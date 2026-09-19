13 mẹo tích lũy sức khỏe, ai cũng cần

Bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để sống lâu và khỏe mạnh hơn? Trường thọ không chỉ là sự tích tụ của thời gian, mà còn là chất lượng cuộc sống.

Bí quyết sống lâu thường ẩn chứa trong những thói quen hàng ngày. (Ảnh: ITN)

Chúng ta thường thấy những người già xung quanh, tinh thần minh mẫn, tràn đầy năng lượng, rốt cuộc điều gì đã giúp họ duy trì trạng thái đó? Thực ra, bí quyết sống lâu thường ẩn chứa trong những thói quen hàng ngày.

Ngủ khỏa thân

Ngủ khỏa thân được cho là có thể thúc đẩy điều chỉnh tự nhiên của cơ thể, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Không còn sự ràng buộc của quần áo, cơ thể tản nhiệt tốt hơn, nâng cao sự thoải mái khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy, chất lượng giấc ngủ tốt có liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ.

Duy trì “chuyện ấy” đều đặn

Quan hệ tình dục không chỉ tăng cường tình cảm vợ chồng mà còn có lợi cho sức khỏe tâm lý. Nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, quan hệ tình dục đều đặn thúc đẩy sự tiết hormone trong cơ thể, tăng sức đề kháng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Duy trì mối quan hệ thân mật và tận hưởng niềm vui cuộc sống cũng là yếu tố quan trọng để sống lâu.

Ngâm chân trước khi đi ngủ

Ngâm chân giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi sau một ngày dài. Ngâm chân bằng nước ấm còn giúp thư giãn tinh thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ và đạt được hiệu quả thân tâm hợp nhất. Bạn có thể ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ, kết hợp một vài giọt tinh dầu thư giãn, để tận hưởng một đêm yên bình.

Đừng nhịn tiểu

Thói quen đi tiểu và đi đại tiện tốt là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe. Nhịn tiểu và táo bón sẽ gây khó chịu cho cơ thể, tăng gánh nặng cho hệ tiết niệu và hệ tiêu hóa. Đi tiểu và đi đại tiện kịp thời, giữ cho đường ruột thông thoáng, giúp cơ thể thải độc và duy trì sức khỏe.

Uống nhiều nước lọc, hạn chế đồ uống có đường

Nước là nguồn sống, uống nhiều nước lọc giúp cơ thể duy trì cân bằng nước, thúc đẩy trao đổi chất. Ngược lại, đồ uống có đường dễ gây béo phì và tiểu đường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Mỗi ngày uống ít nhất 8 ly nước, duy trì lượng nước đủ cho cơ thể, cơ thể sẽ cảm ơn bạn.

Đi bộ nửa giờ mỗi ngày và tắm nắng

Đi bộ nửa giờ mỗi ngày vừa rèn luyện cơ thể vừa giúp tâm trạng vui vẻ. Tắm nắng giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, tăng cường miễn dịch. Dù là chạy buổi sáng hay đi bộ buổi tối, hãy dành chút thời gian cho vận động mỗi ngày

Giữ tâm trạng tốt và không xen vào chuyện của người khác

Tư duy quyết định chất lượng cuộc sống; duy trì thái độ lạc quan giúp giảm căng thẳng và lo âu. Thay vì lo lắng về những chuyện vặt vãnh của người khác, tốt hơn là tập trung nhiều năng lượng vào bản thân và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống, chìa khóa để sống lâu hơn.

Ăn sáng đúng giờ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày; nó cung cấp năng lượng đồng thời cải thiện sự tập trung và hiệu quả làm việc. Một bữa sáng hợp lý nên bao gồm protein, carbohydrate và vitamin để giúp bạn bắt đầu ngày mới tốt hơn.

Đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ, tránh thức khuya

Ngủ đủ giấc là chìa khóa để duy trì sức khỏe tốt. Người lớn thường cần ngủ 7-8 tiếng; thức khuya ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe. Hãy thiết lập một thói quen đều đặn cho bản thân để cơ thể có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Sinh hoạt và ăn uống đều đặn, kiểm soát cân nặng

Duy trì thói quen ăn uống đều đặn và kiểm soát cân nặng có thể giảm hiệu quả nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tiểu đường. Chọn những thực phẩm lành mạnh, tránh đồ ăn nhiều calo và đường, cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể.

Hạn chế thuốc lá và rượu

Tác hại của thuốc lá và rượu đối với cơ thể là rõ ràng, hạn chế việc sử dụng chúng không chỉ giúp giảm nguy cơ bệnh tật mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát triển sở thích

Sở thích là người thầy tốt nhất, phát triển sở thích riêng giúp làm phong phú cuộc sống và tăng cảm giác hạnh phúc. Dù là đọc sách, vẽ tranh hay tập thể dục, hãy tìm một hoạt động bạn yêu thích, dành thời gian để tận hưởng, khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn.

Cuộc sống tất yếu mang đến căng thẳng, và học cách giảm căng thẳng là một phần quan trọng để duy trì sức khỏe tốt. Bạn có thể giảm bớt gánh nặng nội tâm và duy trì trạng thái tinh thần tốt thông qua tập thể dục, thiền định và trò chuyện với bạn bè.

Tuổi thọ không phải là giấc mơ không thể đạt được, mà là điều bạn có thể đạt được thông qua thói quen hàng ngày. Hãy nhớ rằng, lối sống lành mạnh là con đường tốt nhất để bạn sống lâu.

Theo familydoctor.com