Ba dấu hiệu ở chân không nên bỏ qua sau khi lội nước ngập

Bàn chân ngứa, đỏ, bong tróc sau giờ lội nước ngập có thể do tổn thương da, nhưng sưng nóng, đau tăng, chảy mủ hoặc sốt cần đi khám sớm, tránh nhiễm trùng.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết sau những đợt mưa ngập kéo dài, bàn chân và cẳng chân là những vùng cần được kiểm tra kỹ.

Khi ngâm trong nước nhiều giờ, lớp sừng của da hút nước, trở nên trắng, mềm và nhũn, rõ nhất ở các kẽ ngón chân. Nếu tiếp tục đi giày, tất ướt, da càng dễ bị cọ xát, nứt hoặc trầy xước.

“ Vấn đề không chỉ ở việc nước ngập có sạch hay không. Nước có thể lẫn nước thải, chất thải, hóa chất, vi sinh vật gây bệnh. Bên dưới mặt nước cũng có thể có kính, kim loại hoặc vật sắc nhọn ”, bác sĩ Thành nói.

Khi hàng rào bảo vệ da bị phá vỡ, những vết xước rất nhỏ cũng có thể trở thành cửa ngõ cho vi khuẩn xâm nhập. Một số người có thể xuất hiện viêm da tiếp xúc với biểu hiện đỏ, ngứa, nóng rát hoặc nổi ban ở vùng da từng tiếp xúc với nước. Người có làn da nhạy cảm hoặc bệnh da từ trước dễ gặp tình trạng này hơn.

Môi trường ẩm ướt kéo dài cũng tạo điều kiện cho nấm bàn chân phát triển, hoặc khiến bệnh nấm vốn có trở nên rõ rệt hơn. Nấm bàn chân thường gây ngứa, bong vảy, nứt da, nóng rát, đặc biệt ở các kẽ ngón. Vùng da giữa các ngón có thể trắng, mềm và nhũn sau khi bị ẩm lâu.

Đợt mưa lớn kéo dài trong tuần qua khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành lưu ý không phải cứ ngứa, đỏ hoặc bong da sau khi lội nước là bị nấm. Tổn thương do ngâm nước, viêm da tiếp xúc và nấm có thể có biểu hiện ban đầu khá giống nhau. Người dân tự mua thuốc bôi khi chưa xác định nguyên nhân, nhất là các loại thuốc phối hợp nhiều thành phần, có thể khiến bệnh khó kiểm soát hoặc che lấp triệu chứng.

Trong nước ngập, bàn chân có thể va phải đá, kính, kim loại hoặc những vật sắc nhọn mà mắt thường không nhìn thấy. Một số vết đâm, xước rất nhỏ nên người bị thương không nhận ra ngay. Da sau khi ngâm nước lâu lại mềm và dễ tổn thương. Những vết nứt ở gót chân, kẽ ngón hoặc vùng da đang trầy xước vì thế có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn.

Theo bác sĩ Thành, những dấu hiệu cần cảnh giác gồm vùng da tổn thương đỏ lan rộng, sưng nóng, đau tăng, xuất hiện dịch, mủ, vết loét hoặc các vệt đỏ chạy dần lên chân. Nếu tổn thương lan nhanh hoặc kèm sốt, người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm.

Với vết thương sâu, vết đâm xuyên hoặc vết thương bẩn do vật sắc nhọn, người dân cần được kiểm tra dị vật và đánh giá tình trạng tiêm chủng uốn ván để xác định có cần tiêm nhắc hay không.

Người mắc đái tháo đường, bệnh mạch máu ngoại biên, suy giảm miễn dịch hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch cần thận trọng hơn, đặc biệt khi đã có vết thương hở ở chân.

Sau khi ra khỏi vùng ngập, việc đầu tiên là cởi bỏ quần áo, giày và tất ướt, sau đó làm sạch những vùng da đã tiếp xúc với nước. Bàn chân nên được rửa bằng nước sạch và xà phòng càng sớm càng tốt, rồi lau thật khô, nhất là các kẽ ngón. Giày, tất đã ngấm nước không nên tiếp tục mang khi còn ẩm.

Nếu có vết trầy xước, cần rửa sạch, kiểm tra kỹ xem có dị vật hay không và theo dõi trong những ngày tiếp theo. Trường hợp nghi bị vật sắc nhọn đâm vào chân, không nên chủ quan dù vết thương nhìn bên ngoài khá nhỏ.

Bác sĩ Thành khuyến cáo không tự ý ngâm chân trong dung dịch sát khuẩn quá đậm đặc, dùng chất có tính axit hoặc kiềm mạnh hay bôi nhiều loại thuốc lên vùng da đang kích ứng. Những cách này có thể tiếp tục làm tổn thương hàng rào bảo vệ da và khiến tình trạng viêm nặng hơn.

Nếu chỉ tiếp xúc với nước trong thời gian ngắn, sau đó được làm sạch và giữ khô đúng cách, không phải ai cũng bị bệnh da. Điều quan trọng là quan sát các biểu hiện bất thường trong những ngày tiếp theo.

“ Sau khi lội nước ngập, có thể nhớ ba việc: rửa sạch, lau thật khô và kiểm tra kỹ các vết xây xước. Nếu xuất hiện đỏ lan rộng, sưng nóng, đau tăng, mụn nước, vết loét, chảy dịch, mủ hoặc sốt thì không nên tiếp tục tự điều trị tại nhà ”, bác sĩ Thành nói.