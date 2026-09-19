Chẳng hề đắt đỏ cũng không mấy xa lạ trên mâm cơm người Việt, ít ai ngờ loại cá này lại đang đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu hải sản, thậm chí chinh phục cả những thị trường khắt khe bậc nhất như Nhật Bản.





