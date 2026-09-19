Loại cá bán đầy chợ Việt, được người Nhật mua về làm sashimi: Rẻ nhưng khoáng chất vượt cá hồi, cực tốt cho sức khỏe
Chẳng hề đắt đỏ cũng không mấy xa lạ trên mâm cơm người Việt, ít ai ngờ loại cá này lại đang đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu hải sản, thậm chí chinh phục cả những thị trường khắt khe bậc nhất như Nhật Bản.
Mỗi khi đi chợ hay vào siêu thị, người tiêu dùng Việt không khó để tìm thấy những con cá hố tươi ngon với mức giá chẳng hề đắt đỏ. Dù có giá thành "mềm", loài cá biển thân dài tựa dải lụa này lại rất giàu dinh dưỡng và sở hữu tiềm năng lớn trên bản đồ xuất khẩu hải sản.
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 429,1 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2026, khẳng định vị thế là một trong những thị trường tiêu thụ hải sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, cùng với các mặt hàng đắt đỏ như cá ngừ hay tôm, cá hố cấp đông đóng vai trò là nguồn nguyên liệu hải sản tự nhiên được người tiêu dùng xứ Phù Tang cực kỳ ưa chuộng.
Đặc biệt, không chỉ xuất hiện trong các thực đơn chiên, kho hay nấu canh chua quen thuộc như ở Việt Nam, cá hố Việt còn được người Nhật nhập khẩu về để làm nguyên liệu chế biến món sashimi cá hố (Tachiuo Sashimi ) cao cấp tại các nhà hàng.
Chìa khóa giúp loại cá bình dân này đứng trên khay sashimi của người Nhật nằm ở khâu đánh bắt và công nghệ xử lý. Cá hố sau khi đánh bắt từ vùng biển Việt Nam được cạo sạch, lọc bỏ xương, phi lê và áp dụng công nghệ cấp đông sâu ở nhiệt độ cực thấp ngay tại nhà máy. Quy trình nghiêm ngặt này không chỉ giữ trọn độ dẻo thơm, vị ngọt thanh béo nhẹ tự nhiên mà còn kiểm soát tuyệt đối vi sinh vật và ký sinh trùng, đáp ứng trọn vẹn tiêu chí khắt khe về an toàn thực phẩm để ăn sống của Nhật Bản.
Khoáng chất vượt cá hồi, chứa cả "kho" lợi ích sức khỏe
Không chỉ gây chú ý về giá trị xuất khẩu, dưới góc độ y khoa và dinh dưỡng, cá hố còn sở hữu bảng thành phần khoáng chất vượt trội khiến nhiều người bất ngờ.
Theo phân tích dinh dưỡng y khoa, cá hố thuộc nhóm cá biển giàu đạm, ít béo và đặc biệt sở hữu hàm lượng khoáng chất thiết yếu cao vượt trội so với cá hồi. Trong 100g cá hố chứa khoảng 50 - 60mg canxi, cao gấp 4 đến 5 lần so với hàm lượng canxi trong 100g cá hồi (chỉ khoảng 10 - 15mg). Bên cạnh đó, hàm lượng sắt trong cá hố đạt khoảng 1,2 - 1,8mg/100g, cao gấp 3 đến 4 lần so với cá hồi (chỉ khoảng 0,3 - 0,5mg/100g), giúp đáp ứng hoàn hảo nhu cầu tái tạo máu cho cơ thể.
Với đặc tính thịt dẻo, đậm vị, lượng calo thấp (chỉ khoảng 100 kcal/100g, bằng một nửa so với cá hồi) và dồi dào vi chất, cá hố là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào thực đơn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.
Hệ dưỡng chất phong phú trong cá hố mang lại nhiều tác động tích cực cho cơ thể như:
- Tăng cường sức khỏe xương khớp: Hàm lượng canxi và phốt pho dồi dào giúp củng cố mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ nhỏ.
- Bổ máu, giảm mệt mỏi: Nguồn sắt tự nhiên cùng các đạm chất lượng cao thúc đẩy quá trình sản sinh hồng cầu, phòng ngừa tình trạng thiếu máu, hoa mắt chóng mặt.
- Bảo vệ hệ tim mạch: Dù có lượng mỡ thấp nhưng mỡ cá hố chứa các axit béo không bão hòa (Omega-3) giúp hạ cholesterol xấu, duy trì độ đàn hồi của mạch máu.
- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Chứa đạm dồi dào kết hợp năng lượng vừa phải, cá hố giúp tạo cảm giác no lâu, không gây tích tụ mỡ thừa, rất thích hợp cho người ăn kiêng.
- Tăng cường chức năng não bộ: Hàm lượng axit béo không no DHA và EPA trong thịt cá hố hỗ trợ kích thích thần kinh, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ ngăn ngừa suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi.
- Chăm sóc làn da và niêm mạc: Lượng vitamin A, vitamin E cùng kẽm tự nhiên trong cá hố đóng vai trò như chất chống oxy hóa, giúp duy trì độ ẩm cho da, thúc đẩy lành tổn thương niêm mạc và bảo vệ thị lực.
- Tăng cường sức đề kháng: Các khoáng chất vi lượng như kẽm, iot tự nhiên hỗ trợ kích thích hệ miễn dịch và duy trì hoạt động tuyến giáp ổn định.
Những lưu ý quan trọng khi chọn mua và chế biến cá hố
Tuy bổ dưỡng, giá rẻ và dễ mua nhưng không có nghĩa là bạn được phép ăn cá hố vô tội vạ hay chế biến sai cách. Muốn ăn ngon mà vẫn nhận tối đa lợi ích sức khỏe, bạn cần lưu ý:
- Tần suất ăn hợp lý: Người trưởng thành nên ăn cá hố từ 1 đến 2 bữa/tuần (khoảng 100 - 150g/bữa) và nên ăn luân phiên với các loại cá khác để đa dạng hóa dưỡng chất.
- Nhóm người cần cẩn trọng: Bệnh nhân mắc bệnh gút hoặc có axit uric cao nên ăn tiết chế do cá biển chứa lượng purin ở mức trung bình.Sashimi cá hố ngon nhưng cần chọn nguồn cá đạt chuẩn đông lạnh sâu để ăn sống (Ảnh minh họa)
- Chọn lựa và chế biến: Nên chọn những con cá hố có thân sáng bóng, lớp vảy bạc còn nguyên vẹn, mắt trong và thịt chắc. Mặc dù cá hố là nguyên liệu làm sashimi nổi tiếng tại Nhật, nhưng đối với cá hố mua ở chợ dân sinh thông thường, bạn bắt buộc phải nấu chín kỹ (kho, chiên, nấu canh chua) để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.