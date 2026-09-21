Người phụ nữ 39 tuổi bị ho suốt 3 năm, thủ phạm là 1 thứ phòng tắm nhà nào cũng có

Không phải ung thư, không do viêm phổi, uống thuốc gì cũng chỉ được một thời gian ngắn. Cuộc sống của người phụ nữ này khổ sở vì những cơn ho dai dẳng suốt 3 năm.

Suốt 3 năm trời, cuộc sống của cô Lý (39 tuổi, Trung Quốc) rơi vào bế tắc bởi những cơn ho dai dẳng không hồi kết. Bắt đầu từ những tiếng ho hắng nhẹ, bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu khi cô liên tục khạc ra đờm đặc màu trắng vàng, đỉnh điểm là những lần ho ra máu tươi tươi khiến gia đình vô cùng hoảng loạn. Cô Lý đã lặn lội gõ cửa nhiều phòng khám, bệnh viện lớn nhỏ, dùng đủ loại thuốc kháng sinh nhưng chỉ đỡ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy.

Người phụ nữ ho dai dẳng suốt 3 năm không khỏi (Ảnh minh họa)

Đến khi nhập viện trong tình trạng tổn thương mô phổi nghiêm trọng, các bác sĩ chuyên khoa ở tuyến trung ương mới bàng hoàng khi tìm ra thủ phạm. Đó không phải căn bệnh ung thư hay lao phổi, mà là nhiễm trùng phổi âm thầm nhen nhóm từ những lần tắm rửa hàng ngày.

Thủ phạm giấu mặt bên trong chiếc vòi sen hơn 10 năm không vệ sinh

Khai thác sâu thói quen sinh hoạt, cô Lý chia sẻ bản thân có sở thích bật nước nóng trước, chờ phòng tắm nghi ngút hơi nước ấm áp rồi mới từ từ bước vào thư giãn. Đáng nói, chiếc vòi sen trong nhà cô đã được sử dụng suốt hơn 10 năm mà chưa một lần thay mới hay tháo ra tẩy rửa.

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy cô Lý bị nhiễm trùng phổi do vi khuẩn Mycobacterium avium. Bác sĩ điều trị của cô giải thích, vòi sen cũ kỹ chính là môi trường hoàn hảo cho loại vi khuẩn này phát triển vì chúng cực kỳ ưa không gian ẩm ướt, tối và ấm áp.

Thủ phạm gây nhiễm trùng phổi và cơn ho dai dẳng là chiếc vòi sen bẩn trong phòng tắm (Ảnh minh họa)

Khi cô Lý xả nước nóng, vi khuẩn Mycobacterium avium bám trong màng sinh học của vòi sen sẽ theo hạt nước xịt ra ngoài, hóa thành các phân tử hơi nước lơ lửng trong không khí. Việc cô hít thở sâu trong phòng tắm kín khiến vi khuẩn đi thẳng vào sâu trong phế quản, tấn công mô phổi và gây ra các đợt ho ra máu tái đi tái lại.

Đáng chú ý, Mycobacterium avium rất dễ bị chẩn đoán nhầm với bệnh lao do triệu chứng ho có đờm, đau tức ngực, sốt nhẹ và mệt mỏi hoàn toàn tương tự. Nếu không phát hiện kịp thời, vi khuẩn có thể gây tàn phá hệ hô hấp, tổn thương khớp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Những "góc khuất" ẩn nấp vi khuẩn Mycobacterium avium trong gia đình

Không chỉ riêng vòi sen, các bác sĩ cảnh báo loại vi khuẩn này có khả năng thích nghi cực kỳ đáng sợ ở nhiệt độ từ 15 độ C đến 45 độ C. Chúng có thể ẩn nấp ở nhiều nơi quen thuộc trong nhà:

- Máy tạo độ ẩm: Việc dùng nước máy chưa qua xử lý đổ trực tiếp vào bình chứa sẽ tạo lớp màng nhầy trên thành máy, biến thiết bị này thành cỗ máy "phát tán" vi khuẩn khắp phòng.

- Vòi nước sinh hoạt: Lượng nước tù đọng lâu ngày trong các đường ống cũ kỹ là nơi vi khuẩn sinh sôi mạnh mẽ.

Ngoài vòi sen, trong không gian gia dình còn rất nhiều vật dụng có thể ẩn giấu vi khuẩn Mycobacterium avium (Ảnh minh họa)

- Đất chậu hoa, cây cảnh: Đất ẩm ướt là môi trường lý tưởng của vi khuẩn. Khi xới đất hoặc bón phân, bụi bẩn mang theo vi khuẩn có thể xâm nhập qua đường hô hấp hoặc qua các vết thương hở trên da.

Nhóm người có nguy cơ cao dễ bị vi khuẩn Mycobacterium avium tấn công bao gồm người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, người suy giảm miễn dịch, người có tiền sử bệnh lao hoặc người trung niên và cao tuổi.

3 nguyên tắc tắm rửa an toàn để bảo vệ sức khỏe

Để biến không gian phòng tắm thành nơi thư giãn đúng nghĩa và loại bỏ nguy cơ nhiễm khuẩn, bạn cần ghi nhớ các lưu ý quan trọng:

- Vệ sinh và thay mới vòi sen định kỳ: Nên thay đầu vòi sen sau thời gian dài sử dụng. Cứ khoảng 3 tháng một lần, bạn nên tháo đầu vòi sen ngâm vào dung dịch giấm trắng pha với nước theo tỷ lệ 1:1 trong 3 giờ, sau đó dùng bàn chải chà sạch cặn vôi.

- Tắm đúng thứ tự: Rửa mặt trước để tránh bụi bẩn chui vào lỗ chân lông khi gặp hơi nóng, sau đó tắm toàn thân để cơ thể thích nghi nhiệt độ, cuối cùng mới tiến hành gội đầu nhằm tránh tình trạng co giãn mạch máu não đột ngột làm biến động huyết áp.

Chỉ vài thói quen nhỏ khi tắm rửa có thể giúp bạn bảo vệ sức khỏe, nhất là lá phổi của mình (Ảnh minh họa)

- Duy trì nhiệt độ nước phù hợp: Luôn giữ nước tắm ở mức ấm áp dễ chịu, lý tưởng nhất là từ 38 đến 40 độ C. Tránh tắm nước quá nóng gây thiếu máu cơ tim, chóng mặt hoặc nước quá lạnh gây co thắt mạch máu đột ngột.

Một thói quen nhỏ tưởng chừng vô hại như xả hơi nước trước khi tắm hay dùng vòi sen quá cũ có thể vô tình tàn phá lá phổi của bạn. Tối nay khi về nhà, hãy dành ra 2 phút kiểm tra lại chiếc vòi sen của gia đình mình để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà nhé!

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor