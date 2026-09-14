Cụ ông 98 tuổi vẫn chống đẩy 40 cái, bí quyết sống thọ bất ngờ

Ở tuổi 98, cụ ông Bill Kober vẫn chống đẩy 40 cái mỗi ngày, tập yoga, Pilates và thực hiện những động tác khiến nhiều người trẻ nể phục.

Ở tuổi xế chiều, nhiều người cao tuổi vẫn duy trì thể lực dẻo dai nhờ thói quen vận động thường xuyên. Điển hình là cụ ông Bill Kober, 98 tuổi, ở Anh, mỗi ngày vẫn tập thể dục đều đặn, thực hiện 40 lần chống đẩy cùng các bài tập Pilates và yoga.

Gần bước sang tuổi 100, khi nhiều người đã hạn chế đáng kể các hoạt động thể chất, ông Bill Kober, sống tại vùng Suffolk, Anh, vẫn duy trì việc tập luyện như một phần không thể thiếu trong cuộc sống.

"Tôi chỉ nhận ra mình thích tập thể dục khi đã về già. Tôi tập đơn giản vì tôi vẫn có thể làm được", ông Kober chia sẻ.

Để có sức khỏe tốt thói quen của ông Kober khá đều đặn. Mỗi ngày, ông thực hiện ít nhất 40 lần chống đẩy, chia thành hai lần, mỗi lần 20 cái vào buổi sáng và buổi tối.

Không dừng lại ở đó, cụ ông 98 tuổi còn tập Pilates và thường xuyên luyện yoga. Ông thậm chí có thể thực hiện tư thế "con quạ" (crow pose), một động tác yêu cầu người tập dùng sức mạnh của tay và cơ trung tâm để giữ thăng bằng, đồng thời nâng cả hai chân khỏi mặt đất.

Với ông Kober, duy trì khả năng vận động là cách để bảo vệ sức khỏe khi tuổi tác ngày càng cao.

"Người Anh có câu 'không dùng là mất' (use it or lose it). Tôi không muốn mất đi sức khỏe của mình. Tôi muốn bản thân luôn khỏe mạnh nhất có thể", ông nói.

Dù đã cao tuổi, ông Kober vẫn khá nghiêm khắc với kỹ thuật khi tập luyện, đặc biệt là động tác chống đẩy.

Theo ông, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện chống đẩy đúng cách là giữ lưng thẳng và siết chặt cơ mông. Ông ví von rằng người tập có thể tưởng tượng đang kẹp một tờ giấy giữa hai bên cơ mông và phải siết chặt đến mức không ai có thể rút tờ giấy đó ra.

Ông Kober cho biết mình chưa bao giờ theo đuổi chế độ tập luyện quá khắc nghiệt. Ngoài chống đẩy, ông từng thử tập tạ và chạy bộ nhưng không thực sự yêu thích việc chạy.

"Tôi cứ chống đẩy cho đến khi không thể làm thêm được nữa. Sau đó, tôi đứng dậy và thư giãn. Chỉ đơn giản vậy thôi", ông chia sẻ.

Theo ông Kober, chống đẩy cũng giúp ông duy trì khả năng hô hấp và sức khỏe tổng thể.

Ông Kober thừa nhận tập luyện không phải lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời mình. Ông cho rằng nhiều thập kỷ làm những công việc đòi hỏi thể lực cũng góp phần giúp cơ thể duy trì sự dẻo dai.

Theo People trước đây, ông từng có hai năm phục vụ trong quân ngũ, sau đó làm việc trong ngành xây dựng. Ông tiếp tục làm việc 28 năm tại một nhà máy trước khi kết thúc sự nghiệp với công việc lái xe buýt đưa đón học sinh.

Ở tuổi 98, ông vẫn duy trì cuộc sống năng động. Ngoài tập thể dục, ông tham gia hoạt động tình nguyện tại một trung tâm cộng đồng địa phương. Ông cũng dành thời gian làm những chiếc kẹp sách khảm gỗ và các bàn cờ vua theo phong cách Viking. Những hoạt động này giúp ông tiếp tục duy trì sự năng động cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ông Kober hy vọng có thể duy trì thói quen chống đẩy hằng ngày khi bước sang tuổi 100. "Chìa khóa của cuộc sống trường thọ không chỉ nằm ở việc sở hữu bộ gene tốt. Tôi được thừa hưởng những gene tốt từ thế hệ trước và rèn luyện để chúng hoạt động hiệu quả nhất", ông nói.

Câu chuyện của ông Kober cho thấy việc duy trì vận động thường xuyên có thể trở thành một phần quan trọng của lối sống khi về già.