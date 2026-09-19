Sức khỏe 17 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM ra sao?

Cơ quan chức năng TPHCM ghi nhận 17 trường hợp có triệu chứng nghi liên quan sau khi sử dụng bánh mì Đà Nẵng tại phường Lái Thiêu.

Ngày 19/9, Lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu, TPHCM cho biết đã ghi nhận 17 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ liên quan đến việc sử dụng bánh mì Đà Nẵng bán tại khu vực đường Nguyễn Văn Tiết, khu phố Bình Hòa.

Trong số này, 7 trường hợp được ghi nhận tại Bệnh viện Quốc tế Becamex với các triệu chứng gồm sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, đau đầu. Một số trường hợp xuất hiện triệu chứng chỉ vài giờ sau khi sử dụng thực phẩm nghi ngờ.

Cơ sở kinh doanh bánh mì bị cơ quan chức năng phường Lái Thiêu tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ xác minh, xử lý vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tại Trung tâm Y tế Thuận An, cơ quan chức năng ghi nhận 4 trường hợp có biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy. Trong đó có trường hợp được ghi nhận nhiễm trùng đường ruột.

Phòng khám Đa khoa Thành Tâm ghi nhận thêm 3 trường hợp có triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy và sốt.

Ngoài ra, qua rà soát tại chung cư Opal Skyline, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 3 trường hợp có biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy và được xác định có liên quan nghi ngờ đến việc sử dụng bánh mì Đà Nẵng bán tại khu vực đường Nguyễn Văn Tiết.

Như vậy, tổng cộng 17 trường hợp có triệu chứng bất thường về sức khỏe đã được ghi nhận. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi cập nhật tình trạng sức khỏe và quá trình điều trị của những trường hợp này.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 17/9, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lái Thiêu tiếp nhận phản ánh về một số người xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi sử dụng bánh mì Đà Nẵng bán trước quán Coffee Espresso 85, gần chung cư Opal Skyline.

Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, đoàn kiểm tra của phường tiến hành kiểm tra xe Bảo An Xôi - Bánh mì Đà Nẵng. Đây là xe bán hàng lưu động thuộc hộ kinh doanh Lò bánh mì Đà Nẵng Sỹ Hảo, có trụ sở tại huyện Hóc Môn, TPHCM.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động kinh doanh, chế biến và bán thực phẩm để phục vụ công tác xác minh.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các cơ sở y tế tiếp tục rà soát, theo dõi sức khỏe những người có triệu chứng; đồng thời xác minh nguồn thực phẩm, thời gian sử dụng, quy trình chế biến và bảo quản.

Cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các triệu chứng và chưa thể khẳng định bánh mì là nguyên nhân gây ngộ độc.