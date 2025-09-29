Ít nhất 25 người tử vong sau khi uống chai rượu 1 đô la

Ít nhất 25 người đã thiệt mạng và nhiều người khác nhập viện sau vụ ngộ độc methanol tập thể ở thị trấn Slantsy, thuộc vùng Leningrad, Nga. Các nạn nhân được cho là đã uống phải rượu vodka lậu có chứa methanol vào ngày 26/9 (giờ địa phương).

Theo Izvestia và Reuters , tất cả nạn nhân đều phát hiện có nồng độ methanol cao trong cơ thể.

Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm chính: Nikolai Boytsov (78 tuổi) và Olga Stepanova (60 tuổi). Stepanova bị cáo buộc cung cấp rượu lậu cho Boytsov, sau đó Boytsov bán lại với giá khoảng 1 USD mỗi chai.

Cảnh sát tìm thấy những chai rượu lậu với giá khoảng 1 USD mỗi chai. (Nguồn: East2West)

Nhà chức trách cho biết trong căn hộ của Boytsov tìm thấy nhiều chai thủy tinh rỗng và lon nhựa. Đáng chú ý, Boytsov còn bị cáo buộc đầu độc vợ mình, một trong những nạn nhân tử vong bằng loại rượu này. Ngoài ra, 8 nghi phạm khác cũng đã bị bắt giữ vì liên quan đến đường dây sản xuất và phân phối rượu vodka lậu.

Tòa án thành phố Slantsevsky thông báo một trong các nghi phạm đã bị tạm giam 30 ngày để phục vụ điều tra. Cảnh sát cũng đã thu giữ hơn 1.000 lít rượu lậu trong quá trình truy quét, song lo ngại vẫn còn nhiều sản phẩm nguy hiểm lưu hành.

Kho rượu vodka lậu bị cảnh sát Nga thu giữ. (Nguồn: East2West)

Theo cảnh báo của Bệnh viện Mount Sinai (Mỹ), methanol cực kỳ độc hại: chỉ 2 thìa nhỏ có thể gây tử vong cho trẻ em, trong khi khoảng 60ml có thể giết chết người lớn. Việc tiêu thụ methanol có thể dẫn đến khó thở, mù lòa, co giật, đau bụng dữ dội và tử vong.

Methanol vốn được dùng trong các sản phẩm công nghiệp như nước rửa kính chắn gió, dung dịch chống đông và chất tẩy rửa gia dụng. Vì không màu, không mùi, nhiều kẻ buôn lậu lợi dụng để pha trộn nhằm giảm chi phí sản xuất rượu.

Nga vốn có lịch sử đối mặt với nạn rượu lậu và tự chế. Năm 2023, ít nhất 30 người đã tử vong ở miền tây nước này do uống rượu táo tự làm. Một vụ tương tự cũng xảy ra tại Lào vào năm ngoái, khiến 5 du khách, trong đó có một người Mỹ, thiệt mạng vì ngộ độc methanol.