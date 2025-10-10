Mưa bão, lũ lụt: Cảnh báo sốt xuất huyết nặng gia tăng, nhiều ca đã nhập viện sốc nguy kịch

Bệnh nhân N.V.C (56 tuổi, ở Lạng Sơn) được chuyển đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng Sốt xuất huyết Dengue nặng, có sốc.

Ngày 04/10, ông C xuất hiện sốt cao kèm rét run, đau đầu, đau mỏi người, buồn nôn và nôn nhiều. Sau khi đến khám tại cơ sở y tế địa phương, có xét nghiệm khẳng định dương tính với sốt xuất huyết Dengue, bệnh nhân được nhập viện điều trị trong 4 ngày nhưng bệnh không thuyên giảm nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị tiếp.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân ở ngày thứ 5 của bệnh, da nổi vân tím vùng bụng, chân và tay, có xuất huyết rải rác vùng cẳng chân, có dấu hiệu nhiễm trùng, thở nhanh phải hỗ trợ thở ô xy. Xét nghiệm cho thấy tiểu cầu hạ thấp xuống chỉ còn 5 G/L, bạch cầu: 3.7 G/L, siêu âm màng phổi cho thấy hình ảnh tràn dịch màng phổi hai bên và dịch ổ bụng. Bệnh nhân được chẩn đoán Sốt xuất huyết Dengue nặng có sốc và được hỗ trợ điều trị tích cực ngay từ đầu.

Một trong số các bệnh nhân nhập viện

Trường hợp thứ 2 là ông T.V.X (63 tuổi, ở Hưng Yên). Trước khi nhập viện 5 ngày, ông X sốt cao 38-39oC, đau đầu dữ dội, đau mỏi toàn thân. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng triệu chứng không thấy đỡ, kèm theo chảy máu chân răng, đại tiện phân đen. Ông được đưa đến cơ sở y tế gần nhà để khám.

Tại đây, ông được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue, nhập viện điều trị 3 ngày, bệnh không giảm, các bác sĩ chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương theo dõi và điều trị tiếp. Tại Khoa Vi rút - ký sinh trùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng da sung huyết toàn thân, rải rác chấm nhỏ xuất huyết dưới da cẳng tay, cẳng chân, xét nghiệm lại, tiểu cầu giảm, chỉ còn 8 G/L, nguy cơ chảy máu rất cao. Sau 4 ngày điều trị, ông X. đã cắt sốt, giảm đau đầu, sức khỏe ổn định, tiểu cầu đã dần tăng lên.

“Rất may, người bệnh chưa có biểu hiện cô đặc máu, được phát hiện sớm, điều trị kịp thời nên không xảy ra biến chứng đáng tiếc.” Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Khoa Vi rút ký sinh trùng chia sẻ.

Biểu hiện của bệnh nhân sốt xuất huyết

Trường hợp thứ 3 là anh V.Đ. L. (34 tuổi ở Tây Phương, Hà Nội). Sau đợt mưa bão số 10, khu vực nhà anh xuất hiện nhiều muỗi. Trước nhà anh có con kênh lớn, vừa qua, nước dâng cao nên xuất hiện nhiều muỗi hơn. Ngày 01/10 anh bắt đầu đau đầu, đau vùng hốc mắt và đau các khớp. Anh nghi ngờ mình bị sốt xuất huyết nên đi khám và làm xét nghiệm cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Anh L được bác sĩ kê đơn điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, sau 3 ngày, anh L vẫn còn đau đầu, buồn nôn, bệnh không thuyên giảm nên được gia đình đưa thẳng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Khi nhập viện tại Khoa Vi rút ký sinh trùng, anh L. trong tình trạng niêm mạc sung huyết, đau đầu, buồn nôn, thể trạng người béo phì, tiểu cầu giảm chỉ còn 21 G/L, có tràn dịch màng phổi và dịch ổ bụng. Với thể trạng béo phì, bệnh nhân được tiên lượng khá nặng, nguy cơ biến chứng cao.

Được biết, tính đến hiện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận và điều trị cho 17 ca sốt xuất huyết.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện

Bác sĩ Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Ngay khi nhập viện, các bệnh nhân đều được điều trị tích cực và theo dõi sát tình trạng sức khỏe 3 giờ một lần. Nhờ phát hiện và điều trị sớm, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đều tiến triển tốt, hiện các bệnh nhân đã ổn định.”

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Bình: Những ngày qua, mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm. Nước tù đọng ngoài môi trường là điều kiện lý tưởng để muỗi Aedes aegypti sinh sản, khiến mật độ muỗi gia tăng nhanh chóng nếu không được xử lý kịp thời.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, để phòng bệnh sốt xuất huyết, người dân cần diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp môi trường sống, đậy kín vật chứa nước, ngủ màn, dùng thuốc xua muỗi và phun hóa chất định kỳ. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết là biện pháp an toàn, hiệu quả đã được Bộ Y tế cấp phép.

“Người mắc bệnh mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim, suy thận, suy giảm miễn dịch,…), béo phì, người trên 60 tuổi, hoặc phụ nữ mang thai là nhóm nguy cơ cao, dễ gặp biến chứng nặng khi mắc sốt xuất huyết dengue,” bác sĩ Bình nhấn mạnh.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao không giảm, đau đầu, buồn nôn, chảy máu mũi, chân rang, xuất huyết dưới da hoặc tiêu chảy kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.