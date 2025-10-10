Ngồi tàu 16 tiếng, người phụ nữ ngừng tim

Mới đây, một người phụ nữ khi du lịch tại thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã ngồi tàu suốt 16 tiếng. Khi vừa đứng dậy đi lại, bà bất ngờ khó thở, ngã quỵ và tim ngừng đập.

Con gái bệnh nhân cho biết: “Mẹ tôi vừa đứng lên hoạt động một chút thì đột nhiên thở dốc, sau đó mất kiểm soát hoàn toàn”.

Bác sĩ Chu Quang Cư, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang, cho biết bệnh nhân bị tắc động mạch phổi cấp (hay còn gọi là thuyên tắc phổi), một căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao. Dù tim ngừng đập hơn 10 phút và nỗ lực hồi sức ban đầu không có kết quả, các bác sĩ đã nhanh chóng sử dụng kỹ thuật ECMO (hệ thống tuần hoàn và hô hấp nhân tạo ngoài cơ thể) để duy trì sự sống. Sau 4 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân may mắn qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vì sao ngồi lâu có thể gây tắc mạch phổi?

Bác sĩ cho biết, khi ngồi lâu, cơ thể ít vận động khiến máu lưu thông chậm, dễ ứ đọng ở tĩnh mạch chi dưới, hình thành cục máu đông. Khi người bệnh đứng dậy hoặc di chuyển, cục máu này có thể trôi theo dòng máu lên tim rồi lên phổi, gây tắc nghẽn mạch phổi - tình trạng đe dọa tính mạng chỉ trong vài phút.

Ngoài ra, khi đi đường dài, nhiều người uống ít nước, khiến máu đặc hơn, càng dễ hình thành huyết khối.

Dấu hiệu nhận biết sớm tắc mạch hoặc huyết khối

- Ở chân: sưng, đau, nóng đỏ, cảm giác nặng nề ở bắp chân.

- Ở phổi: tức ngực, khó thở, ho ra máu hoặc ngất đột ngột, cần nhập viện ngay.

Ngoài tắc mạch phổi, ngồi lâu còn gây ra hàng loạt hệ lụy khác:

- Tim mạch: máu lưu thông kém, tăng nguy cơ cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh tim.

- Tiêu hóa: giảm nhu động ruột, dễ đầy hơi, táo bón, lâu ngày tăng nguy cơ ung thư đại tràng.

- Cột sống - cơ xương: gây đau lưng, thoát vị đĩa đệm, tê bì chân tay do chèn ép thần kinh.

- Não bộ: máu lên não kém, dễ mệt mỏi, chóng mặt, giảm tập trung.

Cách phòng tránh nguy cơ khi phải ngồi lâu

Theo bác sĩ Chu Dũng, Bệnh viện Thế Kỷ Đàn (Bắc Kinh, Trung Quốc), nếu phải ngồi quá 2 tiếng, nên thực hiện những biện pháp sau:

- Cử động tại chỗ: gập duỗi ngón chân, xoay cổ chân, co duỗi đầu gối, xoa bóp nhẹ bắp chân để thúc đẩy máu lưu thông.

- Đứng dậy vận động: cứ mỗi tiếng nên đứng lên đi lại vài phút.

- Uống đủ nước: mỗi ngày nên uống 1,5-2 lít nước, tránh để máu đặc.

- Dùng vớ y khoa (tất ép tĩnh mạch): giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm nguy cơ huyết khối, đặc biệt phù hợp với người có máu đặc hoặc phụ nữ mang thai khi đi xa.

Nguồn và ảnh: QQ