Tiết lộ bệnh viện mắt được Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga ghé thăm: Điều trị Nhãn khoa công nghệ cao ngay trên đất Việt!

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga Mikhail Albertovich Murashko - người hùng đã trực tiếp sơ cứu một hành khách trên chuyến bay công tác đến Việt Nam, kéo dài từ ngày 12 - 14/09/2025. Khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, hành khách này đã thoát khỏi nguy kịch, sức khỏe hoàn toàn ổn định. Bộ trưởng cùng đoàn công tác Nga tiếp tục lịch trình, trong đó có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga cơ sở Hà Nội.

Đây là sự kiện khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nga đối với hợp tác y tế, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn khoa. Đồng thời, ghi dấu mốc quan trọng, mở ra bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chuyên sâu giữa hai nước và là tin vui cho "dân 4 mắt".

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga vinh dự được Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga ghé thăm và làm việc trong chuyến thăm chính thức Việt Nam tháng 9/2025

Tại sao Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga lại là điểm ghé thăm của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga?

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga vinh dự được đón tiếp các phái đoàn y tế cấp cao từ Nga. Vào năm 2017, Thứ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga - bà Khorova Natalya Alexandrovna cùng Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - bà Maksima Elena Anatolevna đã đến thăm và làm việc tại bệnh viện.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga ra đời từ Chương trình Hợp tác Nhãn khoa Việt Nam - Liên bang Nga, được ký kết bởi Bộ Y tế hai nước. Không chỉ là một đơn vị y tế đơn thuần, đây còn là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia suốt 20 năm qua. Bệnh viện được Tổ hợp Vi phẫu thuật Mắt MNTK Fyodorov - một trong những tổ hợp nhãn khoa hàng đầu thế giới của Nga trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật vi phẫu tiên tiến. Cũng là bệnh viện quy tụ chuyên gia nhãn khoa bậc cao người Nga với hàng chục năm kinh nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga Mikhail Albertovich Murashko (bên trái) trực tiếp tham quan cơ sở vật chất và gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga

Nhờ sự hợp tác này, người Việt có cơ hội tiếp cận những công nghệ nhãn khoa hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà. Không cần bay hơn 6000 km sang tận Moscow, mất nhiều công sức, chi phí và thời gian mà vẫn có thể mổ cận bằng công nghệ Nga "xịn", cùng bác sĩ Nga ngay trên đất Việt.

Điển hình là các kỹ thuật điều trị tật khúc xạ như mổ cận Smile Pro AI 4.0 và phẫu thuật thủy tinh thể bằng Laser Femto Cataract. Những công nghệ này đã giúp bệnh viện đạt được nhiều kỷ lục đáng tự hào. Nổi bật là hơn 60.000 ca phẫu thuật Smile & Smile Pro thành công, tiên phong tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Nhờ sự hợp tác chiến lược Việt Nam - Liên Bang Nga, người Việt có thể tiếp cận những công nghệ nhãn khoa hàng đầu thế giới ngay tại quê nhà

Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên Bang Nga có gì đặc biệt?

Khác với những lần trước, chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Mikhail Murashko lần này tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây không chỉ là chuyến thăm ngoại giao, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo cấp cao Nga đối với tiến trình hợp tác nhãn khoa giữa hai nước.

Bộ trưởng cùng đoàn công tác Liên Bang Nga đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga trong gần 20 năm qua

Sự hiện diện của Bộ trưởng Y tế Nga cho thấy tầm vóc chiến lược, đánh dấu một bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác chuyên sâu giữa hai quốc gia trong lĩnh vực y tế, cụ thể là nhãn khoa. Điều còn này khẳng định những nỗ lực không ngừng của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga trong gần 20 năm qua đã được ghi nhận xứng đáng ở tầm quốc tế. Góp phần nâng cao sức khỏe nhãn khoa của người Việt, đóng góp vào công cuộc hiện đại hóa nền y học nước nhà và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Murashko trực tiếp tham quan cơ sở vật chất, hệ thống trang thiết bị cũng như gặp gỡ đội ngũ y bác sĩ, lắng nghe trải nghiệm của bệnh nhân mổ cận. Ông cho biết mình đánh giá cao năng lực chuyên môn cũng như quy trình làm việc hiện đại, ứng dụng công nghệ chuẩn xác của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga.

Chuyến thăm khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nga đối với hợp tác y tế, đặc biệt trong lĩnh vực Nhãn khoa

Bộ trưởng Murashko nhấn mạnh, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga là đơn vị tại Việt Nam được Tổ hợp Vi phẫu thuật Mắt MNTK Fyodorov chuyển giao các kỹ thuật nhãn khoa tiên tiến, biến nơi đây trở thành cầu nối chiến lược giữa hai nền y học. Đây không đơn thuần là chuyến thăm và làm việc, đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ 2 nước. Cũng là động lực để Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga ngày càng hoàn thiện và phát triển.