3 loại cá biết cách ăn giúp "hút dầu" trong máu

Nghe có vẻ mâu thuẫn khi cả 3 loại cá này đều là cá béo nhưng lại giúp giảm chất béo, mỡ máu xấu khi ăn điều độ. Bạn có biết vì sao không?

Mỡ máu cao, xơ vữa động mạch hay biến chứng đột quỵ đang trở thành nỗi lo của rất nhiều người trong cuộc sống hiện đại. Chế độ ăn uống đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát chỉ số mỡ máu xấu. Theo khuyến cáo từ Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), việc thay đổi thực đơn hàng ngày kết hợp tập luyện chính là giải pháp tự nhiên và bền vững nhất để loại bỏ mỡ thừa trong máu. Trong đó, các loại cá béo giàu axit béo omega-3 được xem như "chổi quét" giúp làm sạch lòng mạch hiệu quả.

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Đồng quan điểm, Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng đưa ra lời khuyên mỗi gia đình nên duy trì khẩu phần ăn có cá tối thiểu 2 lần một tuần. Cá cung cấp nguồn protein nạc dồi dào, chứa rất ít chất béo bão hòa so với các loại thịt đỏ. Lượng axit béo omega-3 tự nhiên trong cá béo không chỉ ngăn ngừa hình thành mảng xơ vữa, giảm nguy cơ đột quỵ mà còn hỗ trợ ổn định nhịp tim.

Tin vui là tại các chợ hay siêu thị Việt, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng tìm mua 3 loại cá béo quen thuộc nhưng chính là những "siêu sao" trong lĩnh vực "hút dầu" thừa trong máu:

1. Cá trích

Nếu đang tìm kiếm một loại cá vừa có khả năng hạ mỡ máu tốt vừa có giá thành bình dân thì cá trích chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Cá trích sở hữu hàm lượng omega-3, vitamin D và vitamin B12 vô cùng ấn tượng. Axit béo omega-3 trong cá trích giúp kích thích sản sinh cholesterol tốt (HDL), đồng thời đào thải bớt cholesterol xấu (LDL) ra khỏi hệ tuần hoàn, giúp ngăn ngừa các mảng bám tích tụ trong lòng mạch.

Bên cạnh đó, các dạng omega 3 như EPA và DHA có trong cá trích đã được chứng minh có khả năng tăng cường lượng máu lưu thông lên não, hỗ trợ chống viêm và giảm thiểu rủi ro suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Một ưu điểm nổi bật khác khiến các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao cá trích là hàm lượng sắt dồi dào. Dưỡng chất này giúp cơ thể tái tạo huyết sắc tố trong tế bào hồng cầu, đảm bảo oxy được vận chuyển hiệu quả đến mọi cơ quan, từ đó đẩy lùi tình trạng mệt mỏi do thiếu máu. Cá trích cũng cung cấp lượng vitamin D rất cao, góp phần củng cố hệ xương chắc khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Đặc biệt, cá trích nằm trong nhóm các loài cá biển có nguy cơ tích tụ thủy ngân thấp nhất, giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn làm thực phẩm sạch và an toàn cho bữa ăn hàng ngày.

2. Cá thu

Cá thu là đại diện tiếp theo không thể bỏ qua trong danh sách các loại thực phẩm "hút dầu" trong máu. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ đã xếp cá thu vào danh sách 10 siêu thực phẩm hàng đầu nhờ giá trị dinh dưỡng vượt trội. Loại cá này rất giàu omega-3, protein nạc, vitamin B12, vitamin D cùng khoáng chất selen.

Việc ăn cá thu đều đặn mang lại tác dụng rõ rệt trong việc cải thiện độ co giãn của mạch máu, tăng cường lưu thông máu và làm giảm nguy cơ hình thành các cục máu đông. Đấy chính là nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến các biến cố tim mạch nguy hiểm. Axit omega-3 EPA và DHA trong cá thu cũng được các nghiên cứu chứng minh có khả năng hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức, đặc biệt tốt cho những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer.

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Ngoài ra, lượng dầu tự nhiên trong cá thu chứa nhiều hợp chất chống viêm mạnh mẽ. Nhờ đó, việc bổ sung cá thu vào chế độ ăn còn giúp giảm tình trạng đau sưng, cứng khớp ở những bệnh nhân gặp vấn đề về viêm khớp dạng thấp. Lượng vitamin B12 phong phú trong loại cá này cũng tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể phòng chống bệnh tật một cách chủ động.

3. Cá hồi

Trong nhóm thực phẩm tốt cho hệ tuần hoàn, cá hồi luôn giữ vị trí tốp đầu nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào. Thành phần này đóng vai trò trực tiếp trong việc làm giảm chất béo trung tính (triglyceride) trong máu, hạn chế tình trạng viêm nhiễm ở thành mạch và ngăn ngừa tối đa nguy cơ cao huyết áp hay xơ vữa động mạch. Bổ sung cá hồi đúng cách sẽ giúp mạch máu mềm mại, lưu thông thông suốt và giảm bớt áp lực lên cơ tim.

Không dừng lại ở lợi ích làm sạch mỡ máu, cá hồi còn là nguồn dinh dưỡng toàn diện với hàng loạt vitamin A, B, D cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, magie, kali, selen. Nguồn protein chất lượng cao trong cá hồi hỗ trợ duy trì khối lượng cơ bắp, bảo vệ xương khớp và thúc đẩy quá trình hồi phục tổn thương của cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng kali cao trong thịt cá giúp điều hòa huyết áp hiệu quả, trong khi chất chống oxy hóa Astaxanthin hỗ trợ bảo vệ cấu trúc tế bào, tăng độ đàn hồi cho da và ngăn ngừa lão hóa sớm.

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Nhiều phân tích y khoa đã chỉ ra rằng việc duy trì ít nhất 1 bữa cá hồi mỗi tuần có liên quan tích cực đến việc cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ căng thẳng và trầm cảm nhờ sự hỗ trợ của vitamin nhóm B đối với hệ thần kinh. Tuy nhiên, dù cá hồi mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng, các chuyên gia vẫn khuyên không nên lạm dụng quá 4 lần một tuần để đảm bảo sự cân bằng dưỡng chất cho cơ thể nhé!