏe, vận động, phục hồi và đời sống tinh thần.

Chăm sóc người cao tuổi được chăm sóc tại Viện dưỡng lão Nam An Garden, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Đồng Nai CDC

Đồng Nai cũng có lợi thế về cảnh quan, quỹ đất và hệ thống giao thông để phát triển các mô hình này. Một số vị trí được lựa chọn nằm gần sông, hồ, núi hoặc các khu vực có không gian sinh thái rộng, tạo điều kiện phát triển những mô hình khác với viện dưỡng lão truyền thống.

Đáng chú ý, các dự án hiện mới nằm trong danh mục địa điểm tiềm năng để kêu gọi đầu tư, không đồng nghĩa 9 cơ sở đã được cấp phép xây dựng hoặc sẽ đồng loạt đi vào hoạt động. Việc triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư, thủ tục đất đai, quy hoạch và các bước pháp lý liên quan.

Tuy nhiên, việc một thành phố trực thuộc Trung ương mới thành lập đồng thời đưa ra 9 địa điểm để tìm kiếm nhà đầu tư dưỡng lão cho thấy lĩnh vực này đang được đặt trong một bài toán lớn hơn về hạ tầng an sinh và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Từ một địa phương nổi tiếng với công nghiệp, đô thị và những dự án hạ tầng quy mô lớn, thành phố Đồng Nai đang mở thêm một hướng đầu tư mới: biến nhu cầu an hưởng tuổi già thành một hệ sinh thái dịch vụ kết hợp giữa bất động sản, y tế, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.