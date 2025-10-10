Chỉ mất 8 - 10s biến mắt cận thành mắt sáng, tại sao Hoa hậu Hà Trúc Linh làm được điều này?

Bạn có bao giờ thắc mắc những người nổi tiếng, cực bận rộn như Hoa hậu Hà Trúc Linh đi mổ cận lúc nào, làm thế nào mà không ảnh hưởng tới công việc không?

Thực tế, họ cũng hiểu rằng kính gọng hay lens chỉ là giải pháp tạm thời, vừa bất tiện vừa tiềm ẩn nguy cơ khô mắt, viêm nhiễm mà độ cận vẫn không ngừng "leo thang". Cũng từng lo sợ mổ cận đau, mất nhiều thời gian hay mắt hồi phục chậm, lâu trở lại nhịp sống thường ngày.

Nhưng đừng quá lo lắng, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ thì các phương pháp mổ cận cũng ngày càng tiến bộ. Không chỉ nâng cấp độ chính xác, thoải mái mà còn ngày càng rút ngắn thời gian phẫu thuật.

Chỉ mất 8 - 10 giây để "hô biến" đôi mắt cận thành mắt sáng tinh anh

Bạn có tin được không? Toàn bộ quá trình laser để biến một đôi mắt cận thành mắt sáng chỉ mất vỏn vẹn 8 - 10 giây/mắt với công nghệ SMILE pro.

Nếu bạn cảm thấy khó tin cũng hoàn toàn dễ hiểu. Bởi hầu hết mọi người khi nghĩ tới mổ cận đều liên tưởng tới cuộc phẫu thuật kéo dài. Mắt còn là cơ quan vô cùng nhạy cảm nên sẽ mất nhiều thời gian hồi phục. Nhưng điều này chỉ đúng vào hàng chục năm về trước, khi công nghệ mổ cận laser không tạo vạt giác mạc như ReLEx SMILE hay SMILE pro chưa xuất hiện.

Năm 2006, ReLEx SMILE ra đời rút ngắn thời gian mổ cận còn 23 giây trên mỗi mắt, được coi là bước tiến nhảy vọt trong công nghệ phẫu thuật khúc xạ. Thế nhưng như trái đất không ngừng quay, khoa học kỹ thuật cũng không ngừng tiến bộ. 17 năm sau, SMILE pro ra đời và hoạt động như phiên bản nâng cấp hoàn hảo từ công nghệ ReLEx SMILE vốn đã rất thành công. SMILE pro rút ngắn thời gian nổ cận tới hơn 50%, chỉ còn 8 - 10 giây "nhanh như chớp".

Bí quyết giúp SMILE pro rút ngắn thời gian mổ cận còn 8 - 10 giây là gì?

Cũng giống như ReLEx SMILE , SMILE pro được tạo nên bởi một trong những "ông lớn" của ngành công nghệ quang học thế giới: Tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức. SMILE pro sở hữu những điểm mạnh của công nghệ cũ và có nhiều ưu điểm hơn về mọi mặt từ thời gian tới độ chính xác, an toàn.

SMILE pro làm được điều này nhờ hệ thống máy Visumax 800 siêu hiện đại. Máy có cấu trúc cánh tay robot tinh vi, di chuyển linh hoạt và được "mệnh danh" như trợ lý đắc lực của bác sĩ. Đi kèm công nghệ độc quyền CentraLign® và OcuLign® nhận diện chính xác những chuyển động của mắt quanh trục và tự động định tâm mắt giúp kết quả điều trị chính xác và an toàn hơn.

Mổ cận với SMILE pro sử dụng tia laser Femtosecond mới của Zeiss với tốc độ xung lặp nhanh 2 MHz, tạo lõi mô chính xác. Nhờ đường rạch siêu nhỏ chỉ 2mm, SMILE Pro hoàn toàn không lật vạt giác mạc. Từ đó bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học của mắt, an toàn, không đau và có thể điều trị hiệu quả ngay cả độ cận, loạn thị cao.

Mổ cận siêu nhanh thì có lợi ích gì?

Không chỉ là con số, tốc độ "nhanh như chớp" của SMILE pro mang lại rất nhiều lợi ích cho "hội 4 mắt" muốn xóa cận.

Đầu tiên, nó giúp xóa tan nỗi lo về ca mổ kéo dài - vốn là rào cản khiến nhiều người còn chần chừ. Thứ hai, thời gian phẫu thuật cực ngắn khiến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Bạn gần như chưa kịp lo lắng hay cảm thấy đau thì ca mổ đã kết thúc, thậm chí nhiều người còn bất ngờ vì quá nhanh và êm.

Thứ ba, thời gian chiếu laser ngắn, không tạo vạt giúp giảm tác động lên giác mạc, nhờ vậy mắt phục hồi nhanh và ít khô hơn. Chỉ sau khoảng 2 ngày nghỉ ngơi, bạn đã có thể sinh hoạt, làm việc bình thường thay vì mất tới một tuần như các phương pháp tạo vạt khác.

Cuối cùng, SMILE pro không chỉ nhanh mà còn đảm bảo độ chính xác cao. Với công nghệ định tâm tự động và bù trừ xoay trục loạn thị, bạn không cần lo ngại việc chớp hay đảo mắt ảnh hưởng đến hiệu quả phẫu thuật.

Mổ cận với SMILE pro ở đâu thì yên tâm?

Chúng ta đều hiểu rằng, công nghệ tiến bộ thường đi kèm máy móc hiện đại và yêu cầu tay nghề bác sĩ cao. Điều này không phải cơ sở nhãn khoa nào cũng có. "Hội 4 mắt" hãy luôn tỉnh táo, tìm hiểu kỹ càng để "chọn mặt gửi vàng".

Nhắc tới những đơn vị tiên phong về ứng dụng công nghệ SMILE pro tại Việt Nam thì không thể bỏ qua Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga. Được thành lập từ 2009, vinh dự là bệnh viện có số lượng ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SMILE và SMILE PRO đạt 60.000 ca xóa cận nhiều nhất tại Việt Nam.

Hiện tại bệnh viện còn đón đầu xu hướng AI với SMILE pro AI 4.0 cùng nhiều công nghệ mổ cận khác. Là cơ sở nhãn khoa quy tụ 100% bác sĩ là chuyên gia Liên Bang Nga giàu kinh nghiệm với các cơ sở tại Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hạ Long và được nhiều người nổi tiếng lựa chọn

Bệnh Viện Mắt Quốc Tế Việt - Nga

