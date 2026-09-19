Vụ cây gãy đổ trong cơn mưa tại TPHCM: Người vợ đa chấn thương

Trong cơn mưa lớn tối 18-9, vợ chồng bà D.T.T. gặp tai nạn thương tâm do cây gãy đổ trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM). Người chồng tử vong, còn bà T. bị đa chấn thương phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), khoa Cấp cứu tiếp nhận bà D.T.T. (57 tuổi) từ Bệnh viện An Bình chuyển đến vào khuya 18-9.

Bà T. và chồng là nạn nhân vụ cây gãy đổ trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán, TPHCM) xảy ra chiều cùng ngày.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân T. tỉnh, cổ tay phải và chân phải bị sưng nề, biến dạng; cột sống ngực và mạn sườn phải đau. Ê-kíp tiến hành chụp CT-scan sọ não, lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và thực hiện các xét nghiệm cơ bản.

Kết quả cho thấy, bệnh nhân đa chấn thương, bị tụ máu dọc liềm não, gãy lún thân đốt sống, gãy nhiều xương sườn, xẹp thuỳ dưới hai phổi, gãy kín dưới xương mác phải, gãy ngón chân phải.

Theo BS-CK2 Lê Đoàn Khắc Di, Phó trưởng khoa Chấn thương sọ não, sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhân đang được điều trị tích cực trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định.

Trước đó, chồng của bà T. cũng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy sau tai nạn cây đổ vào khoảng 19 giờ cùng ngày. Nạn nhân bất động, không nhịp thở, không tiếng tim, đồng tử hai bên giãn 5mm, phản xạ ánh sáng âm tính, da nổi bông tím toàn thân. Ê-kíp xác định bệnh nhân tử vong trước nhập viện.

Tối 18-9, trong cơn mưa lớn, một cây gãy đổ đè trúng xe buýt và một xe máy BKS 90B2-498.XX đang lưu thông trên đường An Dương Vương. Hai người đi trên xe máy là ông L.V.D. và bà D.T.T. cùng ngụ tỉnh Ninh Bình. Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Chợ Quán cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.