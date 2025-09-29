Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc ngoài chợ Việt bán nhiều

Tạp chí Mỹ First For Women, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Trong số đó có rất nhiều loại rau ở Việt Nam.

Đặc biệt, các nhà nghiên cứu của CDC Mỹ sử dụng dữ liệu dinh dưỡng thô, nghĩa là các loại trái cây và rau quả được phân tích ở dạng sống để xếp hạng các loại trái cây và rau quả. Phương pháp này đảm bảo rằng chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình nấu không phải là một yếu tố, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là phương pháp nấu có thể ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng của nhiều loại rau .

Nghiên cứu của CDC tập trung vào 17 chất dinh dưỡng chính, bao gồm chất xơ, kali, sắt và vitamin A, C, D, E và K. Nhiều loại trái cây và rau quả đã được xếp hạng và cho điểm dựa trên mức độ cung cấp các chất dinh dưỡng này trên mỗi calo tiêu thụ.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới. Dưới đây là danh sách những loại rau đó:

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Ảnh minh họa

Ở vị trí số 6, rau diếp xoăn còn gọi là cải kale cũng được nhiều bà nội trợ yêu thích. Đây là một loại rau thuộc họ cải, giống như bắp cải, bông cải xanh và súp lơ trắng, có lá to, ăn được với phần thân cứng ở giữa. Cải xoăn có nhiều màu sắc khác nhau, thông thường có màu xanh đậm, có cả loại cải xoăn lá màu tím. Các mép của lá phẳng hoặc xoăn.

Theo Sức khỏe & Đời sống một khẩu phần 80g rau cải xoăn sống chứa:

26 kcal / 112 kJ

2,7g chất đạm

1,3g chất béo

1,1g carbohydrate

3,3g chất xơ

360mg kali

104mg canxi

1,36mg sắt

96mcg folate

88mg vitamin C

Ảnh minh họa

Điều đáng nói trong danh sách những loại rau tốt nhất thế giới, rau diếp xoăn rất bổ dưỡng, trong 100g cải kale sống có 93mg vitamin C, nhiều hơn cam chanh và cao hơn hầu hết các loại rau xanh khác. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa quan trọng, cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, cải thiện làn da và giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Giảm lượng đường trong máu: Cải kale chứa nhiều hợp chất có thể giúp giảm lượng đường trong máu, bao gồm chất xơ và các chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu trên người mắc hội chứng chuyển hóa cho thấy tiêu thị 14g bột cải kale mỗi ngày trong 8 tuần làm giảm đáng kể mức cholesterol "xấu", giảm huyết áp, mỡ bụng. Magie, canxi cùng các vitamin khác trong cải xoăn cũng giúp hạ huyết áp một cách tự nhiên.

Tốt cho tim mạch, xương khớp: Loại rau này cũng rất giàu canxi và phốt pho, rất cần thiết để duy trì chức năng tim, xương, răng và các cơ khác. Bổ sung đủ canxi từ rau sẽ giúp giảm nguy cơ loãng xương và gãy xương, giúp xương khớp chắc khỏe.

Nguyên liệu làm nước ép cải kale. Ảnh minh họa.

Tốt cho cả da và tóc: Cải kale có hàm lượng beta-carotene cao, một chất chống oxy hóa mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A - rất cần thiết cho sự phát triển và duy trì tất cả các mô trong cơ thể, bao gồm cả da và tóc. Loại rau này có lượng calo thấp, chất xơ cao nên có thể trở thành thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả lành mạnh, đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động đều đặn và khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.

Tăng cường miễn dịch: Vitamin C trong cải kale giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Phòng chống ung thư: Chứa chất chống oxy hóa và glucosinolates, có khả năng chống ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm cân: Hàm lượng chất xơ cao giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì cân nặng.

Những món ngon từ cải kale

Cải kale là một loại rau có thể chế biến thành nhiều món ngon như salads, cải kale xào tỏi, canh cải kale nấu thịt bằm hoặc nước xương gà, súp cải kale, hoặc snack cải kale sấy giòn. Để giảm vị hăng đắng và làm mềm lá kale, bạn có thể bóp nhẹ với dầu ô liu hoặc chần sơ qua nước sôi rồi ngâm vào nước đá.

Cải kale xào thịt bò/thịt xào: Xào chín tới thịt bò, thịt bằm sau đó cho cải kale vào xào chung để tạo ra món xào đậm đà.

Salad cải kale: Rửa sạch lá cải, có thể bóp nhẹ với dầu ô liu hoặc chần sơ để làm mềm và giảm vị hăng. Kết hợp với các nguyên liệu yêu thích khác để tạo thành món salad bổ dưỡng.

Cải kale xào tỏi: Xào nhanh cải kale với tỏi phi thơm để có món rau xào giòn và ngậy vị.

Canh cải kale: Nấu canh cải kale với nước luộc gà hoặc nước xương, có thể thêm thịt bằm, nấm hoặc chả cá để tăng thêm hương vị.

Súp cải kale: Nấu súp cải kale cùng các loại rau củ khác để có một món ăn dinh dưỡng và dễ tiêu hóa.

Snack cải kale sấy giòn: Cải kale được sấy giòn, có thể lắc với phô mai hoặc gia vị yêu thích để tạo thành món ăn vặt healthy.

Sinh tố cải kale: Xay nhuyễn cải kale cùng táo và nước lọc để tạo thành món sinh tố thanh mát.