Người đàn ông 30 tuổi bất ngờ tử vong, bác sĩ cảnh báo buổi sáng chớ ăn 3 thứ này

Đang làm việc tại văn phòng, người đàn ông 30 tuổi bất ngờ rơi vào hôn mê sâu. Dù được đưa đi cấp cứu anh vẫn không qua khỏi. Câu chuyện của nam bệnh nhân ở Trung Quốc là lời cảnh tỉnh với nhiều người về thói quen ăn uống.

Ở tuổi 30 khi còn độc thân và tương lai rộng mở, anh Vương (Trung Quốc) đột ngột qua đời vì biến chứng tiểu đường. Tất cả là tại sai lầm khi chọn món ăn sáng trong suốt 10 năm.

Trước đó, anh Vương bất ngờ rơi vào hôn mê sâu khi đang làm việc tại văn phòng và lập tức được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, anh rơi vào hôn mê sâu, xuất hiện tình trạng thở ngáp cá (nguy cơ ngừng tim) và thể trạng suy kiệt nặng. Dù kết quả chụp CT não không phát hiện tổn thương hay xuất huyết bất thường, nhưng xét nghiệm chỉ số đường huyết cấp cứu lại cho ra con số "đáng sợ": 35 mmol/L (gấp hơn 5 lần mức bình thường).

Các bác sĩ xác định anh Vương bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu do biến chứng đái tháo đường cấp tính. Đây là một trong những biến chứng nguy hiểm bậc nhất, xảy ra khi lượng đường trong máu tăng quá cao khiến cơ thể bị mất nước nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn điện giải và tổn thương não.

Tỉ lệ tử vong của biến chứng đái tháo đường cấp tính này lên đến 20 - 30%. Dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu, anh Vương vẫn không qua khỏi.

Theo chia sẻ của người nhà, 10 năm trước anh Vương vốn rất gầy gò, kết quả khám sức khỏe định kỳ cho thấy lượng đường trong máu hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau cú sốc vì chuyện tình cảm anh tìm đến đồ ăn như một cách giải tỏa tâm lý, dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Ở thời điểm tử vong, anh nặng tới hơn 100kg.

Bác sĩ điều trị phân tích, trong trường hợp của anh Vương, tình trạng béo phì nghiêm trọng kéo dài đã gây ra hiện tượng kháng insulin. Tế bào không thể hấp thu glucose, khiến đường huyết tăng cao âm thầm qua từng năm tháng mà không có triệu chứng rầm rộ. Sâu xa hơn, nguồn gốc của tình trạng này bắt đầu từ chính thói quen ăn sáng sai lầm anh lặp đi lặp lại hàng ngày.

Khi khai thác sâu thói quen sinh hoạt của anh Vương, các bác sĩ vô cùng hoảng hốt trước thực đơn bữa sáng của anh. Mười năm qua, gần như sáng nào anh cũng duy trì bữa ăn với các loại nước ngọt, đồ chiên rán và bánh mì kẹp thịt (burger).

Các bác sĩ cho biết thói quen ăn sáng này chính là con đường ngắn nhất dẫn đến rối loạn chuyển hóa, gây kháng insulin và cuối cùng bùng phát biến chứng tiểu đường gây tử vong.

Cụ thể, 3 loại thực phẩm có hại mà anh Vương thường ăn vào bữa sáng bao gồm:

Đồ uống có đường

Ảnh minh họa.

Nhiều người có thói quen uống nước ngọt hay đồ có đường vào buổi sáng để giải khát và lấy năng lượng tức thì. Tuy nhiên, lượng đường hấp thu nhanh làm nồng độ insulin tăng vọt, dễ đẩy cơ thể vào trạng thái tích mỡ thừa. Thường xuyên uống sinh tố thêm đường hay sữa lắc buổi sáng khiến đường máu tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên tuyến tụy.

Các món chiên rán

Ảnh minh họa.

Việc nạp liên tục đồ chiên rán khiến cơ thể tích tụ chất béo bão hòa và năng lượng dư thừa. Thói quen này gây béo phì nhanh chóng, trực tiếp thúc đẩy quá trình kháng insulin và làm tăng nguy cơ biến chứng đái tháo đường.

Bánh mì trắng và bánh ngọt

Ảnh minh họa.

Bánh mì trắng, donut hay pastry làm từ bột mì tinh luyện chứa chỉ số đường huyết (GI) rất cao. Chúng khiến lượng đường trong máu tăng vọt ngay sau khi ăn, buộc tuyến tụy làm việc quá tải để tiết ra insulin, sau đó lại tụt nhanh khiến cơ thể chóng đói. Tình trạng biến động đường huyết liên tục này dẫn đến rối loạn chuyển hóa tích mỡ nghiêm trọng.

Những "thực phẩm vàng" cho bữa sáng giúp ổn định đường huyết

Trứng

Ảnh minh họa.

Trứng được xem như nguồn cung cấp protein chất lượng cao cho bữa sáng, dễ dàng hấp thu. Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn một quả trứng vào buổi sáng có thể giữ cho cơ thể cảm giác no lâu hơn, đồng thời giảm bớt nhu cầu ăn vặt.

Khoai lang

Ăn khoai lang buổi sáng cung cấp tinh bột tốt, lượng năng lượng vừa đủ, đồng thời mang lại hàm lượng chất xơ, vitamin A, vitamin C và kali cao. Khởi đầu ngày mới bằng khoai lang giúp duy trì đường huyết ổn định và giảm cảm giác uể oải suốt buổi sáng.

Ngô luộc

Ngô vàng chứa hàm lượng cao chất xơ, vitamin nhóm B và những khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Ngô luộc được coi là thực phẩm lành mạnh cho bữa sáng và còn giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn.

Yến mạch

Yến mạch là một nguồn dồi dào chất xơ hòa tan, giúp hạ cholesterol. Khi nấu cháo yến mạch cùng sữa ít béo và trái cây chúng ta sẽ có món ăn vừa dễ tiêu, vừa cung cấp năng lượng dồi dào.

Trong khi đó, kết hợp yến mạch với sữa chua Hy Lạp và trái cây là món ăn giàu protein, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và là lựa chọn phù hợp cho người muốn giảm mỡ máu.

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám ghép cùng bơ hạt là một sự kết hợp mang đến tinh bột phức hợp và chất béo lành mạnh, khiến bạn cảm giác no kéo dài hơn.

Đậu hũ hoặc sữa đậu nành

Đậu hũ hoặc sữa đậu nành được coi là một nguồn dồi dào protein thực vật, không chứa cholesterol, hoàn hảo cho chế độ ăn chay.

Quinoa hoặc gạo lứt

Quinoa hoặc gạo lứt nấu cháo giàu axit amin và chất xơ, là thực phẩm lành mạnh buổi sáng cho người cần kiểm soát đường huyết.

Hạt chia

Hạt chia dồi dào omega‑3 và chất xơ. Đây là món có thể chế biến thành món pudding thơm ngon, hòa quyện cùng sữa hạt và các loại trái cây tươi.