Lời khuyên cho những người thích ăn phở

Phở là lựa chọn quen thuộc của nhiều người vào buổi sáng nhờ dễ ăn, tiện lợi và tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, một bát phở không phải lúc nào cũng cân đối về dinh dưỡng nếu bạn không lưu ý những điều sau.

Một bát phở thông thường có tinh bột từ bánh phở, protein từ thịt, chất béo trong nước dùng cùng một phần vitamin và khoáng chất từ hành, rau thơm.

Tuy nhiên, lượng rau trong một bát phở thường khá ít nên chưa đáp ứng tốt nhu cầu chất xơ. Trong khi đó, nước dùng có thể chứa lượng chất béo và muối đáng kể.

Một bát phở bò với khoảng 140 g bánh phở, 100 g thịt bò, hành, mỡ và 350 ml nước dùng có thể cung cấp khoảng 300-600 kcal, tùy loại thịt và cách chế biến. Đây đã là mức năng lượng tương đương một bữa ăn chính. Vì vậy, nếu thường xuyên ăn phở với khẩu phần lớn hoặc kết hợp thêm nhiều món ăn giàu chất béo, tổng năng lượng trong ngày có thể tăng cao.

Nên ăn cách bữa

Phở hoàn toàn có thể nằm trong thực đơn bữa sáng, nhưng không nên trở thành món ăn duy nhất lặp lại hàng ngày, có thể giới hạn phở ở khoảng 3 bữa mỗi tuần, đồng thời luân phiên với các món ăn sáng khác để chế độ ăn đa dạng hơn.

Cách này giúp giảm việc nạp quá nhiều một nhóm thực phẩm và tạo điều kiện bổ sung thêm chất xơ, vitamin, khoáng chất từ những nguồn khác.

Giảm muối và chất béo

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm lượng chất béo và muối là không nhất thiết phải uống hết nước phở.

Nước dùng có thể chứa lượng muối đáng kể, trong khi đây cũng là phần góp phần làm tăng lượng chất béo của món ăn tùy cách ninh và chế biến. Có thể ưu tiên phần nước trong và chỉ dùng một lượng vừa phải thay vì uống cạn cả bát. Nếu có thể lựa chọn, nên hạn chế những phần thịt nhiều mỡ và ưu tiên thịt nạc hơn.

Đừng quên thêm rau xanh

Một hạn chế của bát phở truyền thống là lượng rau thường không nhiều. Trong khi đó, chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ tiêu hóa.

Khi ăn phở, có thể chủ động thêm rau xanh, giá hoặc các loại rau ăn kèm phù hợp. Đồng thời, nên ăn thêm rau và trái cây ở những bữa khác trong ngày để bù lại lượng chất xơ và vi chất còn thiếu.

Người thích phở tái cần đặc biệt lưu ý

Thịt bò tái mang lại cảm giác mềm và ngọt, nhưng việc sử dụng thịt chưa được nấu chín kỹ có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi sinh vật hoặc ký sinh trùng.

Vì vậy, nếu ưu tiên an toàn thực phẩm, nên chọn thịt được nấu chín kỹ, đặc biệt với những người có sức khỏe yếu hoặc thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng khi mắc bệnh do thực phẩm.

Nên cân đối các bữa còn lại

Phở có thể cung cấp năng lượng và protein cho bữa sáng nhưng không nên được xem là một bữa ăn hoàn chỉnh về mọi mặt.

Nếu buổi sáng đã ăn phở, các bữa còn lại trong ngày nên tăng cường rau xanh, trái cây và những nguồn thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời hạn chế các món quá mặn hoặc nhiều chất béo.

Đặc biệt, người thường xuyên ăn phở nên chú ý tổng lượng muối trong cả ngày thay vì chỉ quan tâm đến một bát phở.

Nhìn chung, không cần loại bỏ phở khỏi thực đơn chỉ vì lo ngại về dinh dưỡng. Điều quan trọng là kiểm soát tần suất, khẩu phần, lựa chọn phần thịt phù hợp, thêm rau và hạn chế uống quá nhiều nước dùng. Ăn đa dạng món vào buổi sáng vẫn là cách đơn giản để cân bằng chế độ dinh dưỡng.

(Tổng hợp)