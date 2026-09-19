Lời khuyên dành cho tất cả những ai hay uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong là bài thuốc dân gian được nhiều gia đình làm và trữ sẵn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng đúng cách.

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong thường được dùng trong dân gian với mục đích làm dịu cổ họng, giảm ho hoặc hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là hỗn hợp này không phải “thuốc bổ” có thể uống tùy ý mỗi ngày và càng không nên được dùng để thay thế thuốc điều trị.

Đừng coi hoa đu đủ đực ngâm mật ong là “thần dược”

Hoa đu đủ đực ngâm mật ong (Ảnh: AI khởi tạo)

Một trường hợp được báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là lời cảnh báo đáng chú ý. Một nam bệnh nhân có tiền sử viêm gan B đã uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong hằng ngày trong thời gian dài với mục đích cải thiện sức khỏe. Khi nhập viện, người bệnh bị suy gan cấp, ứ mật nặng và men gan tăng rất cao.

VTC News cũng dẫn lời bác sĩ Vũ Thị Hương Giang, Khoa Viêm gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khuyến cáo người dân khi sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền cần tham khảo người có chuyên môn để được hướng dẫn liều lượng phù hợp, đặc biệt với người có bệnh nền.

Trường hợp trên không có nghĩa có thể quy toàn bộ nguyên nhân suy gan cho riêng hoa đu đủ đực ngâm mật ong, bởi người bệnh còn có viêm gan B. Tuy nhiên, đây là cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tự dùng một bài thuốc dân gian kéo dài mà không theo dõi sức khỏe.

Không nên uống liên tục trong thời gian dài

Theo VTC News, hoa đu đủ đực có thể được sử dụng làm thực phẩm hoặc dược liệu trong dân gian, nhưng không vì thế mà càng dùng nhiều, dùng lâu càng tốt.

Người có thói quen uống hỗn hợp này mỗi ngày không nên tự tăng lượng, uống kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm với suy nghĩ “đồ tự nhiên thì vô hại”. Nếu sử dụng với mục đích hỗ trợ điều trị một vấn đề sức khỏe, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ hoặc người có chuyên môn, nhất là khi đang mắc bệnh mạn tính.

Không phải ai cũng có thể uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong

Uống nước hoa đu đủ đực ngâm mật ong (Ảnh: AI khởi tạo)

Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ, người có tiền sử dị ứng với đu đủ hoặc nhựa mủ và người đang điều trị bệnh mạn tính không nên tự ý dùng hoa đu đủ đực như một vị thuốc.

Riêng trẻ dưới 1 tuổi tuyệt đối không được dùng mật ong vì nguy cơ ngộ độc botulinum.

Người mắc đái tháo đường cũng cần lưu ý lượng đường có trong mật ong. Người đang dùng thuốc chống đông, thuốc điều trị tim mạch, huyết áp hoặc nhiều loại thuốc cùng lúc nên hỏi bác sĩ trước khi sử dụng thêm các loại thảo dược, bài thuốc dân gian để hạn chế nguy cơ tương tác.

Có dấu hiệu bất thường phải dừng uống ngay

Khi đang sử dụng hoa đu đủ đực ngâm mật ong mà xuất hiện mệt mỏi bất thường, buồn nôn, đau bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, ngứa, nổi mề đay hoặc khó thở, người dùng nên ngừng sử dụng và đi khám.

Quan trọng hơn, hoa đu đủ đực ngâm mật ong chỉ nên được xem là thực phẩm hoặc bài thuốc hỗ trợ trong những trường hợp phù hợp. Không nên dùng hỗn hợp này để trì hoãn việc khám bệnh, tự điều trị viêm gan, tiểu đường, ung thư hay các bệnh mạn tính khác.

Lời khuyên quan trọng nhất dành cho những người thường xuyên uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong là: không lạm dụng, không dùng kéo dài theo lời truyền miệng và không coi đây là phương pháp thay thế điều trị y khoa.