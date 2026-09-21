5 người cùng ăn 1 món cá, 4 người tổn thương chức năng gan: Cảnh báo thói quen nhiều người mê

Chùm ca bệnh này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo về thói quen ăn cá sống.

Một bữa ăn có món gỏi cá nước ngọt đã khiến 5 người cùng nhiễm sán lá gan, trong đó 4 người bị tổn thương chức năng gan. Chùm ca bệnh này một lần nữa cho thấy nguy cơ nhiễm ký sinh trùng từ thói quen ăn cá sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Theo báo cáo điều tra được công bố trên China CDC Weekly - tuần san của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ổ bệnh này được ghi nhận tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào tháng 2/2026.

5 người ăn cá sống, cả 5 đều nhiễm sán lá gan

Cá sống (Ảnh: Unsplash)

Ngày 10/2/2026, cơ quan kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhận thông tin về một trường hợp nghi mắc bệnh sán lá gan nhỏ do Clonorchis sinensis. Trước đó, người này đã ăn cá nước ngọt sống trong một bữa ăn tập thể, sau đó xuất hiện sốt tái diễn, đau bụng và tăng bạch cầu ái toan.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định có 7 người tham gia bữa ăn và tiến hành xét nghiệm, theo dõi.

Kết quả cho thấy cả 5 người đã ăn món gỏi cá từ cá nước ngọt sống đều được chẩn đoán mắc bệnh sán lá gan. Hai người trong số đó không có biểu hiện rõ ràng, trong khi những bệnh nhân còn lại xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau bụng. Đáng chú ý, cả 5 trường hợp đều tăng bạch cầu ái toan rõ rệt và 4 người đã bị ảnh hưởng chức năng gan.

Sau khi được điều trị bằng thuốc tẩy ký sinh trùng, tất cả bệnh nhân đều hồi phục. Kết quả xét nghiệm phân trong quá trình theo dõi sau đó đều âm tính, không ghi nhận trường hợp nặng hoặc tử vong.

Cá chỉ được rửa bằng nước máy trước khi làm món gỏi

Quá trình điều tra tại nhà hàng cho thấy nguyên liệu làm món gỏi cá sống gồm nhiều loại cá nước ngọt. Nhà hàng có phân chia khu vực chế biến và sử dụng dao riêng cho thực phẩm sống, chín. Tuy nhiên, cá sống chỉ được rửa bằng nước máy, trong khi dao và một số dụng cụ chế biến không được khử trùng, làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Gỏi cá (Ảnh: Weee)

Sán lá gan nhỏ lây sang người chủ yếu khi ăn cá, tôm nước ngọt sống hoặc chưa được nấu chín có chứa ấu trùng nang của ký sinh trùng.

Đáng lo ngại, nhiễm sán không phải lúc nào cũng gây triệu chứng ngay. China CDC cảnh báo sán trưởng thành có thể sống trong cơ thể người từ 20-30 năm. Việc ký sinh kéo dài có thể liên tục gây tổn thương gan và đường mật, đồng thời làm tăng nguy cơ xơ gan và ung thư đường mật.

Thực tế, việc chẩn đoán sớm cũng không phải lúc nào dễ dàng. Một ổ bệnh được ghi nhận trước đó cũng tại địa phương vào năm 2024 cho thấy một số bệnh nhân ban đầu bị chẩn đoán nhầm với nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc viêm dạ dày - ruột do triệu chứng sốt, khó chịu đường tiêu hóa khá dễ nhầm lẫn.

Cách phòng bệnh hiệu quả nhất: Không ăn cá nước ngọt sống

China CDC đặc biệt lưu ý người dân không nên đánh giá thấp nguy cơ từ các món cá nước ngọt sống, tái hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Cơ quan này khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là tránh ăn cá nước ngọt sống hoặc chưa chín hoàn toàn”.

Theo khuyến cáo, nấu cá ở 100 độ C trong ít nhất 15 phút có thể tiêu diệt sán lá gan. Dụng cụ dùng để chế biến thực phẩm sống và chín cũng cần được tách riêng, vệ sinh và khử trùng đúng cách để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo.

Những người gần đây từng ăn cá nước ngọt sống, sau đó xuất hiện sốt không rõ nguyên nhân, đau bụng hoặc xét nghiệm cho thấy bạch cầu ái toan tăng nên chủ động đi khám và thông báo rõ tiền sử ăn uống cho bác sĩ. Việc phát hiện và điều trị sớm có thể giúp người bệnh hồi phục hoàn toàn.

Nguồn: The Paper